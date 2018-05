Katnić tvrdi da je spasio Vučića: Isti ljudi su ovo planirali i u Srbiji

Tok suđenja:

13:15 Suđenje se nastavlja 24. maja u devet časova.

12:40 Na pitanje šta su „nove akcije“ u Crnoj Gori, koje pominje u porukama, Milić odgovara da su to „tribine, promocije i svjedočanstva autentičnih učesnika rata“.

12:17 Analiziraju se poruke iz telefona optužene Branke Milić. Nakon što su pročitane njene poruke s vojvodom Kekićem, Milić odgovara:

„Ovo je drsko zalaženje u privatno pravo. Gospodin Kekić je moj prijatelj i ne vidim nijedan razlog zašto ne bi mogla s njim ili bilo kojim prijateljem da imam komunikaciju“.

12:15 Srboljub Đorđević je kazao da ne zna kada su nastale prikazane fotografije iz njegovog telefona. Na nekima se nalazi on, a na nekima ne.

12:06 Prikazana je poruka koju je Milošu Aćimiću poslala njegova supruga u kome ga kritikuje što je otišao "zbog četnika".

11:58 Maksić kaže da ne zna ko mu je poslao poruku da se odmah javi vojvodi Kekiću, a u telefonu piše da je poruka od Branke Ctnik. On navodi da je onda vjerovatno u pitanju Branka Milić. Maksić je kazao da ne zna ni od koga je druga poruka u kojoj se pominje neki manastir i pominje odlazak u Crnu Goru, i da se vjerovatno nalazio kući 14. oktobra naveče kada mu je poruka stigla. Na napomenu tužioca, Maksić se sjetio da je tada bio u vozu na putu za Crnu Goru.

11:30 Maksić kaže da nema šanse da je bio 2016. godine na Ravnoj gori, jer je posljednji put bio 2013. godine.

11:20 Maksić je potvrdio da se on nalazi na fotografiji sa Čarugom i da ne poznaje trećeg čovjeka. On kaže da su košulja, pantalone i jelek Čarugini i da mu je to dao da se slika.

11:12 Prikazana je fotografija Mila Đukanovića koja je nađena u telefonu Ivice Matića.

11:10 Maksić je na prvo fotografiji naknadno prepoznao i sebe i kaže da nosi jelek i košulju i da je to za njega nošnja.

11:06 Na narednoj fotografiji je Maksić prepoznao Paju (Mirko Velimirović). Okrivljeni nisu mogli da prepoznaju drugu osobu, a tužilac Čađenović tvrdi da se radi o Ivici Matiću.

11:05 Maksić je na drugoj fotografiji takođe prepoznao vojvodu Čarugu, odnosno Milana Pavasovića.

11:02 Na pitanje tužioca, Dragan Maksić je kazao da prepoznaje vojvodu Čarugu, da je on drugi sa lijeve strane, i da mu se čini da je i na njoj Aleksandar Aleksić koji drži zastavu.

10:46 Čitane su poruke Aleksandra Aleksića, a sada se čitaju poruke Ivice Matića.

10:33 Čitaju se poruke iz telefona Kristine Hristić. Ona je rekla da nije upoznata sa time ko je slao tu poruku jer je telefon bio kod Bratislava Dikića i da zna samo da je to bilo naveče i to noći kada su uhapšeni.

10:28 Dikić kaže da mu se čini da je Jovanović bio čovjek sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i da nije siguran da li je živ, a da mu se čini da je bio na nekoj funkciji u Americi.

10:15 Čitaju se poruke koje Dikiću šalje Vuk Jovanović u kojem Vučića naziva špijunom i izdajnikom, te da ga treba smijeniti. Dikić prvo ne odgovara na poruke, ali potom kaže da će doći vrijeme kada će narod naplatiti izdajnicima i da se istorija uvijek ponavlja. Katnić je na pitanje sudije da objasni zašto je to bitno, kazao da pokazuje da je ono što je planirano u Crnoj Gori i prema tadašnjem premijeru Đukanoviću, ista grupa planirala da potom uradi i u Srbiji.

10:00 Milivoje Katnić je kazao da on ne brani Aleksandra Vučića, već spašava. On je dodao i da je isti scenario koji je planiran za Crnu Goru, planiran kasnije za Srbiju.

9:55 Specijalni državni tužilac Milivoje Katnić je pitao Dikića na šta je mislio kada je govorio da nisu potrebni Arapi, već da ima dovoljno ljudi iz dijaspore. On je kazao da je mislio na investicije Arapa u Vojvodini.

9:45 Tužilac Čađenović je pitao Dikića može li da se sjeti ko je Ivan Milbridge. On kaže da ne može da se sjeti tačno, ali da je očigledno neko iz inostranstva i da Milbridge nije pominjao proteste u Crnoj Gori, već on, a da je on pričao o Kosovu.

On kaže da ne može da se sjeti poruku u kojoj pominje karambol i ukazuje da postoje prazne poruke, a da to nije moguće preko Facebooka poslati.

Dikić navodi da Milbridge govori o "karambolu kod vas" pa da se to vjerovatno mora odnositi na Srbiju. On tvrdi da su brisane poruke i konstruisana konverzacija.

9:40 Čita se razmjena poruka Dikića i osobe pod imenom "Ivan Milbridge". Milbridge u poruci kaže da je dobio indiciju da može da bude neki karambol između 10. i 15. oktobra "kod nas", a Dikić odgovara da karambol može biti u Crnoj Gori 16. oktobra i da će biti veliki protesti.

Milbridge navodi da je mislio na priliv migranata i potencijalni incident na jugu, a zatim navodi u kontekstu tadašnje predsjedničke trke u Americi (Hilari Klinton i Donald Tramp) da im "odgovara da u CG dignu prašinu".

9:26 Čitaju se poruke sa Facebooka koje Dikić razmjenjuje sa Dejanom Smigićem. Smigić ga pita kada će u boj, a Dikić odgovara da se ide u boj kada se Srbija brani, a da se sada ide na izbore. Dikić u sudu komentariše da nije korektno prema ljudima sa kojima je komunicirao da se to iznosi.

On kaže da ne može da se sjeti ovih poruka jer, kako navodi, stizalo mu je na hiljade poruka.

9:25 U jednoj od poruka Dikić govori Vučiću o toku liječenja. On kaže da mu nije jasno šta znače ove poruke u ovom postupku i da je to normalna komunikacija.

9:18 U porukama Dikić daje podršku Vučiću i kaže da je spreman da pomogne i da radi. On objašnjava da mu je nuđeno pred penziju da radi i u Makedoniji.

9:14 Čita se poruka koju je Dikić krajem juna uputio na broj koji je u imeniku upisana kao "Vučić novi broj". Dikić kaže da ta poruka nema veze sa postupkom. On u poruci traži da ga pošalju da radi u Rusiju ili Republiku Srpsku, jer je trebalo da radi u Sloveniji.

9:10 Pročitana je poruka koju je Bratislav Dikić uputio ministru policije Srbije Nebojši Stefanoviću u junu 2016. kada je bio pozvan na Dan policije. U njoj on nudi pomoć Stefanoviću, što Dikić objašnjava time da se bavio kompleksnim operacijama i da je uvijek raspoložen da pomogne svojim iskustvom, ako bude zdravstveno dobro.

Nastavljeno je suđenje za "državni udar."

Pred vijećem sutkinje Suzane Mugoše za krivično djelo pokušaj terorizma na dan parlamentarnih izbora odgovaraju ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, kojima se sudi u odsustvu kao i srpski državljanima Nemanji Ristiću i Predragu Bogićeviću.

Na optuženičkoj klupi su Bratislav Dikić, lideri Demokratskog fronta Milan Knežević i Andrija Mandić i Mandićev vozač Mihailo Čađenović.

Optužnicom su obuhvaćeni i srpske državljanke Kristina Hristić i Branka Milić, koje se brane sa slobode, kao i njihovi sunarodnici - Srboljub Đorđević, Dragan Maksić, Milan Dušić koji su u pritvoru.

Postupak je razdvojen protiv prevodioca DF-a Ananija Nikića.

