Katnićev tim će tražiti napadača na Oliveru Lakić

Specijalno državno tužilaštvo, kojim rukovodi Milivoje Katnić, najvjerovatnije će preuzeti istragu ranjavanja Olivere Lakić, saznaju “Vijesti” nezvanično.

To je indirektno potvrđeno i zvaničnim odgovorima iz Višeg tužilaštva, u kojim je objašnjeno da izviđaj ranjavanja novinarke “Vijesti” ide u više pravaca.

“Zbog značaja samog događaja, koji opredjeljuje činjenica da je kritičnom prilikom došlo do povređivanja novinarke, Više državno tužilaštvo u Podgorici u fazi izviđaja preduzima radnje i prikuplja podatke i dokaze, prvenstveno od značaja za rasvjetljavanje predmetnog događaja, ali i podatke i dokaze od značaja za određivanje stvarne nadležnosti tužilaštva, u kom cilju se izviđaj preduzima u više pravaca”, odgovorila je “Vijestima” portparolka Višeg tužilaštva, tužiteljka Lepa Medenica.

Olivera Lakić ranjena je 8. maja oko 21 sat, ispred ulaza zgrade u kojoj stanuje, na Bulevaru Svetog Petra Cetinjskog u Podgorici. Njoj je, nakon što je izašla iz automobila i krenula ka ulazu, prišla muška osoba i pucala joj u desnu nogu.

Medenica je objasnila da su tokom uviđaja izuzeti svi tragovi sa lica mjesta i dati nalozi policiji za preduzimanje svih neophodnih mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela.

“Takođe, nakon obavljenog uviđaja saslušano je više lica u svojstvu svjedoka i iste noći pristupilo se uzimanju izjave od oštećene, ali ta radnja nije sprovedena, jer oštećena nije bila u mogućnosti da dâ izjavu”, kazala je Mednica.

Iako policija sada tvrdi da čini sve da pronađe osobu koja je ranila Oliveru Lakić, nakon što je na nju pucano grad nije bio blokiran niti su bile pojačane policijske kontrole.

Prema saznanjima “Vijesti”, inspektori su saslušavali i zaposlene u Parking servisu, kako bi od njih dobili informaciju da li su primijetili da je 8. maja neko pratio Lakićevu, čiji je automobil bio parkiran iza zgrade redakcije “Vijesti”.

Napadača na novinarku inspektori i dalje traže na snimcima nadzornih kamera, izuzetih iz svih djelova Podgorice kojima se Lakićeva tog dana kretala.

Motiv za napad na nju traže u tekstovima čiji je autor.

Sagovornik iz istrage kazao je da provjeravaju je li ranjavanje novinarke povezano sa pokušajem ubistva nekadašnjeg šefa policijskog Odjeljenja za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Predraga Šukovića.

Šuković je ranjen u nogu 11. jula 2016. godine, a zbog sumnje da je pokušao da ubije nekadašnjeg šefa Odsjeka za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, po nalogu tog tužilaštva, 2. oktobra iste godine uhapšen je bivši pripadnik vojne obavještajne službe Radovan Aleksić (56). Šuković je 2016. osuđen u Osnovnom sudu u Podgorici na tri mjeseca zatvora uslovno zbog komentara na portalu “Vijesti”, kojima je, utvrdio je sud, prijetio tadašnjem potpredsjedniku, a sadašnjem predsjedniku Vlade Dušku Markoviću. Marković je nakon što su Osnovno i Više tužilaštvo u Podgorici procijenili da u komentarima Šukovića nema krivičnog djela koje se goni po službenoj dužnosti, podnio privatnu tužbu protiv policajca. Marković je tada osudio “mučki napad na policijskog službenika” i odbacio spekulacije o povezanosti ovog slučaja sa njim. Nakon izbijanja te afere sa Markovićem, Šuković je javno optužio tadašnjeg vicepremijera i bivšeg šefa policije Veselina Veljovića da su “akteri predmeta o mojkovačkoj kriminalnoj grupi” koja se navodno bavila švercom cigareta. Marković je to oštro demantovao, tvrdeći da nikad nije čuo za “mojkovački klan”.

Lakićeva je od februara 2011. meta uznemiravanja i prijetnji, a kasnije i fizičkog napada. Prijetnje i napadi počeli su nakon serije njenih tekstova o fabrici duvana “Tara” u Mojkovcu i švercu cigareta.

Nakon napada 2012, Lakićeva je javno optužila tadašnjeg direktora Uprave policije Veselina Veljovića da stoji iza prijetnji i napada na nju. Veljović je u međuvremenu izjavio da je Bušković osuđen samo zato što je policija lažirala i skrivala dokaze, pa je Lakićeva 2. novembra 2013. godine podnijela krivičnu prijavu tražeći da se ispitaju te tvrdnje.

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici je formiralo predmet i počelo izviđaj o čijem ishodu ni novinarka, ni javnost do danas nijesu obaviješteni.

Lakićeva: Neću odustati; Han: Vidi se da ste borac

​​​​​Ukoliko tužilaštvo i sudstvo ne postupaju adekvatno u procesuiranju napada na novinare, to će se odraziti na proces EU integracija.

“Ako oni koji sprovode zakon i sudstvo ne rade, ovo će imati direktan uticaj na evropsku perspektivu”, naglasio je Johanes Han, ističući da žele konkretne rezultate.

Han je razgovarao sa ranjenom novinarkom Oliverom Lakić, poželio joj brz oporavak, kao i da ne odustaje od novinarskog posla. Lakićeva se zahvalila i istakla da neće odustati, dok je Han rekao da je u to uvjeren “jer se vidi da je borac”.

“Ovog će puta biti drugačije nego do sad, to je moja odluka. Do sada sam svaki put davala nadležnima priliku da oni nešto riješe i pomagala im, sad neću da pomažem. Neću opstruirati, ali neću ni pomagati”, kazala je Lakićeva.

Marković zaprijetio smjenama u policiji i ANB-u

Premijer Duško Marković osudio je napad na novinarku “Vijesti” Oliveru Lakić i kazao da će rukovodstvo bezbjednosnih organa iz nadležnosti Vlade biti mijenjano dok počinioci i nalogodavci napada ne budu pronađeni.

On je tokom razgovora sa komesarom Evropske unije za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Johanesom Hanom u Tivtu kazao da oštro osuđuje ovaj napad te da su nezavisni mediji i profesionalni novinari produžena ruka svakog demokratskog sistema.

„Odlučno osuđujem taj kukavički čin kao događaj koji je po svojoj prirodi napad na demokratiju i građanske slobode, i atak na nezavisne medije i demokratske institucije. Nezavisni mediji i profesionalni novinari su produžena ruka svakog demokratskog sistema“, rekao je predsjednik Vlade. Istakao je da su izjave solidarnosti najviših funkcionera službi bezbjednosti i tužilaštva, samo jedna komponenta javne i društvene odgovornosti, a suštinske su obaveza efikasne istrage i sposobnost za potpuno rasvjetljavanje tog događaja.

“A ona podrazumijeva otkrivanje počinilaca i nalogodavaca i njihovo procesuiranje. Zato neću prihvatiti ništa osim rezultata koji očekujem – a to je hapšenje počinilaca ovog krivičnog djela. Želim i da poručim da će direktori i rukovodstvo bezbjednosnih službi i organa, koji su u nadležnosti Vlade, biti mijenjani sve dok ne pronađemo one koji su sposobni da rješavaju ovakve i slične kriminalne slučajeve. A za one starješine i rukovodioce koji nijesu u Vladinoj nadležnosti, javno ću zahtijevati preispitivanje i njihove odgovornosti, odnosno sposobnosti kod drugih grana vlasti koje su nadležne za njihov mandat. Dakle, želim da ponovim i sa ovog mjesta – Vlada neće tolerisati napade na novinare. A njihova sigurnost, i bezbjednost građana, biće mjera našeg povjerenja i podrške onima koji su najodgovorniji za rad i rezultate institucija”, kazao je Marković.

Evropska unija očekuje da odgovaraju i nalogodavci napada

Nedavni napad na novinarku “Vijesti” Oliveru Lakić i više nerasvijetljenih napada na novinare su razlog za ozbiljnu zabrinutost kada je u pitanju vladavina prava u Crnoj Gori, poručio je putem Tvitera evropski komesar za proširenje Johanes Han nakon što je sa šefom delegacije EU Aivom Oravom posjetio redakciju “Vijesti”.

Evropska unija, kako ističe, očekuje da posljednji, kao i prethodni napadi budu detaljno istraženi i da nalogodavci budu privedeni pravdi.

“Treba biti svjestan ozbiljnosti, posljedica i rizika koji ovi napadi predstavljaju po reputaciju države koja želi da postane članica EU. Vladavina prava i osnovna ljudska prava su temelj procesa evropskih integracija”, poručio je Han putem zvaničnog naloga na društvenoj mreži Tviter.

Pak: Đukanović daje dozvolu kriminalcima da ubijaju novinare

Politika i kriminalci idu ruku pod ruku, a izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, čini se, nazivajući novinare “fašistima”, kriminalcima daje dozvolu da ubijaju, poručila je predsjednica žena Evropske narodne partije Doris Pak.

Ona je kazala da je duboko zabrinuta zbog stalnih napada na novinare u Crnoj Gori, a sloboda medija je, napominje, ključna za bilo koju članicu Evropske unije i zemlje koje žele da budu dio tog saveza.

“Ne razumijem kako ozbiljan političar može tvrditi da njeguje iste vrijednosti koje baštini predsjednik Crne Gore, godinama gazeći po našim vrijednostima, kao što potvrđuje pismo bivšeg predsjednika parlamenta”, kazala je Pak, osvrnuvši se na otvoreno pismo lidera SDP-a Ranka Krivokapića, koji je pozvao Đukanovića da “jasno razdvoji odnos prema ubicama sa ulice” od svoje “mržnje prema slobodnim medijima”.

