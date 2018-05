Kazalet: Sigurnost Crne Gore biće unaprijeđena nastavkom saradnje NATO i EU

Sigurnost Crne Gore biće unaprijeđena nastavkom saradnje NATO-a i Evropske unije (EU), koja je protekle dvije godine postala jača nego ikad, poručeno je iz Alijanse.

Portparol NATO-a, Pirs Kazalet, rekao je da NATO i EU imaju dugogodišnju saradnju na širokom nizu pitanja, ali da je tokom protekle dvije godine postala jača nego ikad.

On je u intervjuu agenciji MINA kazao da će predviđeni koraci za jačanje saradnje biti od velike koristi za sigurnost u Evropi.

„Imaćemo više raspoloživih mogućnosti, pravedniju raspodjelu opterećenja i čvršći okvir kako bi napori obje organizacije bili koherentni, transparentni i međusobno ojačani“, naveo je Kazalet.

On je ocijenio da će poboljšana saradnja između NATO i EU doprinijeti i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, jer će, kako je kazao, pružiti platformu za konsolidaciju ključnih pokazatelja stabilnosti kao što su demokratija, dobro upravljanje i vladavina prava.

„Sigurnost Crne Gore takođe će biti unaprijeđena kao rezultat nastavka saradnje NATO-EU“, naglasio je Kazalet.

On je rekao da je Zapadni Balkan od strateškog značaja za NATO i da stabilnost i sigurnost u tom regionu pogoduju stabilnosti i sigurnosti u Evropi.

„Zadržaćemo naše prisustvo, fokus i angažman na Zapadnom Balkanu, kroz svakodnevne aktivnosti misije KFOR-a i napore sjedišta NATO-a u Sarajevu i Skoplju i vojne kancelarije za vezu u Beogradu i podržaćemo evroatlantske aspiracije zemalja regiona“, poručio je Kazalet.

Kako je dodao, demokratske vrijednosti, vladavina prava, unutrašnje reforme i dobrosusjedski odnosi od vitalnog su značaja za regionalnu saradnju i stabilnost.

„Budućnost regiona vidimo u evroatlantskoj saradnji i integraciji za one koji to žele. To će biti od koristi njihovim građanima i državama i cijeloj evroatlantskoj porodici“, poručio je Kazalet.

On je kazao da će, u susret NATO samitu u julu, istražiti mogućnosti za jačanje odnosa u drugim područjima, uključujući vojnu mobilnost i borbu protiv terorizma.

Kazalet smatra da će od saradnje u obje oblasti, koje su već jednom ojačane, imati koristi i NATO i EU.

„Vojna mobilnost je oblast u kojoj se interesi naših organizacija očigledno konvergiraju, jer osigurava da naše snage brže i lakše pređu granice, kada je to potrebno“, naveo je Kazalet.

Što se tiče borbe protiv terorizma, prema njegovim riječima, cilj će biti poboljšanje nivoa razmjene informacija.

Kazalet je dodao da će samit u julu pružiti priliku da se potvrdi predanost NATO-a daljoj saradnji sa EU, navodeći da će generalni sekretar Alijanse Jens Stoltenberg potpisati novu zajedničku deklaraciju s predstavnicima EU Donaldom Tuskom i Žan Klod Junkerom, gdje će biti predstavljena zajednička vizija kako saradnja NATO-EU može učiniti sve sigurnijima.

Kazalet je, na pitanje kako planiraju da ojačaju saradnju na području vojne mobilnosti, odgovorio da je ona važan faktor u procesu uspostavljanja nove komandne strukture NATO-a.

On je objasnio da su ministri odbrane donijeli odluke o ključnim elementima nove komandne strukture NATO-a, navodeći da jedan od njih predstavlja budućnost osnivanja nove podrške za logistiku, pojačanje i vojnu mobilnost.

„Dalje odluke, uključujući vremenske rokove i lokacije naših novih komandi donijeće ministri odbrane na sljedećem sastanku u Briselu u junu“, dodao je Kazalet.

On je, na pitanje koliko je PESCO sporazum o jačanju saradnje na području odbrane, koji je potpisalo više od 20 članica EU, važan za obje strane i koliko može uticati na NATO, odgovorio da je jača evropska odbrana dobra i za Evropu i za NATO.

„Ona nam može pomoći u pružanju novih mogućnosti i poboljšanju podjele tereta unutar Alijanse. Ovo je način za jačanja evropskog stuba unutar NATO-a. Ovo jača NATO kao cjelinu“, naveo je Kazalet.

Istovremeno, kako je dodao, važno je osigurati komplementarnost sa NATO-om, zato što će, nakon Bregzita, 80 odsto troškova obrane Alijanse snositi saveznici koji nijesu dio EU.

Kazalet je istakao da će, kako se napori EU u oblasti odbrane razvijaju, za NATO biti važne tri stvari.

„Prvo, prioriteti i rezultati razvoja EU i NATO sposobnosti trebaju biti koherentni. Zato što ne možemo predstavljati konfliktne zahtjeve i prioritete našim narodima“, rekao je Kazalet.

Prema njegovim riječima, snage i sposobnosti okupljene u okviru inicijativa EU trebalo bi biti dostupne NATO-u.

Kazalet smatra da je NATO-u potrebna najveća moguća uključenost saveznika koji ne pripadaju EU, jer igraju važnu ulogu u evropskoj sigurnosti.

„To bi osiguralo da naši napori budu koherentni, komplementarni i transparentni te da uključene zemlje mogu ojačati svoj doprinos EU i NATO-u“, ocijenio je Kazalet.

On je, na pitanje kako članstvo u NATO može pomoći ili ubrzati članstvo u EU, odgovorio da ne može da komentariše proces donošenja odluka u Uniji, ali da pridruživanje Crne Gore NATO-u pokazuje da su vrata Alijanse otvorena i da je to ključni element stabilnosti na Zapadnom Balkanu.

„Pokazuje da Crna Gora značajno doprinosi našoj evroatlantskoj sigurnosti, uključujući trupe raspoređene u misiji Resolute Support u Afganistanu, i da smo savez od 29 država koji čvrsto stoje zajedno i štite jedni druge“, zaključio je Kazalet.

