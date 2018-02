Kazna profesoru nije mogla da čeka

Sud časti Univerziteta Crne Gore (UCG) izrekao je profesoru Vladimiru Pešiću, u dva odvojena predmeta, javne opomene koje bi kao kazna trebalo da budu objavljene u Biltenu UCG.

Pešiću je izrečena javna opomena po pritužbi profesorica Prirodno-matematičkog fakulteta Mare Šćepanović i Žane Kovijanić Vukićević jer je, kako stoji u odlukama Suda, odgovoran zato što je na Javnom servisu o radu uprave PMF-a saopštio kvalifikacije da su na toj jedinici "bili lijeni", "nijesu htjeli da rade" i "nijesu bili zainteresovani".

Sud smatra da Pešića treba i javno opomenuti i zbog toga što je "u više navrata iznosio negativne i neargumentovane stavove i klasifikacije koji se odnose na organe UCG i članove akademske zajednice (dakle, dio prijave protiv njega koji se odnosi na istupe na sjednicama UO, kao i istupe protiv Vlade Vijeće nije uvažilo)".

Sud je odlučio po pritužbi Upravnog odbora na Pešićeve izjave tokom višemjesečne krize na UCG zbog sjedišta Visoke medicinske škole u Beranama.

Saopštenje o odlukama Suda dostavljeno je medijima i postavljeno na sajt UCG prije nego što je objavljeno u Biltenu, čiji je posljednji broj objavljen 26. januara.

Ni rektor Danilo Nikolić ni predsjednik Upravnog odbora Duško Bjelica nijesu odgovorili na pitanja "Vijesti" zbog čega su odluke dostavljene medijima prije nego što su objavljene u Biltenu UCG. Bjelica je “Vijesti” uputio na Službu za odnose sa javnošću UCG.

Nikolić Foto: UCG

Profesor Pešić kazao je "Vijestima" da svaka odluka, pa i ove Suda časti, govori ne samo o onome kome je izrečena već takođe i o onima koji su sudili i donijeli odluku.

"Vrijeme je najbolji sudija i pokazaće ko je, i koliko radio za dobrobit i društva i Univerziteta. Ostajem u ubjeđenju da je crnogorsko društvo talac jedne nezrele političke elite koja ne shvata da je uslov napretka društva i države razvoj njenih institucija. Ako je interes društva i države ovakav Univerzitet, onda mi ostaje samo da čestitam, i zaćutim", poručio je profesor Pešić.

Poslanica DF i zaposlena na UCG Branka Bošnjak ocjenjuje da se radi o revanšizmu."Sramno je na kako je niske grane pao UCG. Pretvorio se u batinu vlasti i sve manje liči na naučno-obrazovnu ustanovu, a sve više na policijsku stanicu. Ali kad to dozvoljavaju "umne" glave na UCG, koje kukakvički ćute na ove anomalije, onda to nije hram slobodne misli, već palanačka apsana slobodnih robova", poručila je Bošnjak.

Sud časti od jula 2017. nije donio odluku protiv profesora Pravnog fakulteta Ranka Mujovića po prijavi studenata FPN za neetično ponašanje i zloupotrebu položaja. Raniji sastav Suda časti, na čijem je čelu do skoro bio Dražen Cerović, odlučio je da ta prijava treba da sačeka epilog pred nadležnim tužilaštvom, iako bi morao da cijeni meterijal koji mu je dostavila uprava FPN.

CGO: Sud u službi obračuna sa neistomišljenicima

Iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) poručuju da šira javnost u Crnoj Gori i ne zna da postoji Sud časti UCG, što dovoljno govori o nevoljnosti ovog organa da radi svoj posao i da doprinosi etičkim normama na Univerzitetu.

"I one rijetke javnosti poznate odluke do sada su bile vrlo diskutabilne, a činjenica da je ovaj Sud u slučaju Pešić pokazao neviđenu efikasnost i u praksi do sad nepoznato objavljivanje svojih odluka na sajtu UCG i prije objave u Biltenu, ukazuje i da se u cjelosti stavio u službu tekućih obračuna sa neistomišljenicima na Univerzitetu", saopštili su "Vijestima" iz CGO.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (7 glasova)