Kažu šta hoće, pa svojim putem

Sprečavanjem novinara da postavljaju pitanja političari pokušavaju ograničiti pravo javnosti da zna i suptilno suzbiti slobodu medija da istražuje sve ono što je od javnog interesa, a kada onaj koji sazove pres konferencije ne dozvoljava novinarima da postavljaju pitanja, onda je riječ ili o potpunoj neznavenosti o tome šta su pres konferencije i šta je uloga novinara u društvu ili kvazimedijskog događaja sa ciljem da ograniči pitanja na ona koja se tiču najavljene teme.

Ovo su za “Vijesti” kazali zamjenik glavnog i odgovornog urednika dnevong lista “Dan”, Nikola Marković i novinar Duško Vuković. Iz partija, sa druge strane, kažu da ne žele da ograniče pravo javnosti da nešto sazna, već da na tematskim pres konferencijama žele da snažnije skrenu pažnju na određenu temu.

Partije sve češće na konferencijama za medije koje sazovu novinarima ne dozvoljavaju postavljanje pitanja, ili ih ograničavaju na to da postavljaju pitanja koja su striktno u vezi sa temom konferencije. Tako, na primjer, predsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović nije želio da odgovara na pitanja novinara nakon što je objavio kandidaturu za predsjednika, to su više puta činili i čelnici Demokratskog fronta (DF) na svojim konferencijama, kao i Demokrate koje u više navrata nisu željele da odgovaraju na pitanja koja nisu povezana sa temom zbog koje su okupili predstavnike medija.

Marković kaže da ako je politika djelatnost u interesu građana, ne vidi zašto bi bilo kom političaru bio problem da mu se postave pitanja. “Osim ako ne radi prvenstevno u cilju lične koristi a ne proklamovanih političkih ciljeva za koje se deklarativno zalaže. Političari imaju potrebu da ograniče javnost i usmjere je u pravcu sopstvene koristi”, kazao je Marković.

Vuković poručuje da ako je riječ o tematskim konferencijama za novinare, i ako su kao takve najavljene, legitimno je pravo organizatora toga medijskog ili kvazimedijskog događaja da ograniči pitanja na ona koja se tiču najavljene teme. “U slučajevima kada sazivač pres konferencije ne dozvoljava novinarima da postavlja pitanja, onda je riječ ili o potpunoj neznavenosti o tome šta su pres konferencije i šta je uloga novinara u društvu ili o znavenosti organičenoj primitivizmom i bahatošću. Kada je riječ o pripadnicima političke klase u Crnoj Gori, mislim da se radi o kombinaciji navedenih faktora”, kazao je Vuković.

On dodaje da novinari treba da ignorišu konferencije partija na kojima im nije dozvoljeno da postavljaju pitanja. “To je jedini ispravan novinarski pristup”, naveo je Vuković. Marković takođe kaže da mediji treba da pruže otpor namjeri da im se određuje šta će pitati i o čemu će pisati. “Ko ne poštuje slobodu medija, taj je zaslužio da bude meta medijskih kritika. Samo razobličavanjem pokušaja da političari na ovaj način pokušavaju da vrše cenzuru odbranićemo svoju profesiju”, kazao je on.

Poslanik DF-a, i dugogodišnji porptarol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović, kaže da nije ništa novo i neočekivano da se održavaju i takozvane tematske konferencije za novinare, koje obrađuju konkretan događaj. “To je uobičajena praksa, kojom se što snažnije želi skrenuti pažnja na određenu temu. Ovo je jednostavno način da se izbjegne da se određena tema, koja je od velikog značaja, ne preklopi ili “razblaži” nekom drugom za koju se procjenjuje da je u tom trenutku manje važna”, kaže Vučurović. To, dodaje on, nikako nije, što se tiče DF,a, nespremnost da se daju odgovori i na ostale teme.

“Iako DF ima značajan broj tematskih konferencija, smatram da smo izuzetno otvoreni za sve što interesuje novinare i ukupnu javnost, a to mogu potvrditi i sami mediji. DF je često na meti mnogih medija, i režimskih i “nezavisnih”, ali to je njihovo pravo, a dužnost svih nas na javnoj sceni je da se borimo za slobodu medija”, kazao je Vučurović za “Vijesti”.

Kažu da žele da skrenu pažnju na temu, pa zbog toga nema pitanja: Andrija Mandić Foto: Boris Pejović

I Demokrate poručuju da to što redovno organizujemo tematske konferencije za medije nipošto ne znači da na bilo koji način ograničavamo slobodu novinarskog izvještavanja. “Temataske konferencije za štampu i jesu, kako im samo ime kaže, oblik medijske prezentacije na kojoj konkretni funkcioner partije obradi konkretnu temu kojoj želimo da damo na značaju, a to su obično ona suštinska pitanja, pitanja od životnog značaja, koja zbog mogućih tzv. „off topic“ pitanja mogu pasti u zapećak političko-medijskog senzacionalizma. Mi smo uvijek na primjedbe slične vrste govorili, i sad kažemo – i prije pres konferencije i nakon nje, uputite pitanja, zahtjev za izjavu, intervju ili pojašnjenje, i adekvatno ćemo se odrediti prema tome”, kazao je šef pres centra Demokrata Duško Stijepović. Do sada je, tvrdi on, to u “99,99 odsto slučajeva rezultiralo brzim odgovorima ili dogovorima oko davanja izjave i određivanjem adekvatnog sagovornika”. “Dakle, do sada nije održana niti jedna pres konferencija na kojoj su zabranjena pitanja novinara, ali jesu konferencije na kojima se pitanja ograničavaju na temu koja se obrađuje, zato sto učesnik presa prati isključivo konkretnu tematsku oblast”, kaže Stijepović.

Marković: Opozicija prihvata model režima

Zamjenik glavnog urednika “Dana” navodi i da je zabrinjavajuće što sve više opozicionih partija prihvata model režima i ne želi da odgovara na pitanja medija. “Ne čudi me to od režima koji već decenijama na razne načine pokušava da ugasi nezavisne medije, ali me zabrinjava činjenica da to sve češće rade i pojedine opozicione stranke”, rekao je Marković. Svaki političar, kazao je on, koji ne dozvoljava da mu se postave pitanja, priznaje da je kriv za nešto jer ima potrebu da se krije od novinara. “Na nama je da otkrijemo šta je to skrivio i da to objelodanimo”, rekao je Marković.

Nismo kao Đukanović

I najnoviji primjer, kaže Stijepović, govori u prilog činjenici da se nikako ne može reći da se iz Demokrata ograničava sloboda novinara. “Naprotiv, za razliku od Đukanovića, koji nije dozvolio da se postavljaju pitanja na konferenciji nakon Glavnog odbora u vezi sa odlukom kandidaturi na predsjedničkim izborima, lideri Demokrata i GP URA, Aleksa Bečić i Dritan Abazović su prilikom potpisivanja Memoranduma o političkoj saradnji rado odgovarali na sva pitanja zainteresovanih novinara. Tako će biti i ubuduće”, kazao je Stijepović. On je dodao da Demokrate često izađu u susret i onima koji imaju negativan odnos prema toj partiji i, kako tvrdi, malicioznim i netačnim izvještavanjem daju dovoljno povoda da im ni slovo ne odgovore.

