KCCG podnio krivičnu prijavu: Zamjena beba nije slučajni propust?

Zbog propusta u Odjeljenu za terminsku novorođenčad, kada je majka greškom otpuštena kući sa tuđom bebom, menadžment Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) je podnio krivičnu prijavu protiv medicinske sestre.

Iz te ustanove su saopštili da osnovano sumnjaju da se radi o sabotaži, a ne o slučajnom propustu.

"Takođe je, ovim povodom, razriješena dužnosti načelnica i glavna sestra Odjeljenja i protiv njih su kao i protiv, spornog dana, dežurnog ljekara-neonatologa, pokrenuti disciplinski postupci", kazali su.

Iz KCCG su kazali da menadžment ispituje sve okolnosti nastalog incidenta.

"Za sada je utvrđeno da nije došlo do sistemske greške već do nesavjesnog rada pojedinca. Da je medicinska sestra ispoštovala procedure i protokole KCCG vezane za otpuste porodilja i novorođenčadi, ovakav propust, koji je nanio veliku štetu našoj ustanovi, a što je najvažnije, uznemirio javnost, ne bi bio moguć. Još jednom napominjemo da ovaj incident do sada nije zabilježen u KCCG. Uvjeravamo javnost da će svi odgovorni biti najstrožije sankcionisani", istakli su iz te ustanove.

Porodilja je juče iz Kliničkog centra (KC) otpuštena kući sa tuđom bebom. To je primijetio njen suprug, nakon čega je taj bračni par, prema saznanjima “Vijesti”, otišao u Kliniku za ginekologiju i akušerstvo KC, vratio tuđe novorođenče a svoju djevojčicu poveo kući.

Iz Kliničkog centra su medijima proslijedili i protokol pri otpustu novorođenčadi.

U Odjeljenju za terminsku novorođenčad se spaja dokumentacija majke i novorođenčeta:

Otpusna lista majke,

Otpusna lista novorođenčeta,

Karton BCG vaccine,

Savjet za njegu majke po otpustu,

Savjet za njegu novorođenčeta po otpustu.

Upoređivanje broja otpusne liste majke i otpusne liste novorođenčeta sa brojem na novorođenčetu.

Otpusna medicinska sestra potom, skida novorođenče i provjerava pol i tračicu na ruci sa brojem bebe.

Poziva majku i pri izlasku iz prostorija Odjeljenja jasno i glasno izgovara ime i prezime majke, pol djeteta i broj.

Nakon toga, u otpusnoj prostoriji pred majkom se svlači novorođenče, ponovo se provjerava ime i prezime majke, pol djeteta, broj majke i njene bebe, brojevi otpusnih lista, tjelesna masa na rođenju i otpustu iz Porodilišta.

Majka i novorođenče se otpuštaju sa tračicama na kojima je upisan identifikacioni broj dobijen odmah po rođenju djeteta.

Na Odjeljenju za prijem i otpust se obavlja primopredaja novorođenčeta uz obaveznu ponovnu prozivku.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)