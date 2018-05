Kentera najavio da će tužiti Krapovića

Budvanin Marko Kentera najavio je da će tužiti gradonačlenika Dragana Krapovića koji ga, kako tvrdi, bez ikakvih dokaza optužuju za malverzacije.

Reagujući na tekst “Budvi stigao ceh i za bilborde”, saopštio je da ga Krapović stavlja u negativni kontekst, po ko zna koji put.

“On ovog puta ponavlja svoje mišljenje, utemeljeno na osjećaju i ličnom animozitetu, a bez dokaza, potpuno neprimjerenom za predsjednika Opštine, da stojim iza određenih preduzeća kojima ne pripadam. Krapović procjene bez dokaza stavlja iznad pisanih dokumenata što bi moglo da znači da će uskoro da počne da iz osjećaja šalje bioenergiju na daljinu. Nevjerovatno je da jedan predsjednik opštine optužuje i prijeti, da upozorava, da sumnja u sudove, vještake i tužoce, a da se u isto vrijeme poziva na poštovanje Ustava i zakona naše zemlje. Sad zbog štetnih raskida ugovora optužuje i sumnja, ali isti on želi da raskine ugovore što je vrlo čudno. Moram da istaknem da je jako važno da državni organi hitno reaguju na Krapovićeve stalne prijetnje i prozivke na račun sudstva, tužilaštva i sudskih vještaka. Dalje insistiranje i prozivke Krapovića, da govori na osnovu osjećaja, da me povezuje bez ikakvog dokaza sa nečim sa čim nemam ama baš nikakve veze, jer nikad čak nisam dao izjavu niti mi je iko tražio istu, pritom me proglašavajući za osobu koja upravlja sudstvom, komorom vještaka i tužilaštvom, Opštinom Budva i svim preduzećima u Budvi, rezultiraće upravo mojim tužbama i prijavama protiv Krapovića koji dobro zna da je razlog zbog koga je ušao u najnoviju političku hajku i harangu nada da će opet optužbama na moj račun izgurati još dvije godine na čelu Opštine Budva protivno obećanjima i potpisima koje je dao“.

