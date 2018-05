Kentera: SAD jasno stavljaju do znanja da Zapadni Balkan neće prepustiti bilo kom, posebno ne Rusiji

Zapadni Balkan biće centralna tema osmog To Be Secure (2BS) Forum koji će od sjutra do srijede biti održan u hotelu Splendid, u Bečićima.

Predsjednik Atlantskog saveza Crne Gore, Savo Kentera, kazao je da će 2BS okupiti ljude iz oblasti bezbjednosti, spoljnje politike, međunarodnih odnosa, kao i predstavnike nevladinog sektora.

Forum će otvoriti premijer Crne Gore Duško Marković, a na panelu o Zapadnom Balkanu glavni govornik biće predsjednik države Milo Đukanović.

Kentera je agenciji MINA kazao da su u skladu sa globalnim trendovima odlučili da centralna tema ovogodišnjeg Foruma bude Zapadni Balkan.

“Prije svega jer se Sjedinjene Američke Države (SAD) vraćaju u ovaj region i jasno stavljaju do znanja da Zapadni Balkan neće prepustiti bilo kom drugom, posebno ne Rusiji“, rekao je Kentera.

On je kazao i da je Velika Britanija ponovo aktivna u regionu i dodao da je ograbrujuće to što posle duže vremena postoji koordinirana akcija svih zapadnih zemalja da se Balkan ne prepusti sam sebi.

“Da ne isklizne ponovo iz kolosjeka nego da napravimo da Balkan bude bezbjedno i stabilne područje, koje će biti interesantno budućim investitorima sa Zapada”, naveo je Kentera.

On je kazao da očekuje da će kvalitet Foruma ove godine biti na još većem nivou uz odnosu na prethodnu godinu, samim tim što se posebno razlikuje kvalitet, odnosno struktura govornika.

“Pored šefova država i vlada, ministri inostranih poslova, odbrana i raznih drugih zvaničnika imaćemo izuzetno kvalitetne ljude iz oblasti terorizma, sajber bezbjednosti, borbe protiv dezinformisanja, jačanja desnice sve više u Evropi”, rekao je Kentera.

Prema njegovim riječima, očekuje se dolazak i šefova država iz regiona koji će govoriti na teme jačanja desnice u Evropi ili vezano za spoljnu politiku SAD.

Kentera je istakao da je 2BS najveći i najznačajniji bezbjednosno-politički forum u Jugoistočnoj Evropi.

On je kazao da se n a panelima vode kvalitetne diskusije, ali da je najvažnija komponenta Foruma neformalni dio, gdje su učesnici, njih više od 400, u prilici da neformalnmo razmjenjuju mišljenja, razgovaraju o ključnim problemima, ne samo regiona nego i šire i donose određene zaključke i prave dogovore.

“I do sada su na Forumu dogovarane konkretne stvari kada su u pitanju države regiona. Forum je jedna dobra platforma za kvalitetne i konstruktivne diskusije koje na kraju dovedu i do konkretnih rješenja za neke situacije ili krize”, naveo je Kentera.

Ovogodišnji Forum pratiće 40 akreditovanih medijskih ekipa, među kojima su Almondo, Figaro, Time, Gardijan, Dojče Vele.

