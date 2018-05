Kina će opredjeliti 2,63 miliona eura za rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari i druge projekte

Sporazumom crnogorske i kineske vlade o privredno-tehničkoj saradnji, koji je danas potpisan, Kina će opredjeliti dodatna bespovratna sredstva od 20 miliona juana (CNY), odnosno 2,63 miliona eura za rekonstrukciju mosta na Đurđevića Tari i druge projekte.

Novi Sporazum su, kako je saopšteno iz Vladine Službe za odnose sa javnošću, potpisali vicepremijer Milutin Simović i kineski ambasador u Crnoj Gori, Cui Dživei.

„Studiju izvodljivosti projekta rekonstrukcije mosta je, na osnovu sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji potpisanog u maju prošle godine, izradila kineska kompanija China Communications Construction Company (CCCC) i predala je kineskom Ministarstvu trgovine na verifikaciju, nakon čega će biti dostavljena i crnogorskoj Vladi“, navodi se u saopštenju.

Prema informacijama kineske kompanije, studija izvodljivosti je pokazala da prvobitno opredjeljena sredstva na osnovu sporazuma iz prošle godine, takođe u iznosu od 20 miliona CNY, neće biti dovoljna za rekonstrukciju mosta, zbog čega su kazali da su spremni da opredijele dodatnih 20 miliona CNY i sa Vladom Crne Gore potpišu novi sporazum.

Simović se zahvalio na opredjeljenoj dodatnoj donaciji i kazao da ga raduje velika pažnja koju je kineska Vlada posvetila rekonstrukciji mosta na Đurđevića Tari.

On je kazao da se nada da će sve pripremne radnje i procedure uskoro biti završene i da će se steći uslovi za skori početak radova na mostu.

Simović je podsjetio da je više puta konstatovano da most predstavlja svojevrstan simbol prijateljstva dvije države, u šta dodatno uvjerava i emocija koju kineski turisti i državljani koji rade na projektima u Crnoj Gori iskazuju prilikom posjete tom objetu.

„Simbolički, most na Đurđevića Tari spaja veoma veliku geografsku udaljenost, onu između Crne Gore i Kine. On je simbol zajedničkih antifašističkih vrijednosti, žrtava koje su dvije zemlje podnijele u borbi protiv fašizma i okupatora - za slobodu svojih naroda i država“, kazao je Simović.

On je, povodom potpisivanja ugovora o pružanju stručnih usluga između Kliničkog centra Crne Gore i kompanije China Road and Bridge Corporation (CRBC), naveo da je to dodatna potvrda povjerenja koje strani državljani na radu u Crnoj Gori imaju u Klinički centar i zdravstvene usluge koje pruža naš sistem.

„CRBC se kao odgovorna kompanija sa punom sigurnošću oslonila na Klinički centar“, rekao je Simović i dodao da je siguran da će Klinički centar opravdati povjerenje koje mu je dato.

On je zahvalio na povjerenju koje Kinezi na taj način iskazuju i prema zdravstvenom sistemu Crne Gore. Sa tom podrškom, u ukupnom iznosu od 500 hiljada eura, prevazići će se usko grlo u Kliničkom centru i proširiti kapaciteti intenzivne njege i unaprijediti kvalitet usluga i intenzivne zdravstvene njege za pacijente kojima je potrebna.

Dživei je kazao da je zadovoljan zbog potpisivanja ugovora u oblasti zdravstva i novog sporazuma o privredno-tehničkoj saradnji, koji potvrđuju iskreno prijateljstvo i saradnju dvije zemlje.

„Nova donacija, u iznosu od 20 miliona CNY, će na predlog Ministarstva trgovine Kine biti korišćena za finansiranje rekonstrukcije Mosta na Đurđevića Tari, jer je most u srcu crnogorskog i kineskog naroda, a novi sporazum će ubrzati sve neophodne procedure za početak radova“, rekao je Dživei.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)