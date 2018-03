Kineze i domaće država častila 29 miliona eura

Državna kasa je od početka izgradnje autoputa pa zaključno sa prošlom godinom ostala uskraćena za 29 miliona eura zbog poreskih povlastica koje se odnose na oslobađanje od plaćanja poreza i doprinosa na plate, carine na uvoz robe i povraćaj dijela plaćene akcize.

Poreske povlastice su dodijeljene glavnom izvođaču radova kineskoj kompaniji CBRC i domaćim podizvođačima.

Te podatke je ministar finansija Darko Radunović dostavio nezavisnom poslaniku Aleksandru Damjanoviću.

Evropska komisija je u maju prošle godine preporučila Vladi da u cilju jačanje državnih finansija ukine sve poreska olakšice, a nakon nepunih godinu dana ista je preporuka stigla i od MMF-a. Vlada zasada odbija da to uradi uz obrazloženje “da postojanje izuzeća ima pozitivan efekat na atraktivnost crnogorskog investicionog ambijenta”, dok istovremeno budžetske rupe i dalje puni na teret građana.

Od 29 miliona, koliko je izgubljeno za autoput, 6,2 miliona eura se odnose na oslobođenje CRBC-a od obaveze plaćanja poreza i doprinosa na plate zaposlenih i 19,928 miliona po osnovu carinskih dažbina pri uvozu (carine i PDV)...

Firme koje su kao podizvođači angažovani na izgradnji kapitalnog državog projekta oslobođene su 2,88 miliona eura po osnovu akciza, odnosno u tom iznosu su imale pravo na povraćaj akcize.

“CRBC je u skladu sa članovima 17 i 18 zakona o autoputu Bar-Boljare i izvještajnom periodu prijavio obračunate bruto zarade zaposlenih koji nijesu državljani Crne Gore ili nemaju prebivalište, a dohodak ostvaruju radom na izgradnji autoputa u ukupnom iznosu od 14,253 miliona eura i po tom osnovu je ostvario oslobođenje od obaveze obračuna i plaćanja poreza i doprinosa na lična primanja u ukupnom iznosu od 6,20 miliona eura.

Po godinama 668,91 hiljada u 2015. godini, godinu kasnije 1,97 miliona eura i prošle godine 3,55 miliona eura”, piše u odgovorima Radunovića poslaniku Damjanoviću.

Kada je riječ o iznosu od 19,92 miliona za carine, kineski investiror je u 2015. godine po tom osnovu oslobođen u iznosu od 8,6 miliona eura, za 2016. godinu 1,03 miliona eura i prošlu 10,29 miliona eura.

Ukupni iznos od 2,88 miliona eura za akcize kojih su oslobođeni podizvođači po godina je sljedeći - u 2015. godini 109,72 hiljade, za 2016. godinu 723,9 hiljada i za 2017. godinu dva miliona eura.

Damjanović je za “Vijesti” kazao da je od Radunovića tražio podatke zbog pune transparentnosti projekta, a posebno imajući u vidu da od momenta donošenja zakona i izgradnji autoputa Skupština nema nikakvu mogućnost kontinuiranog uvida u dinamiku i troškove te investicije.

“Dostavljeni podaci o uskraćenim budžetskim prihodima tokom dvogodišnje primjene zakona upućuju da će se i ove i naredne godine, kada se shodno planu završava prioritetna dionica, biti budžetskih olakšica i da će dosadašnji iznos od 30 miliona eura biti mnogo veći.

U odnosu na prvobitnu predviđenu cijenu koštanja te investicije, mora se ukalkulisati i ovaj dodatni trošak za olakšice koje su date investitoru i podizvođačima”, rekao je Damjanović.

On se nada da će biti ispoštovana dinamika realizacije, jer bi prekoračenja rokova gradnje dovelo do prekoračenja prvobitne cijene.

“Pošto se radi o velikoj sumi za olakšice (to je gotovo polovina prve godišnje rate za otkup akcija od A2A), pozivam odgovorne da ponovo razmotre predlog da posebno skupštinsko radno tijelo sveobuhvatno i kontinuirano prati sve aspekte investicije kako bi se preduprijedile moguće zloupotrebe u realizaciji projekta i obezbijedila neophodna transparentnost za koju sam kazao da je politički profitabilna, ekonomski upitna i finansijski veoma rizična”, kazao je Damjanović.

Prema podacima Ministarstva finansija, Kinezi su imali u 2015. godini 99 zaposlenih radnika za koje su oslobođeni plaćanja doprinosa i poreza na plate, godinu kasnije 162 radnika, a prošle godine 579radnika.

Kinezi zasada nijesu prijavili dobit od posla u Crnoj Gori

CRBC je od početka izgradnje autoputa pa do prošle godine prijavio ukupni oporezivi promet od 379,16 miliona eura za koji je bila nulta stopa poreza na dodatu vrijednost.

Po godinama to je 187,92 miliona u 2015. godini, 9,81 milion naredne godine i prošle godine 181,42 miliona eura.

Radunović je objasnio i da CRBC nije iskazao u prijavama porez na dobit ostvaren iz prihoda od izgradnje autoputa, pa nije koristio pravo na umanjenje poreske obaveze po tom osnovu, shodno Zakonu o autoputu.

“Prema finansijskim izvještajima koji se nalaze na sajtu Poreske uprave za prethodne tri godine, CRBC još nije postigao pozitivan finansijski rezultat. Uvidom u bilanse stanja, može se zaključiti da se u početnim godinama iskazuju troškovi amortizacije u visokom iznosu, kao i negativan saldo između prihoda i rashoda finansiranja, a što je najvjerovatnije uticalo da u prve dvije godine još ne bude postignut pozitivan finansijski rezultat”, objasnio je Radunović.

