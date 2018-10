Kinezi 2017. rekli da će trebati još 144 miliona

Kineska China Road and Bridge Corporation (CRBC) procijenila je još prošle godine da će prekoračenje troškova ugovora o izgradnji prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare iznositi preko 144 miliona eura.

To ukupne troškove izgradnje dionice Smokovac-Mateševo približava cifri od milijardu eura.

“U skladu sa MRS 11 (međunarodni računovodstveni standardi) i sa novonastalom situacijom na projektu prema kojoj je vjerovatno da će usljed dodatnih radova i drugih okolnosti, ukupni troškovi po osnovu ugovora premašiti ukupan iznos ugovorenog prihoda, kao rashod se priznaje iznos prekoračenja troškova od 144.294.076,91 eura”, navodi se u zvaničnim dokumentima koje je CRBC dostavio crnogorskoj Poreskoj upravi uz bilanse za 2017. To znači da je crnogorska Vlada upoznata sa činjenicom da će prekoračenje troška biti značajno.

U dokumentima CRBC-a ne pominje se da li u procijenjeno prekoračenje ulazi petlja Smokovac. Kako su “Vijesti” ranije objavile nezavisni inženjer potvrdio je da gradnja prve faze petlje Smokovac - prilazni put na autoput iz Podgorice, vodovodne i elektromreže na cijeloj dionici autoputa nijesu navedene u ugovoru Ministarstva saobraćaja i glavnog izvođača CRBC-a kao obaveza izvođača, već da su “zaboravljene”.

Ugovorom o finansijskom aranžmanu realizacije projekta gradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, između Vlade Crne Gore i Exim banke iz Kine, dogovorena je cijena projektovanja i izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar-Boljare, tj. dionice Smokovac-Uvač-Mateševo u iznosu od oko 809,6 miliona eura. Za realizaciju ovog projekta predviđeno je da Exim banka obezbijedi 85 odsto, a Crna Gora preostalih 15 odsto. Rok otplate kredita je 20 godina, grejs period šest godina, a godišnja kamatna stopa iznosi dva odsto. Kredit od Exim banke je odobren u dolarima.

Ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković kazao je nedavno da nepredviđena izdvajanja za autoput mogu biti do deset odsto, odnosno do 80 miliona eura. Međutim, oni su sada, prema procjeni Kineza, skoro 20 odsto.

Na pitanje kako se u ugovoru o projektovanju i izgradnji dionice došlo do konačne cijene od 809.577.256 eura, ako nije bilo precizno šta sve to obuhvata, sagovornik “Vijesti” kaže da je to maksimalni iznos koji je ponudio CRBC, a da je crnogorska strana mislila da je to za sve.

Vlada će kineskoj kompaniji CRBC ponuditi da “zaboravljeni” pristupni put za dionicu autoputa Smokovac - Mateševo, nedostajuću elektro i vodovodnu mrežu izgradi za 60 miliona koliko je te radove procijenio stručni tim Ministarstva saobraćaja ali i nezavisni inženjer projekta, što je duplo manje od onoga što sada traži kineski partner.

Ako se Vlada i CRBC dogovore i nađu na nekoj za obje strane prihvatljivoj cifri potpisaće aneks ugovora o gradnji gdje će ove, u suštini osnovne poslove, nazvati “naknadnim radovima”. Moguće je da se u tom slučaju novac obezbijedi aneksom ugovora o kreditu sa kineskom Eksim bankom. Ukoliko dogovor ne bude postignut ministarstvo će tražiti nove izvođače i kreditore, a sve to će povećati javni dug u periodu kada je Vlada najavljivala njegovo smanjenje.

Bivši potpredsjednik Vlade Žarko Rakčević je u četvrtak u emisiji Načisto TV Vijesti kazao da će dionica autoputa koštati oko 28 miliona eura po kilometru te da se u javnosti često ne spominje iznos kamate koji bi trošak za autoput doveo na oko milijardu i 150 miliona eura.

“Ostaćemo na parčetu autoputa”, rekao je Rakčević.

On je ocijenio da partnerstva za drugu i treću dionicu mogu biti opasna za javne finansije koje su, kako je dodao, “u realnom problemu”.

“Sa petljom Smokovac imaćemo enormne troškove eksproprijacije od više miliona eura”, ocijenio je u emisiji poslanik Aleksandar Damjanović.

“Vijesti” su u septembru prošle godine objavile da je CRBC odbio da gradi priključenje na autuput - prvu fazu petlje Smokovac jer ona nije predviđena ugovorom koji je potpisao bivši ministar saobraćaja Ivan Brajović (aktuelni predsjednik Skupštine), kao i da bi to dodatno moglo koštati državu 30 miliona eura. Za petlju još nije obavljena ni eksproprijacija, pa će njena izgradnja kao i završetak ostalih “nepredviđenih” radova odložiti otvaranje autoputa za kraj 2019.

Priključak na autoput iz pravca Podgorice, prva faza petlje Smokovac, predviđa saobraćajnicu sa četiri trake koja se nastavlja na bulevar na Zlatici, izdiže desetak metara i skreće lijevo iznad bivšeg stadiona FK Kom. Saobraćajnica zatim kao nadvožnjak prelazi željezničku prugu i skreće desno prema Morači gdje će se graditi veliki plato sa naplatnim rampama, a zatim i veliki most preko Morače. Ova dionica duga je svega oko kilometar i po, ali se skoro sva sastoji od nadvožnjaka i mosta zbog čega je veoma skupa. Druga faze petlje Smokovac predviđa i dva priključenja za nastavak autoputa koji će ići oko Podgorice, kao i na moguće pruključenje Jadransko-jonske ceste, ali će se to vjerovatno raditi u drugoj i trećoj fazi.



Crnogorskim radnicima za zarade samo 1,3 miliona

Od ukupnog iznosa isplaćenih zarada (68.375.068 eura bruto), 57.090.366 eura se odnosi na zarade isplaćene kineskim radnicima u Kini, dok se 10.509.443 odnosi na zarade isplaćene kineskim i ostalim stranim državljanima u Crnoj Gori, navodi se u izvještaju CRBC-a. Preostalih 1.347.995 eura se odnosi na zarade domaćih radnika zaposlenih u kompaniji. Na troškove uprave odnosi se 612.000 eura.

Od ukupnog iznosa ostalih ličnih rashoda, 2.553.832 eura se odnosi na ishranu radnika u kantinama, 2.400.436 eura na troškove prevoza zaposlenih, uglavnom na relaciji Kina-Crna Gora, 820.411 eura na isplate fizičkim licima po osnovu zakupa (uglavnom zemljišta), a preostali iznos od 293.141 euro se odnosi na naknade fizičkim licima po ugovorima o honoraru, smještaj i ostale lične nakande zaposlenih. Na dan 31.12. 2017. godine, kompanija je imala 2.159 radnika, od čega su njih 1.886 kineski državljani.



