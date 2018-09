Kinezi nabudžili cijene, ako Vlada traži drugog partnera autoput tek 2020.

Vlada će kineskoj kompaniji CRBC ponuditi da “zaboravljeni” pristupni put za dionicu autoputa Smokovac - Mateševo, nedostajuću elektro i vodovodnu mrežu izgradi za 60 miliona koliko je te radove procijenio stručni tim Ministarstva saobraćaja ali i nezavisni inženjer projekta, što je duplo manje od onoga što sada traži kineski partner.

Nezavisni inženjer potvrdio je da gradnja prve faze petlje Smokovac - prilazni put na autoput iz Podgorice, vodovodne i elektremreže na cijeloj dionici autoputa nijesu navedene u ugovoru Ministarstva saobraćaja i glavnog izvođača CRBC-a kao obaveza izvođača, već da su “zaboravljene”. Ministar saobraćaja tada je bio Ivan Brajović, sadašnji predsjednik Skupštine.

CRBC za sve preostale potrebne radove koji nijesu navedeni u ugovoru traži 120,27 miliona eura. Procjena ministarstva je da oni mogu vrijedjeti 59,92 miliona, a nezavisnog inženjera da za njih treba platiti 60,8 miliona eura.

Prema izvoru “Vijesti” iz Ministarstva saobraćaja, crnogorska strana će biti u uzbiljnom problemu ako CRBC odbije da spusti svoju cijenu jer će drugog izvođača morati da traži na javnom tenderu, što završetak gradnje autoputa može odložiti i za duže od godinu dana.

On navodi da je kineski partner svjestan svoje pozicije i problema u koje je došla sadašnja Vlada zbog propusta u resoru bivšeg ministra, zbog čega je i “nabudžio” svoje cijene.

“Ako pregovori sa CRBC ne uspiju i budemo morali da tražimo drugog izvođača za ove radove, imaćemo situaciju da će dionica autoputa biti završena u maju naredne godine ali samo do brda iznad Podgorice i neće imati vodu i struju. To znači da dionicu autoputa od 800 miliona eura nećemo moći koristiti dok se sve ne završi, što bi moglo trajati još godinu dana. Time se skraćuje garantni period, godinu dana nećemo imati prihod od putarine, a praktično gubimo grejs period na otplati kredita”, kazao je izvor “Vijesti” upoznat sa projektom.

On navodi da su svi ovi radovi državu mogli koštati mnogo manje da nije bilo propusta u ugovoru, a ne bi bilo ni druge naknadne štete i glavobolje za Vladu gdje sada naći novac za “naknadne radove”.

Prema dokumentaciji koju su “Vijesti” nezvanično dobile, CRBC za izgradnju pristupnog puta od Zlatice do Smokovca, dugog kilometar i po, traži 44,5 miliona eura, dok je procjena Ministarstva saobraćaja da to može da košta 19,5 miliona, a nezavisni inženjer je dao još manju procjenu na 18,9 miliona.

Koliko će koštati priključni put: Crveno je ponuda CRBC-a, plavo procjena ministarstva, a zeleno nezavisnog inženjera Foto:

Na nekim segmentima tog puta razlike u cijenama su još veće, tako kineski partner za gradnju mosta na Morači traži 13,3 miliona eura, dok je procjena ministarstva 4,8 miliona, a nezavisnog inženjera 4,66 miliona. Gradnja nadvožnjaka na magistrali na Zlatici, odakle počinje pristupni put, prema računici CRBC-a koštala bi 2,5 miliona, a procjene ministarstva i nezavisnog inženjera iznose nešto manje od milion eura. Tako je kod svih ostalih dvadesetak segmenata ovog pristupnog puta kineska procjena duplo veća od crnogorske i nezavisnog inženjera.

Za izgradnju elektromreže za ovu dionicu autoputa CRBC traži 61 milion eura, dok je procjena ministarstva da to može koštati 31,1 milion, a nezavisni inženjer je ove radove procijenio na 32,9 miliona. U dokumentu se navodi da je predračunska vrijednost za ovaj posao iz glavnog projekta bila 49,4 miliona eura. Za pojedine segmente ovog posla sve tri procjene se veoma razlikuju, tako za jednu trafostanicu 20/0,4 kV CRBC traži 11,1 milion eura, ministarstvo je procjenjuje na 6,2 miliona, a nezavisni inženjer na 8,5 miliona eura.

Za izgradnju vodovodne mreže i ostale naknadne radove vezane za nju CRBC traži 14,6 miliona eura, dok je procjena ministarstva 9,2 miliona, a nezavisnog inženjera 8,9 miliona. Samo za monterske radove na vodovodnoj mreži kineski partner traži deset miliona, dok ministarstvo nudi 6,6 miliona, a nezavisni revizor je taj posao procijenio na 6,1 milion. Zemljane radove CRBC procjenjuje na 2,8 miliona, ministarstvo na 1,3 miliona, a nezavisni inženjer na 1,4 miliona eura. Slične razlike su i na ostalih šest stavki.

Zbir “naknadnih” radova na elektromreži: Crveno je predračunska vrijednost, plavo ponuda CRBC-a, zeleno procjena ministarstva, a žuto procjena nezavisnog inženjera Foto:

Ukoliko se Vlada i CRBC dogovore i nađu na nekoj za obje strane prihvatljivoj cifri potpisaće aneks ugovora o gradnji gdje će ove, u suštini osnovne poslove, nazvati “naknadnim radovima”. Moguće je da se u tom slučaju novac obezbijedi aneksom ugovora o kreditu sa kineskom Eksim bankom. Ukoliko dogovor ne bude postignut ministarstvo će tražiti nove izvođače i kreditore, a sve to će povećati javni dug u periodu kada je Vlada najavljivala njegovo smanjenje.

Kako je riječ izgradnja nestala iz rečenice

Na pitanje kako je moguće da se u ugovoru sa kompanijom CRBC zaborave navesti osnovne stvari za autoput kao što je petlja, vodovodna i elektromreža i da se to otkrije tek tri godine nakon potpisivanja ugovora, sagovornik “Vijesti” je kazao da je to prosto nevjerovatno, ali da se desilo.

Iznosi za vodovodnu mrežu: Prva kolona je predračunska vrijednost, crvena je ponuda CRBC-a, plava procjena ministarstva, a zelena je cifra nezavisnog inženjera Foto:

“Cijeli ugovor se naziva za projektovanje i izgradnju ove dionice autoputa, ali je kod navođenja ovih segmenata projekta riječ “izgradnja” nestala iz rečenice. Svi smo podrazumijevali da dobijamo završenu i funkcionalnu dionicu autoputa, ali ispalo je da nije tako”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Na pitanje kako se u ugovoru o projektovanju i izgradnji dionice došlo do konačne cijene od 809.577.256 eura i 14 centi, ako nije bilo precizno šta sve to obuhvata, sagovornik “Vijesti” kaže da je to maksimalni iznos koji je ponudio CRBC, a da je crnogorska strana mislila da je to za sve.

“Očigledno da je tada svako imao svoj obim poslova koji je procjenjivao. Vidjećemo koliko će to biti na kraju”, kazao je izvor “Vijesti”.

