Kiša i u srijedu, temperatura do 15 stepeni

U srijedu će u Crnoj Gori biti umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa umjerenom do jakom kišom, a ponegdje i grmljavinom.

Vjetar pojačan i jak južni i jugozapadni, krajem dana u sjevernim, a tokom noći i u ostalim predjelima u skretanju na sjeverozapadni i sjeverni smjer.

Jutarnja temperatura vazduha 2 do 12, najviša dnevna 5 do 15 stepeni.

Podgorica: Umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, a mogući su pljuskovi i grmljavina. Vjetar umjeren do jak južni, a tokom noći sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 13 stepeni.

