Kiša, pljuskovi i grmljavina, do 24 stepena

U Crnoj Gori sjutra će biti promjenljivo oblačno i nestabilno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, naročito u južnim i centralnim predjelima.

Vjetar umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak, južnih smjerova.

Jutarnja temperatura vazduha 6 do 18, najviša dnevna 15 do 24 stepena.

Podgorica: Umjereno do potpuno oblačno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjeren do jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 17, najviša dnevna do 22 stepena.

