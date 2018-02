Kiša, pljuskovi i grmljavina, olujni vjetar

U Crnoj Gori će biti pretežno oblačno i kišovito, povremeno pljuskovi i grmljavina, a mjestimično se očekuju obilne padavine.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru će krajem dana ili tokom noći kiša preći u susnježicu i snijeg.

Vjetar pojačan i jak, na udare olujne ili orkanske jačine, tokom noći će oslabiti i skrenuti na zapadni i sjeverni smjer.

Jutarnja temperatura vazduha od tri do 15, najviša dnevna pet do do 17 stepeni.

