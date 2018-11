Knežević: Da sam htio da napustim Crnu Goru ostao bih u Srbiji, Rusiji ili Francuskoj

Član Predsjedništva Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević optužio je predsjednika podgoričkog Višeg suda Borisa Savića da sprovodi politički progon protiv njega i lidera tog političkog saveza.

Vijeće podgoričkog Višeg suda odbilo je žalbu Kneževića i njegovog advokata Dušana Radosavljevića na rješenje kojim mu je privremeno oduzet pasoš. U obrazloženju suda se navodi da postoje okolnosti koje ukazuju da bi Knežević “mogao pobjeći, sakriti se, otići u drugu državu i na taj način ometati vođenje krivičnog postupka”.

“U posljednje dvije godine bio sam u zatvoru, udaljen sa suđenja za “državni udar” do kraja dokaznog postupka, od istog Borisa Savića osuđen na “stavljanje u zatvor” do dva mjeseca. Prisustvujem suđenjima u Osnovnom sudu po prijavi Miodraga Vukovića, Aleksandre Vuković i Ljuiđa Škrelje, svake dvije nedjelje se javljam u CB i onda vijeće zaključuje kako bih mogao pobjeći i sakriti se izvan Crne Gore. Otkad mi je vraćen pasoš Crnu Goru sam napuštao nekoliko puta i da mi je to bio cilj mogao sam ostati u Srbiji, Rusiji ili Francuskoj. Moje političko djelovanje i raskrinkavanje tzv. državnog udara predstavlja osnovni motiv ovog nezabilježenog institucionalnog progona”, kazao je Knežević “Vijestima”.

On je upozorio da je vijeće Višeg suda dozvolilo da bivši potpredsjednik Demokratske partije socijalista (DPS) Svetozar Marović nesmetano ode u Beograd i tako izbjegne zatvorsku kaznu.

“Da je Boris Savić potvrđujući sporazum o krivici sa Svetozarom Marovićem njemu i sinu Milošu oduzeo pasoše, kao što ih drugi put uzima Andriji Mandiću i meni, ne bi ih sad uzalud dozivali da se vrate iz Madere u pitome ćelije Spuža”, rekao je Knežević.

U obrazloženju vijeća Višeg suda se navodi da je Knežević često napuštao granicu Crne Gore putujući u različite zemlje, te da ima razvijene lične i društvene kontakte u inostranstvu koji bi mogli biti iskorišceni za bjekstvo.

Sudija Višeg suda Suzana Mugoša, koja vodi postupak poznat kao “državni udar”, prihvatila je ranije zahtjev Specijalnog državnog tužilaštva da se Kneževiću, koji je jedan od optuženih, uskrati mogućnost putovanja. Kneževiću i Mandiću su pasoši oduzeti i prošle godine.

Portaprolka Višeg suda Aida Mazurović rekla je “Vijestima” da će rješenje danas biti dostavljeno Kneževiću.

Čelnici Demokratskog fronta su juče od šefa Delegacije Evropske unije (EU) Aiva Orava tražili da se konsultuje sa nadležnima u Briselu zbog, kako su rekli, pritiska pravosuđa na poslanike u crnogorskoj Skupštini. Mandić je nakon sastanka sa Oravom rekao da očekuju odgovore povodom pritisaka i nemogućnosti putovanja poslanika na važne sastanke.

“Očekujemo odgovore na pitanja, a to su - pritisak pravosuđa, prvenstveno Tužilaštva i Višeg suda na rad radne grupe i na poslanike u Skupštine Crne Gore i nemogućnost putovanja poslanika na važne sastanke, koji su u funkciji približavanja Crne Gore Evropskoj uniji“, precizirao je Mandić.

Ugrožen rad Odbora za izborne reforme

Mandić je nakon sastanka sa šefom Delegacije EU rekao da su poslanici DF-a zamolili Orava da obavi neophodne konsultacije sa Briselom kako bi im vratili pasoše. Prema saznanjima “Vijesti” poslanici su sa Oravom razgovarali i o radu privremenog odbora za izborne reforme i istakli da očekuju da to skupštinsko tijelo obezbijedi da naredni izbori u Crnoj Gori “budu fer i pošteni”.

“Tražili smo od Orava da nam odgovori, ali poznavajući kako funkcioniše sistem svakako da će on obaviti konsultacije usmjerene na efikasan rad na izmjeni izbornog zakonodavstva i rad na izmjenama i dopunama Ustava Crne Gore“, rekao je Mandić.

On je rekao da je odluka pravosuđa onemogućila rad privremenog odbora koji je konstituisan dvotrećinskom većinom.

