Knežević: Đukanović i Marković direktno odgovorni ako se Medojeviću nešto desi

Član predsjedništva Demokratskog fronta (DF) Milan Knežević rekao je da će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović i premijer Duško Marković snositi direktnu odgovornost ukoliko se nešto desi lideru Pokreta za promjene Nebojši Medojeviću.

Knežević je potvrdio da je Medojević iz ZIKS-a hitno prebačen u Klinički centar Crne Gore zbog pogoršanog zdravstvenog stanja.

„Određene institucije po nalozima iz vrha režima žele da ugroze Nebojšino stanje i da svojim nepostupanjem doprinesu mogućoj eskalaciji društveno političkih prilika“, kazao je Knežević.

Predsjednik Nove srpske demokratije Andrija Mandić rekao je da je dežurna doktorica u KCCG funkcionerima DF-a rekla da je Medojević hospitalizovan u posljednjem momentu.

„Naši poslanici su od doktorice dobili informaciju da je ovo onaj zadnji trenutak da Nebojša prestane sa štrajkom jer će poslije toga uslijediti trajna oštećenja nekih unutrašnjih organa. Naš prijatelj je uradio jednu veliku stvar ukazujući na nezakonito ponašanje institucija“, kazao je Mandić.

Knežević je kazao da Ustavni i Apelacioni sud mogu da riješe političku krizu „za minut“ i da od njih očekuje da to urade. On je rekao i da poslanici Demokratskog fronta neće učestvovati na sjednici posvećenoj premijerskom satu, koja je zakazana za 12. decembar, jer su suspendovali učešće u parlamentu.

„Suspendovali smo naše učešće u svim razgovorima koji su Crnu Goru trebali da dovedu u neku liniju stabilnosti i za to nemamo nikakvu odgovornost već oni koji su to proizveli“, kazao je on.

Knežević je kazao da je hapšenje poslanika uvod u nove pritiske na medije i konačno uvođenje Zakona o lažnim vijestima kojim će se uvesti cenzura. On je rekao da je to najavio poslanik DPS-a Miloš Nikolić još u januru 2018. godine.

„Medojević i ja smo odabrani kao žrtve u postupku bez ikakvih dokaza vođenih mržnjom ljudi iz režima“, rekao je on.

Mandić je rekao da ga raduje podrška Brisela, aludirajući na izjavu šefa Delegacije EU Aiva Orava koji je na tviteru poručio da su ambasadori članica EU pitali ministra unutrašnjih poslova Mevludina Nuhodžića o hapšenju poslanika bez prethodnog skidanja imuniteta i kako će to uticati na evropske integracije.

On je pozvao poslanike opozicije, predstavnike civilnog sektora, vlasnike medija i novinare da se pridruže sjutrašnjim protestima ispred Skupštine Crne Gore. Mandić jepojasnio i da mu je predsjednik SNP-a Vladmir Joković najavio učešće na sjutrašnjem skupu, ali nije odgovorio da ko mu je od ostalih lidera najavio učešće na skupu.

„U prošlosti je bilop mnogo krupnih riječi, bili smo napadnuti ali smo znali da uzvratimo vrlo snažno ali na ovakvim stvarima se prevazilaze mnogo krupniji problemi. U Crnoj Gori je bar poznato da su psotajali slučajevi da neko nekome ubije čak i sina jedinca pa da se okume poslije toga. Oni koji ne žele da se objedine na ovome teško će to uraditi na pitanju standrada", rekao je on

