Knežević: Jedan rukoljub u Ambasadi SAD mogao da mi opere grijehe

Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) i predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) u video poruci putem društvene mreže Fejsbuk kazao je da je odluku o dobrovoljnom odlasku na služenje četvoromjesečne zatvorske kazne donio u interesu predsjedničkog kandidata većinskog dijela opozicije Mladena Bojanića.

Odluku je, kako je kazao, donio nakon zajedničkih konsultacija sa predsjedništvom DF-a i DNP-a, pošto, kako ističe, odavno priznaje samo sud svoje partije.

"Uvjeren da bi svaki vid novih tenzija u izbornoj kampanji na relaciji DF-režim bila prilika da još jednom budem optužen za treći državni udar, a da kandidat DPS-a odustajanjem Mladena Bojanića istog trenutka proglasi pobjedu, ovim činom doprinosim dodatnom homogenizovanju opozicije i pobjedi našeg kandidata", istakao je Knežević.

Kako je rekao, dvadeset godina života posvetio je beskompromisnoj borbi protiv režima i dosadašnjim angažmanom nije ugrozio ni zajedničko opoziciono djelovanje, ni opizicioni interes.

Broj procesa, kazni i prijava protiv njega, kako je rekao, odavno prevazilazi i kafkijanski doživljaj institucionalnog terora i maltretiranja.

Knežević, kako je kazao, nema dileme da je teror nad njim i DF-om posljedica političkih uvjerenja koja se "ne uklapaju u kalup NATO besudne zemlje i kolonije", što je Crna Gora, kako je dodao, postala učlanjanjem kroz glasanje u krnjoj skupštini, bez konsultacije građana na referendumu.

"Da sam bio spreman da izdam sebe, sve ove sudanije ne bi bile potrebne. Dovoljno bi bilo da pozovem drugog sekretara američke Ambasade i zatražim sastanak sa njenom ekselencijom, neformalnim gospodarom Crne Gore, kako bih uz jedan rukoljub oprao svoje grehove i stao u red bezličnih političkih lakeja i baštovana, koji češće idu po mišljenja u ambasadu nego u trgovinu. Ali, ako neko u Generalštabu NATO-a misli da će svi ovi procesi djelovati vaspitno na mene i da ću se odreći svojih ljudskih i političkih uvjerenja, onda im je isplativije da prilikom šetnje u zatvorskom krugu insceniraju sukob sa mnom, a javnosti predstave da sam nekom od robijaša ukrao sapun i konzervu tunjevine", poručio je Knežević.

Istorija Crne Gore je, kako je dodao, puna bratoubilačkih sukoba i osveta, i za to nisu potrebni ni NATO ni Rusija.

Knežević je rekao kako se nada da će njegov dobrovoljni odlazak na služenje zatvorske kazne doprinijeti da težište predsjedničkih izbora ne bude na novom radikalizovanju njegove ličnosti i DF-a kao, kako je rekao, najjačeg opozicionog subjekta.

On je pozvao članove i simpatizera DF-a i sve one koji žele promjene, da glasaju za Bojanića, jer kako je poručio, više nema izgovora da se to ne desi.

