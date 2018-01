Knežević: Planiraju da nas likvidiraju

Jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević optužio je “režimske strukture” da hoće da ih ućutkaju na sve načine, pa i likvidacijom.

“Strah od istine i kraha sudskog procesa dobija tolike razmjere paranoje u režimskim strukturama, da sam uvjeren da se neće birati sredstva da na sve načine budemo ućutkani, uključujući čak i likvidaciju”, rekao je Knežević “Vijestima” povodom odbijanja njegove molbe da mu se privremeno vrati pasoš.

On je rekao da “ima informacije o mogućoj likvidaciji, i da će to uskoro prijaviti”. On nije želio da to detaljnije obrazlaže.

Sutkinju Suzanu Mugošu optužio je “da je obična sluškinja (vicepremijera) Zorana Pažina, koji želi da zaustavi svaku međunarodnu aktivnost lidera DF-a”.

Mugoša je odbila da mu privremeno vrati pasoš, oduzet zbog optužbi da je član kriminalne grupe koja je planirala terorističke napade u noći parlamentarnih izbora u oktobru 2016. godine.

“Iako u odluci o oduzimanju pasoša Andriji Mandiću i meni, jasno piše da će nam pasoši biti vraćeni kad god bude neophodno da obavljamo međunarodne aktivnosti, današnjom odlukom da mi se ne vrati pasoš, jasno se uviđa namjera da se liderima DF-a onemogući da na najvišim međunarodnim adresama saopštimo istinu o institucionalnom progonu DF-a”, kazao je Knežević.

Dodao je da će takvo stanje “golootočke svijesti u državi koja se hvali evropskim standardima, rezultirati da na Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope ne bude predstavnika opozicije kojeg ne može niko ukalupiti u besmisleno amandmanisanje i friziranje crnogorske stvarnosti”.

“Odluka sudije Mugoše da mi se ne dozvoli napuštanje države zbog međunarodne aktivnosti, garnirana je sad već legendarnim katnićevskim protivljenjem, da ja svoje međunarodne aktivnosti mogu obavljati po Crnoj Gori. Sumrak specijalnog tužilaštva, uprkos nepresušnoj energiji 'lenova' više nikog ne iznenađuje”, rekao je Knežević.

On je od Višeg suda tražio pasoš zbog putovanja u Strazbur i učešća na Parlamentarnoj skupštini Savjeta Evrope, obrazlažući da ga je predsjednik crnogorske Skupštine Ivan Brajović odredio za člana delegacije.

Knežević je rekao da će pismom sve poslaničke klubove u PSSE upoznati sa “sjevernokoreizacijom Crne Gore”.

Njegov branilac, advokat Dušan Radosavović u molbi za vraćanje pasoša pozvao se na odluku Višeg suda od 12. jula 2017. godine, u kojoj piše da se “putne isprave oduzete pobijanim rješenjem, na obrazloženi zahtjev optuženih mogu se privremeno vratiti, pa optuženi u slučaju eventualne potrebe za službenim putovanjem za isto neće biti uskraćeni”.

Sutkinja Mugoša Kneževićevu molbu odbila je kao neosnovanu.

Obrazložila je da je molbu 16. januara dostavila glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, od kog je tražila mišljenje.

Katnić joj je dan kasnije odgovorio da nijesu ispunjeni uslovi za ukidanje mjere nadzora - oduzimanja putnih isprava.

“U obrazloženju mišljenja tužilac je naveo da je ova mjera odlukama Višeg suda produžavana, jer je sud našao da još uvijek postoje okolnosti koje opravdavaju njeno određivanje”, piše u odluci sutkinje Mugoše.

U tom dokumentu dodaje se i da je Katnić obrazložio da su u terminu kada bi Knežević boravio u Strazburu zakazani glavni pretresi, te da bi njegovo odsustvo vodilo odugovlačenju postupka.

“Dalje je naveo da je Zakonikom o krivičnom postupku predviđeno da je jedino pravo koje se optuženom ne može ograničiti - pravo da kontaktira sa svojim braniocem, dok profesionalna djelatnost, kao pojam koji je definisan u čl. 166 stav 4 ZKP-a može trpjeti određena ograničenja, ali ističe da u najvećem obimu pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti ovom optuženom nije ograničeno, jer kao poslanik Skupštine Crne Gore svoju profesionalnu djelatnost može obavljati na cjelokupnoj teritoriji Crne Gore, a posebno u Skupštini, gdje mu se i nalazi radno mjesto”, piše u odluci.

