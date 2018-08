Knežević: Samo da Marković nakon razgovora sa Merkel ne prođe kao Lukšić

Zajednička izjava Duška Markovića i njemačke kancelarke Angele Merkel da nema promjena granica na Balkanu predstavlja kontinuitet veleizdajničke politike crnogorskog režima koji na svaki način pokušava da pomogne Hašimu Tačiju i Ramušu Haradinaju u pozicioniranju kvazidržave Kosovo, saopštio je člana Predsjedništva Demokratskog fronta Milan Knežević.

"Iako je sam nedavno priznao da je 85 odsto građana Crne Gore protiv priznanja kosovske nezavisnosti, u trenutku kad Srbija pokušava da zaštiti svoj teritorijalni integritet i suverenitet, Duško Marković još jednom zabija nož u leđa Srbiji. Ako već ne želi da pomogne, Duško Marković je makar trebalo da ćuti i dodatno ne zaoštrava ionako krhke društveno političke prilike na Balkanu. Zato je veoma važno saopštiti da ovakve izjave Duška Markovića nemaju uporište kod građana Crne Gore i predstavljaju odraz stavova jedne marionetske vlade koja postaje predmet sveopšte sprdnje istog momenta kad vladin avion sleti na neki strani aerodrom", naveo je Knežević.

Dodao je da "po logici" Merkel i Markovića jedino Srbija i Srbi na Balkanu nemaju pravo da zaštite svoje nacionalne interese.

"I jedino Srbija treba da se odriče onog na šta ima pravo, jer je eto crnogorski premijer iz Berlina procijenio kako je to nepotrebno. Međutim njemačkoj kancelarki nisu smetale promjene granica kad se raspadala bivša SFRJ a ujedinjavale dvije Njemačke nakon pada berlinskog zida. Isto tako Dušku Markoviću ne smeta što će Crna Gora zajedno sa BiH postati prihvatni migracioni centar čitave Evrope. Zar nije to klasična promjena granica i sastava stanovništva kad vam se u prvom talasu broj stanovnika poveća za skoro 10 odsto? Pošto joj je ostatak Evropske unije otkazao poslušnost, Angela Merkel ne pitajući Duška Markovića, kao što ni on ništa ne pita građane, od Crne Gore pravi slijepo crijevo Evrope u kojem će biti smještene desetine hiljada migranata. I za jedno godinu dana imaćemo autonomnu pokrajinu ISIL- a u sred Crne Gore, samo što tada Angela Merkel neće imati ništa protiv promjene granica. Takođe je zanimljivo, a znamo da je to bila jedna od tema današnjeg sastanka, zašto nema zajedničke izjave o zaplijenjenih dvadeset tona hašiša koji su pronađeni na brodu koji je isplovio iz Zelenike i koji su sve politički režimski klanovi povezani sa kriminalnim klanovimau švercu cigareta i droge. Imajući sve ovo u vidu ne čude informacije koje cikrulišu među diplomatama zapadnih ambasada da je jedan bivši agent CIA- e, inače aktuelan ovih dana u medijima, učestvovao u akciji razotkrivanja ove isporuke hašiša tako što je svojim operativnim saznanjima pružio neophodnu pomoć pripadnicima DEA. Bilo bi takođe veoma značajno dobiti zvaničan stav Duška Markovića što je rekao kancelarki Merkel u vezi progona opozicije i NVO sektora, jer neće baš biti da je vladin avion samo poletio za Berlin kako bi on pored plastičnog cvijeća u jednoj kafani obećao Angeli Merkel da će nezavisno Kosovo od Srbije braniti svim raspoloživim sredstvima. A da ga ne podsjećam kako je prošao Igor Lukšić kad se vratio od Angele Merkel: dočekali su ga telefonski listinzi razgovora sa Darkom Šarićem. Mada, ipak je Marković iskusniji od svjedoka Lukšića i on sigurno neće sve ispričati Đukanoviću, tako da njega kad se vrati u Podgoricu, u najgorem slučaju čeka šteka cigara "Serdar" iz mojkovačke fabrike duvana", zaključio je Knežević.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (6 glasova)