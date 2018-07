Ko bez dozvole zagađuje, biće kažnjen i do 40.000 eura

Kazne za kompanije koje do 1. januara nisu pribavili integrisanu dozvolu (dozvola kojom se najvećim zagađivačima utvrđuje količina materija i intenzitet njihovog ispuštanja u životnu sredinu) za rad, biće više nego udvostručene i kretaće se, umjesto sadašnjih 5.000 do 15.000 i do 40.000 eura.

To je predviđeno Predlogom izmjena Zakona o izmjenama i dopunama zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, koji je usvojila Vlada.

Bez integrisane dozvole, preduzećima koja su veliki zagađivači životne sredine po zakonu nije moguć rad. Zakonom je predviđeno da je do januara integrisanu dozvolu za rad trebalo da obezbijede “Toščelik”, Kombinat aluminijuma i Termoelektrana. Agencija za zaštitu prirode i životne sredine je izdala dozvolu Termoelektrani, a prethodno je odbila da izda integrisanu dozvolu za rad “Tosčeliku” i KAP-u. Zbog zamršene pravne situacije, Agencija će morati ponovo da razmatra da li će KAP dobiti dozvolu za rad, dok će najveći problem “Tosčelika” predstavljati pribavljanje projektne dokumentacije.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma pobila je prvostepeno rješenje Agencije za KAP i vratila ga na ponovno odlučivanje, zbog problema sa određivanjem ko je operater i zbog stečaja.

Izmjenama zakona predviđene su i obavezne ekološke inspekcije na mjesečnom nivou za te kompanije, kao i da će operateri postrojenja koja nisu pribavili dozvolu do januara, morati da podnesu tzv. Plan prilagođavanja.

“Razlozi hitnosti za donošenje Zakona... primarno se ogledaju u potrebi da se operateri postojećih postrojenja koji nisu pribavili integrisanu dozvolu za rad do 1. januara 2018. godine, kroz strožu kaznenu politiku, obavežu na dostavljanje instrumenata finansijskog obezbjeđenja, potstaknu da je pribave u što kraćem roku”, piše u obrazloženju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)