Ko je ispalio hitac iz snajperske puške?

Ni četiri godine nisu dovoljne istražiteljima da sklope mozaik ubistva Baranaina Armnina Muše Osmanagića, identifikuju i pravdi privedu ubicu i pomagače u tom zločinu.

Iz Višeg državnog tužilaštva saopštili su “Vijestima” da je u cilju otkrivanja izvršioca u policiji saslušan veći broj osoba u svojstvu građanina, kao i da su izdali naredbe za vještačenja, ali da to nije rezultiralo rasvjetljavanjem ubistva počinjenog 16. septembra 2014. godine...

“U Višem državnom tužilaštvu u Podgorici formiran je predmet protiv NN izvršioca zbog krivičnog djela – teško ubistvo, izvršeno dana 16.09.2014. godine na štetu A.O. U cilju otkrivanja izvršioca predmetnog krivičnog djela, od strane Uprave policije je saslušan veći broj lica u svojstvu građana, dok su od strane tužilaštva date naredbe za sva neophodna vještačenja, koja vještačenja nijesu dala rezultate u otkrivanju i identifikaciji izvršioca predmetnog krivičnog djela, sa kojih razloga je urgirano Upravi policije CB Bar za dalje preduzimanje mjera i radnji iz svoje nadležnosti, a sve u cilju rasvjetljavanja predmetnog krivičnog djela, a prema svim licima koja se dovedu u vezu sa izvršenjem ovog krivičnog djela sprovešće se postupak u skladu sa zakonom”, saopšteno je “Vijestima”.

Sa mjesta ubistva Osmanagića Foto: Savo Prelević

Dobro obaviješteni sagovornici “Vijesti”, međutim, nezvanično tvrde da će i taj predmet ostati nezavršen, jer su navodno osobe direktno umiješane u tu likvidaciju i same doživjele istu sudbinu.

“Dokazima nikada nijesmo uspjeli da potkrijepimo svoja saznanja koja ukazuju da je egzekutor pripadnik kriminalne grupe iz Bosne i Hercegovine, bliske grupaciji Luke Bojovića. Njegov identitet sada je suvišno i objalodanjivati jer je ubijen prije nekoliko mjeseci u jednoj od susjednih država, pa bi to u javnosti stvorilo pogrešnu sliku poput one - najlakše je optužiti nekog koga više nema. Ali zaista, su svi dokazi ukazivali da je upravo on ubica. To što se za vrijeme istrage nije došlo do dokaza koji bi potrijepili sumnje ne ogleda se u loše vođenoj istrazi, već u dobroj organizovanosti kriminalnih grupa”, rekao je izvor “Vijesti” iz policije.

U vezu sa Osmanagićevim ubistvom nezvanično se dovodio mostarski taksista Božidar Cicmil, koji je pred kućnim pragom u Mostaru ubijen u oktobru 2015. godine.

Čelnici mostarske policije potvdili su na pres konferenciji da su od crnogorske policije tražili provjere o navodnoj umiješanosti Cicmila u više mafijaških likvidacija u Crnoj Gori.

Rezultati te policijske saradnje nijesu objelodanjeni.

Osmanagić je ubijen 16. septembra metkom iz snajperske puške, dok je ulazio u baštu svog restorana “Savoja” u centru Bara. Zrno, koje je prošlo kroz njegovo tijelo, zarilo se potom u ruku konobara restorana Zorana Macavare.

Nakon ispaljenog metka, ubice su za kraće od dva minuta sa parkinga Ulice Jovana Tomaševića, došli do željezničke stanice u Baru, gdje su u šiblju slijepe ulice zapalili “reno” ljubljanskih tablica i pobjegli.

Gotovo istovremeno kada su ispaljeni smrtonsoni hici u njegovog prijatelja, Baranin Jovan Klisić uzeo je oružje i zapucao na baštu lokala “La esquina”, koji je u vlasništvu brata pokojnog Luke Đurovića, navodnog vođe kriminalnog klana sa kojim je bio sukobljen Osmanagić.

Tužilac je pred kraj postupka izmijenio optužnicu, pa je Klisić osuđen na devet mjeseci zatvora za izazivanje opšte opasnosti, a ne za pokušaj ubistva.

Prema navodima optužnice, Klisić je sa umišljajem izazvao opasnost za život i tijelo gostiju lokala Dragana Pečurice i dva NN lica, ispaljujući ka lokalu 12 metaka.

