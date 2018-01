Ko želi - može kući sa otpremninom od najviše 20.000 eura

Gradonačelnik Budve Dragan Krapović pozvao je zaposlene u loklalnoj administraciji da u roku od dva mjeseca podnesu zahtjev, ako žele da uz otpremnine napuste posao.

Budvanska administracija i dalje je preglomazna - trenutno je zaposleno 360 radnika i za mjesečne zarade izdvaja se više od pola miliona eura.

Od preuzimanja vlasti, gradska uprava priča o smanjenju broja zaposlenih, a na tome insistira i Ministarstvo javne uprave, kako bi se administracija učinila efinkasnijom i racionalnijom.

“Službeniku, odnosno namješteniku koji su roku od 60 dana dostavi pisani zahtjev pripada otpremnina u visini koja je utvrđena opštinskom odlukom. Potpisivanjem sporazuma službenik ili namještenik se ne može zaposliti u roku od pet godina u organima i službama čiji je osnivač Opština“, piše javnom pozivu koji je potpisao Krapović.

Foto: Vuk Lajović

Otpremnine iznose od 10.000 do 20.000 eura. Zaposleni u Opštini ima pravo na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom i odlaska u penziju u visini od 10.000 eura ako ima 5 do 10 godina radnog staža. Tri hiljade više dobiće ako ima do 10 do 20 godina staža, 16.000 eura sa 20 do 30 godina staža i 20.000 za više od tri decenije.

Jedan od razloga za donošenje odluke o otpremninama bio je i stvaranje mogućnosti za sprovođenje Strategije reforme javne uprave za period 2011-2016. i pratećeg Akcionog plana za njenu implementaciju (2013-2017), koje je usvojila Vlada.

“U skladu sa Akcionim planom, do kraja 2017. godine broj zaposlenih treba da bude manji za 10 odsto. Usvajanjem ove odluke se stvaraju preduslovi za utvrđivanje optimalnog broja radnih mjesta koja su neophodna za kvalitetno obavljanje poslova organa. Sa druge strane, stimuliše se reorganizacija kroz posebno tretiranje službenika koji su proglašeni tehnološkim viškom i utvrđuje otpremnina na osnovu godina ukupnog radnog staža“, piše u odluci.

Krapović je u više navrata isticao da nije bilo otpuštanja radnika po političkoj osnovi nakon preuzimanja vlasti od DPS-a, ali nije krio ni razočaranje da je zatekao veliki broj zaposlenih upravo iz političkih razloga. Ocijenio je da mnogi od njih ili ne žele da rade, ili da opstruiraju rad nove gradske uprave.

Snosiće posljedice ko najkasnije do 8.15 ne bude na radnom mjestu

Krapović je juče naredio da činovnici da najkasnije do 8.15 časova moraju biti na radnom mjestu.

Naredbom o pristupu na radu predviđeno je da su svi organi lokalne uprave obavezni da obezbijede evidentiranje dolaska i odlaska zaposlenih.

“Tako što će starješine da obezbijede odvojene liste upisa i ispisa. Lista dolazaka zaključuje se potpisom starješine svakoga dana najkasnije do 8.15 , a lista odlazaka u 16 časova... Svako nepoštovanje naredbe smatraće se neopravdanim izostajanjem sa posla, odnosno povredom službene dužnosti“, navodi se u naredbi koju je potpisao Krapović.

