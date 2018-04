Koalicija Bečića i Abazovića zbunjuje Bojanićeve birače

Iako u Demokratskoj Crnoj Gori tvrde da će promovisanje koalicije sa Građanskim pokretom URA pomoći Mladenu Bojaniću u završnici kampanje za predsjedničke izbore, u Demokratskom frontu (DF) smatraju da se time biračima šalje poruka o razjedinjenosti opozicije. Iz civilnog sektora ističu da bi promocija lokalnog saveza stranaka Alekse Bečića i Dritana Abazovićaprije završetka predsjedničke trke mogla biti problematična u slučaju drugog kruga, jer bi tada partijska infrastruktura bila angažovana samo na lokalnom nivou.

Demokrate i URA promovisale su u ponedjeljak koaliciju za lokalne izbore u Podgorici i najavili saveze u Baru, Bijelom Polju, Danilovgradu i Golubovcima, nepunu nedjelju prije predsjedničkih izbora na kojima su podržali Bojanića.

Koaliciju koju će predvoditi Vladimir Čađenović promovisali su mjesec i po prije održavanja lokalnih izbora u 11 opština, koji su zakazani za 27. maj.

Damir Nikočević iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) smatra da je teško procijeniti kako će promocija saveza Bečića i Abazovića uticati na Bojanićev rezultat u nedjelju.

“Nejedinstven nastup opozicije na lokalnim izborima šalje različite poruke i teško je objasniti opozicionim biračima, pod kontinuiranim udarima Demokratske partije socijalista (DPS), kako je moguće da se paralelno vodi jedinstvena kampanja za predsjedničkog kandidata, dok je već počela kampanja za lokalne izbore gdje opozicija nastupa razjedinjeno i vodi tihu bitku”, kazao je on, navodeći da to može umanjiti Bojanićeve šanse u slučaju drugog kruga predsjedničkih izbora. “Tada će zasigurno doći do preklapanja u kampanjama za predsjedničke i lokalne izbore. To može izazvati nekoordinisanu kampanju opozicije i zbunjivanje opozicionih glasača”.

Nikočević Foto: Luka Zeković

Demokrate i URA podržale su Bojanićevu kandidaturu obećavši da će mu u kampanji staviti na raspolaganje stranačku infrastrukturu. One su se, zajedno sa Demokratskim frontom, obavezale da finansijski podrže Bojanićevu kampanju vrijednu 150 hiljada eura. Iako je na promociji podgoričkog saveza prisustvovao i Bojanić, Branka Bošnjak iz DF-a ističe da se radi o ishitrenom potezu koji će uticati na predsjedničkog kandidata opozicije.

“Kao da su se uplašili jedinstvene opozicione liste na lokalnim izborima, pa nedjelju dana nisu mogli sačekati. Ovim potezom se šalje loša poruka koja, nadam se, neće imati velikog uticaja na podršku Bojaniću”, smatra Bošnjak, dok je predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović tvrdi da će neko morati da odgovara zbog štete.

“Tako se ne daje vjetar u jedra zajedničkom kandidatu. Razumijem da svako treba da radi svoj posao ali valjda treba nešto uraditi i zajednički. Recimo da se još samo par dana zajednički strpimo”, kazao je on.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović ističe da je konvencija sazvana i da bi se podigla partijska infrastruktura i ulila nova energija u Bojanićevu kampanju.

“Demokrate su podigle cjelokupnu partijsku infrastrukturu, kako bi jedinstveni kandidat opozicije već u prvom krugu ostvario pobjedu. Demokratska Crna Gora je stavila sve resurse, ljudske i materijalne, na raspolaganje izbornom štabu Bojanića, kako bi u potpunosti i na što efikasniji način odgovorili na njihove zahtjeve”, kazao je Bogdanović.



Bogdanović: Podigli smo partijsku mrežu na terenu

Nikočević smatra da je Bojanić mogao imati koristi od promocije lokalnog saveza ove dvije partije, jer neće se time pojačati rad partijske mreže na terenu.

“To bi moglo dodatno ojačati terenske radnje aktivista Demokrata i pokreta URA u korist Bojanića uz podizanje kompletnih partijskih infrastruktura u završnici kampanje i donekle bi demantovalo utisak da opozicioni aktivisti nisu radili maksimalno u kampanji kao što bi radili u slučaju da su se lideri partija kandidovali za predsjednika”, smatra Nikočević, dok Bogdanović tvrdi da njihovi aktivisti svakodnevno na terenu sprovode kampanju “od vrata do vrata”.

“ Da je konvencija samo doprinijela kampanji Bojanića, govori činjenica da je više od hiljadu građana, simpatizera i članovi ove dvije partije sa oduševljenjem dočekalo budućeg predsjednika Crne Gore. Bojanić je govorio na konvenciji i na taj način dodatno promovisao svoj izborni program”, kazao je Bogdanović.

Konvencija zatvorena za medije

Za razliku od većine stranačkih skupova, promocija koalicije Bečićeve i Abazovićeve partije u staroj zgradi Vade prošla je bez prisustva medija. Organizatori nijesu dozvolili medijima da prisustvuju događaju, najavljujući da će materijal i saopštenja poslati nakon konvencije. Iako su na društvenim mrežama pristalice dviju stranaka postavljale fotografije sa konvencije, govori učesnika, fotografije i video snimci poslati su redakcijama crnogorskih medija tek dan kasnije.



