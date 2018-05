Koalicija za 21. vijek: Napali su nas ničim izazvani što je osobina svake ranjene zvijeri

Organizovana kriminalna grupa, DPS, čiji su predstavnici na terenu banditi sa dosijeima, grupa je potvrđenih patoloških lažova koji prvo fizički nasrnu na naše mlade kandidate za odbornike i funkcionere da bi ih zatim optužili da su sami sebe prebili, saopšteno je iz Koalicije za 21. vijek.

"Bolesnim lažima organizovane grupe kriminalaca okupljene u Demokratskoj partiji socijalista nema kraja. To su dokazali saopštenjem u kojem su izmislili da koalicija "Ljudi za 21. vijek" planira izazivanje većih incidenata. Napominjemo da su nas napali ničim izazvani što je osobina svake ranjene zvijeri."

Navode da se "ovakva izopačena mašta i fikcija mogla se zapatiti samo u iskrivljenim umovima čije su prirodno stanište spuške zidine gdje dobar dio njih već boravi".

"Podsjećanja radi, to je ista ona galerija likova koji su prebili poslanika Danila Šaranovića, demolirali njegovo vozilo, repetirali pištolj u pravcu njegove glave, suzavcima jurišali na odbornike URA-e, dali zeleno svijetlo za pucanje na novinare i naravno da se od njih svašta može očekivati. Udaraju čas na predstavnike naroda, čas na crnogorsku mladost, čas na novinare i poslenike javne riječi... Od broja i učestalosti njihovih udaraca na sve ljudsko, pomahnitala zvijer Demokratske partije socijaliste već duže vrijeme ne zna ni gdje udara", navodi se u reagovanju koalicije.

Dodaju da se od "izopačenih i dehumanizovanih umova se svašta moglo očekivati".

"Ne i to da se svedu na nivo takvih političkih mizerija da nas optužuju za planiranje većih incidenata i to u okolnosti kada je našem mladom kandidatu za odbornika raskrvavljena glava rukom njihovih jurišnika čija su banditska lica prava slika, prilika i mjera ljudskosti organizovane kriminalne grupe, zvane DPS. Bestidnici i besprizornici, kad već optužujete nas za spremanje većih incidenata izvolite reći crnogorskoj javnosti koji to incident, koji to zločin može biti veći i teži od krvi crnogorske mladosti koja se danas crveni na svim ekranima u Crnoj Gori. Da je sreće, morala i imalo ljudskosti u vama, nakon takvog događaja biste se crvenjeli i vi. Ali, vi nemate srama. Izvršitelji vaših zadataka su očito počeli da ispunjavaju zahtjev šefa nad šefovima koji su artikulisali mediji bliski vama, sadržan u poviku "Trebalo je u glavu!" Danas smo vidjeli da je onaj ko je to smislio zacrtao da ta glava treba da bude glava crnogorske omladine, međutim, ona vas se ne plaši i ona će vam reci stop", saopšteno je iz koalicije.

Oni dodaju da o tome ko planira izazivanje većih incidenata, pohode na političke subjekte i njihove funkcionere, dovoljno govore upadi u centralu Demokrata u Pljevljima.

"Perverzna potreba da svoje planove projektujete na nas govori dovoljno o tome koliko ste vi kriminalna organizacija, a nereagovanje na ovakve događaje svjedoči o tome da je ovo država u kandžama organizovane kriminalne grupe. Ali, neće još dugo biti. Ne plašimo se vaših zvjerskih napada, spremno vas čekamo olovkama i srcima u grudima, ali ako mislite da ćemo ćutati i trpjeti vaša nepočinstva, prevarili ste se", zakčljučuje se.



