Koalicija Za spas Pljevalja: U CG se progoni i doživljava kao neprijateljsko sve što je srpsko

Najavu predsjednika Opštine Mirka Đačića da će primijeniti ime ulici Kralja Petra I nakon lokalnih izbora, za Koaliciju Za spas Pljevalja je još jedan dokaz da se u Crnoj Gori progoni i doživljava kao neprijateljsko sve što je srpsko.

“Zna vrlo dobro gospodin Đačić, ko je, svojevremeno, u ime jedinstvenog DPS-a, bio predlagač da glavna ulica u Pljevljima dobije današnje ime. Urađeno je to da bi se preduhitrio odbornički klub tadašnje Narodne stranke, koji je bio pripremio istovjetan predlog, jer su se u to vrijeme na tome sticali politički poeni u Pljevljima. Tako je 1. septembra 1993. godine na promociji Crnogorske stranke u Pljevljima, u to vrijeme mlađani Mirko Đačić javno pitao šta takva stranka traži u srpskim Pljevljima (izvor Pljevaljske novine 15. septembra 1993. godine). Od tada je mnogo vode proteklo Ćehotinom, i vremena se sleglo na vrijeme, pa više nije politički profitabilno ništa što ima prefiks srpski. Od oslobodioca Kralj Petar i srbijanske trupe postali su okupatori. Crna Gora hrli u zapadni civilizacijski krug, a sve što je srpsko u Crnoj Gori, progoni se i doživljava kao neprijateljsko”, navodi se u saopštenju Kolaicije Pokret za pljevlja, DNP I Prava Crna Gora.

Tvrde i da se i srpski jezik kojim u Pljevljima, po poslednjem popisu, govori 67,52 odsto građana ima status manjinskog jezika, a da se forsira lingvistički nepostojeći crnogorski jezik.

“Vjerovatno je predstavnik DPS-a, sinoć na televiziji Pljevlja, prilikom sučeljavanja predstavnika izbornih lista, svoju završnu poruku, pročitao na crnogorskom jeziku. Gledajući pravo u kameru obraćanje je započeo sa„ drage Pljevljakinje“. Po toj logici žene sa Cetinja bile bi Cetinjakinje, iz Podgorice Podgoričkinje, a iz Budve Budvakinje. Iole obrazovan čovjek zna da nije tako, nego se radi o Cetinjankama, Budvankama i Podgoričankama. Prema tome čak ni na takozvanom crnogorskom jeziku ne kaže se Pljevljakinje već Pljevljanke. U vremenu DPS režima i njegovih satelita neznanje je sila, neznanje je moć. Bože sačuvaj i sakloni.Gospodo iz DPS-a pravopis u šake”, navodi se u saopštenju Koalicije za Spas Pljevalja.

