Kolašin: Predsjednik i jedan potpredsjednik iz DPS-a, drugi iz SD-a

Predsjednik i jedan od potpredsjednika Opštine Kolašin biće iz redova Demokrastke partije socijalista (DPS), dok će funkcija drugog potpredsjednika pripasti Socijaldemokratama (SD). To je precizirano koalicionim sporazumom, koji su potpisali predstavnici te dvije stranke Milosav- Bato Bulatović I Nikola Medenica i predstavnik Grupe birača (GB) “Šule I Mikan sa građanima za Kolašin” Milan Đukić. On JE nedavno izabran za predsjednika Skupštine opštine (SO). Iz DPS biće I glavni administrator, kao I sekretar Skupštine, piše u koalicionom sporazumu.

Potpisnici koalicionog sporazuma nijesu željeli da govore o personalnim rješenjima, pa ni da potvrde da će na čelu kolašinske izvršne vlasti naredne četiri godine biti Bulatović, kako je nadavno “Vijestima” nezvanično saopšteno u DPS. Kako je saopšteno, do kraja jula, trebalo bi da bude zakazana sjednica SO, na kojoj će biti izabran novi predsjednik Opštine.

Iako je, tokom potpisaivanja koalicionog dogovora, rečeno da je taj dokument javan, novinarima, ipak, nije bio dostupan prilog u kojem je precizirano kako će biti podijeljene ostale funkcije u lokalnoj upravi, to jest iz koje će stranke biti čelni ljudi sekreterijata, javnih preduzeća i ustanova.

“Koalicioni sporazum predstavlja važan korak u budućnosti Kolašina. Mi preuzimamo odgovornost za razvoj naše opštine. Nastavićemo napore da unaprijedimo sve razvojne potencijale Kolašina. Na ovaj način imamo priliku da proširujemo koalicioni kapacitet I svi zajedno preuzima odgvornost”, kazao je Bulatovć.

Iz GB tvrde da su bili skromni tokom pregovora, te da im nije bio cilj “da osvajaju funkcije, već da daju doprinos u stručnom I kadrovskom smislu”. Dogvor sa koalicionim partnerima, reko je Đukić, tekao je lako “s obzirom da su programski ciljevi koalicionih partnera veoma slični”.

“Iako je GB dala odlučujući doprinos za zajedničku pobjedu na lokalnim izborima , nijesmo bili zahtjevni, već nam je namjera bila da pokažemo da imamo kapacitete I ljude koji će da iznesu posao naredne četiri godine“, kazao je on.

Foto: Dragana Šćepanović

Nijesu, tokom pregovora, tvrdi Medenica, bili zahtjevni ni u SD. On je kazao da je pred novom koalicionom vlašću “mukotrpan posao ispravljanja svega onoga što predhodnici nijesu ili su loše radili, a od značaja je za ostavrivanje javnog interesa”.

“Potpisivanjem ovog sporazuma još jednom smo dokazali dosljednost i posvećenost u rezlizaciji svog izbornog programa. Očekujem da, u narednom periodu , odmah pristupimo i realizaciji novih odluka o reorganizaciji lokalne uprave I sitematizaciji radnih mjesta. Na taj način krenućemo u realizaciju koalicionog sporazuma. Treba stvoriti osnovne pretpostavke za jačanje administrativnih kapaciteta I dovođenja na nivo stavarnih potreba budućeg razvojaKolašina“, rekao je Medenica.

Potpsivanju koalicionog sporazuma prisustvovali su i lideri GB, dugogodišnji predsjednik SO i predsjednik Opštine Mile Šuković i Mileta Bulatović.

