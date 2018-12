Kombinaciju Vlade i Novosela građani će platiti 1,2 miliona eura

Ukoliko odbornici na predstojećoj sjednici SO 21. decembra daju zeleno svjetlo, Opština Tivat će sa dvadesetak mještana Krtola sklopiti sudska poravnanja zbog uzurpiranja zemlje tih građana na Klačini, na lokaciji gdje je prije dvije i po godine izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za Tivat i Kotor.

Riječ je o ukupno devet sudskih sporova koje su Krtoljani protiv Opštine pokrenuli protiv lokalne uprave Tivta koja im je uzurpirala zemlju, ili nije bila spremna da je plati po cijeni većoj od 20 eura za kvadrat, na koliko ju je svojevremeno procijenila Uprava za nekretnine.

Samo za plaćanje zemlje zbog koje su pokrenuti ovi sudski sporovi, Opština će sudskim poravnanjima građanima platiti 1.213.067 eura, plus zakonske kamate i troškovi sudskih postupaka. Taj iznos novca koji će u konačnom preći 1,3 miliona eura, Opština će po odredbama poravnanja, građanima morati da plati u roku od 30 dana.

Sa mještanima koji su je tužili, Opština se nagodila da metar kvadratni njihove zemlje plati u prosjeku po cijeni od 88 eura za kvadrat, dok su procjene vještaka koji su bili angažovani tokom trajanja suđenja išle od 70 do čak 250 eura po kvadratu. Prije nepunu godinu, Opština Tivat je već zbog samo jednog izgubljenog sudskog spora oko nekretnina u drugom dijelu grada isplatila oko 1,5 miliona eura Tivćaninu G. M.

Sa novih 1,3 miliona eura koje sljeduju Krtoljane i 5,6 miliona eura koliko je gradonačelnik Siniša Kusovac (DPS) prije par mjeseci oprostio Porto Montenegru na ime dugova za neplaćene komunalije, direktna finansijska šteta koju su čelnici Opštine gradskom budžetu pričinili za manje od 12 mjeseci, iznosi skoro 8,5 miliona eura.

Kusovac Foto: Siniša Luković

Direktan krivac za najnoviju milionsku štetu budžetu grada kroz plaćanje odštete za uzurpiranu zemlju Krtoljana na Klačini je bivši gradonačelnik i aktuelni predsjednik lokalnog parlamenta Ivan Novosel (DPS). Tivat je u projekat izgradnje PPOV zvanično ušao 15. avgusta 2015. na osnovu Novoselove Odluke o pristupanju izgradnji lokalnih objekata od javnog interesa, kojom je dato zeleno svjetlo za zajednički PPOV sa Kotorom na tivatskoj teritoriji.

Novosel Foto: Siniša Luković

PPOV kapaciteta 75 hiljada ekvivalent stanovnika, vrijednosti 10,25 miliona eura izgrađen je na lokalitetu Klačina na zemljištu na kojem je Vlada, shodno ugovoru koji su 2014. potpisali tadašnji gradonačelnik Novosel i ministar finansija Radoje Žugić prenijela pravo raspolaganja. Riječ je o ukupno oko 43.700 kvadrata zemlje na kojoj je Vlada formalno bila upisana kao vlasnik, iako je zapravo riječ o privatnoj imovini mještana Krtola koju je država neosnovano upisala na sebe prilikom izrade aktuelnog katastra.

U tom ugovoru Novosel je u ime Opštine prihvatio i “obavezu Opštine Tivat da po zaključenju ugovora o ustupanju prava raspolaganja, preuzme rješavanje imovinsko-pravnih odnosa na istoj, kao i sve trokove koji nastanu po osnovu odluka nadležnih državnih organa”. Novosel je unaprijed prihvatio da Tivat plati i svaku štetu nastalu iz odluke suda da je ta zemlja zapravo privatna i da njenim vlasnicima treba platiti ekspropijaciju.

Građani su tužili Opštinu, tražeći da ih obešteti za praktično eksproprisanu imovinu. Dio tih tužbi je već ranije presuđen u korist mještana kojima je lokalna uprava do sada već isplatila nešto preko 120 hiljada eura jer je procijenjeno da kvadrat zemlje na Klačini vrijedi 20 eura. Novosel je kasnije sa bivšim gradonačelnikom Kotora Aleksandrom Stjepčevićem (DPS) sačinio i Sporazum o zajedničkoj izgradnji i korišćenju PPOV kojim je pristao da Tivat, osim što daje plac za izgradnju postrojenja i snosi sve troškove eksproprijacije tog zemljišta, podmiri i većinu troškova za izgradnju objekta. Naknadni napori tivatske lokalne DPS-SD-HGI vlasti da kod nove kotorske lokalne uprave koju predvode Demokrate izdejstvuje da i Kotor mimo dogovora koje je potpisao Novosel, učestvuje u podmirenju troškova eksporopijacije, su propali, a sada je stigao i konačni račun za takav rad tivatske Opštine na iznos od oko 1,3 miliona eura.

Matijevićeva upozoravala na loš posao

Bivša gradonačelnica Snežana Matijević prije nešto više od godinu javno je kritikovala posao oko izgradnje PPOV-a. „Ljudi se sve češće javljaju i traže nadoknadu za svoju zemlju i mi zbog toga uskoro možemo biti u velikim finansijskim problemima. Nije se sve to od starta pravilo na pravim osnovama“, kazala je tada Matijevićeva.

Nedugo pošto ga je Matijevićeva prozvala, Novosel je uzvratio preko „Dnevnih novina“, kazavši da sredstva za eksproprijaciju zemljišta PPOV “nijesu skandalozna“ i da ne mogu „iscrpiti budžet”. „Opština je do sada isplatila 123.000 eura. To jeste problem, ali nije skandalozno i to ne može iscrpiti finansije Opštine Tivat. U pitanju je velika stavka, ali naravno nije nešto što se ne može izservisirati iz budžeta i ukoliko se to riješi na kvalitetan način, to ne bi trebalo da je kamen o vratu Opštine Tivat“, istakao je Novosel.

