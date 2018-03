Štajnaker ni ove godine neće postati počasni građanin Ulcinja

Bivša ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Štajnaker neće ni ove godine za Dan Opštine postati počasni građanin Ulcinja iako je za to zvanje bila neformalno nominovana lani. Na dnevnom redu svečane sjednice SO Ulcinj, u subotu sedmog aprila, na dnevnom redu neće se naći predlog za počasnog građanina sa imenog sjajnog diplomate, koja je problem očuvanja i zaštite solane izdigla na visoki međunarodni nivo. To je Vijestima dijelimično potvrdio i aktuelni predjsednik Opštine Nazif Cungu.

"Nemamo za sada ništa oko toga", kazao je on.

Štajnaker je za počasnu građanku Ulcinja lani predložio Skender Elezagić (SDP) a na kolegijumu kod predsjednika parlamenta, svi klubovi predlog prihvatili jednoglasno. Ispostavilo se kasnije, kako je zvanično objašnjeno, da ne postoji pravilnik niti komisija koija bi utvrdila moguću listu kandidata.

"Koliko znam, ta komisija još nije formirana. Mi u Forci sa zadovolstvom smo prihvatili taj predlog SDP", kazao je Cungu koji je tada za počasnog građanina Ulcinja predložio predsjednika Albanije Bujara Nišanija, koji takođe nije prošao.

Godinu ranije, bez pravilnika i komisije, za počasne građanine Ulcinja proglašeni su premijer Albanije i predsjednik Kosova, Edi Rama i Hašim Tači.

Elezagić međutim tvrdi da je Štajnaker svojim radom ugrozila interese pojedinaca ili grupa i da je zbog toga a ne zbog formalnih razloga, njena kandidatura za počasnog građaninja povučena sa dnevnog reda.

"Tvrdim da skupštinska većina zbog pritisaka sa strane nije imala hrabrosti da predlog koji je prije toga jednoglasno prihvatila, procesuira do kraja. Neko jači sa strane rekao je da Štajnaker ne može do tog zvanja. Nije svima bilo po volji to što radi oko solane", kazao je Elezagić Vijestima.

Sagovornik Vijesti iz DPS kazao je da su nominacije Štajnaker i Nišanija povučene iz proceduralnih razloga. On nije znao da objasni kako to da ni godinu kasnije nijesu stvorene proceduralne pretpostavke.

"Ne znam ali sumnjam da je bilo pritisaka sa strane. Svi smo bili za te predloge", kazao je on.

Šef OO URA Omer Bajraktari kazao je da je odnos tadašnje vladajuće večine prema imenovanju Štajnaker u SO bilka farsa.

"To je kada se javno deklarišete da ćete podržati inicijativu a iza scene radite sve da ta inicijativa propadne i padne u zaborav", kazao je Bajraktari Vijestima. On je ocijenio da je odnos prema toj nominaciji pokazao kome je u ulcinjskom parlamnetu stalo do solane a kome nije.

"Pokušavaju da uvjere javnost da je ispravan samo njihov špekulativni model razvoja solane iako i Evropa sada zna da fabrika u ovom obliku nema budućnost", kazao je Bajraktari.

