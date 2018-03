Kompanija koja se povezuje s Kolarevićem može da gradi iako nije dobila sve saglasnosti

Kompanija “Serzman Incorporated” iz Kotora, koja se neformalno dovodi u vezu sa Edinom Kolarevićem, sestrićem bivšeg premijera i predsjednika DPS-a Mila Đukanovića, može da gradi iako nije dobila sve saglasnosti za projekat novog kupališta sa pješčanom plažom u Dobroti.

U Inspekciji sigurnosti plovidbe Lučke kapetanije Kotor, “Vijestima” je rečeno da po propisima svaki novi ugovor za korišćenje mora i obale koji sklapa Morsko dobro mora da dobije saglasnost te inspekcije, kako bi se preduprijedilo ugrožavanje sigurnosti pomorske plovidbe.

Uprkos tome, Urbanističko-građevinska inspekcija, na čijem je angažovanju insistirala Opština Kotor, konstatovala je da je sve u redu i da se kupalište može graditi.

Kolarević Foto: Arhiva "Vijesti"

Opština Kotor, gdje su na vlasti partije koje su na državnom nivou opozicija, nevoljno je “Serzman Incorporatedu” krajem februara izdala građevinsku dozvolu za izgradnju kupališta.

A na mjestu bivšeg kampa, na placu od oko 6.800 kvadrata koji se nalazi iznad obalnog puta u Dobroti, “Serzman” je već je sagradio veliko „turističko naselje“ nazvano Dobrota Palazzi. Izgradnju mamutskog objekta sa stanovima koji su nuđeni za prodaju na tržištu, prethodno je odobrila Vlada premijera Đukanovića, a ona je započeta u vrijeme dok je na lokalnoj vlasti u Kotoru bio DPS.

Uprkos tome što na tom mjestu, kao i nigdje drugdje u Dobroti, nikada nije postojala pješčana plaža, Serzman je dobio potrebne saglasnosti MORT-a, Morskog dobra i Uprave za zaštitu kulturnih dobara, da usred UNCESCO zaštićenog područja i protivno zvaničnom moratorijumu na gradnju u Kotoru, napravi dvije nove velike betonske ponte dugačke po 30 metara i naspe nekoliko hiljada kubika šljunka i pijeska na potezu dužine oko 120 metara između njih. Na taj način „revitalizovano je kupalište“.

Ispod starog kamenog obalnog zida - parapeta na ovom mjestu, nekada je postojalo samo manje kupalište - drvena platforma na stubovima, ali nikada pješčana plaža površine nekoliko stotina kvadrata kakvu će sagraditi “Serzman”. Po UNESCO propozicijama, ali i Zakonu o zaštiti prirodnog i kulturno-istorijskog područja Kotora, u okviru tog zaštićenog područja ne može se mijenjati postojeća linija i vršiti nasipanje morske obale.

Iz Lučke kapetanije Kotor “Vijestima” je rečeno da investitori - zakupci morskog dobra, moraju po zakonu da zatraže saglasnost Inspekcije da njihov projekat neće ugroziti sigurnost plovidbe.

“Budući da je u zalivu Boke gotovo čitava morska površina zapravo plovni put i da njega može ugroziti svaka nova građevina ili objekat koji štrči sa obalne linije u odnosu na dva susjedna prirodna njena vrha-rta, trebalo je sagledati što će se desiti ako se u Dobroti na ovom mjestu grade dvije nove velike ponte tamo gdje ih prije nije bilo. To, međutim, nije urađeno jer od nas niko nije tražio da damo saglasnost na taj projekat,” rekao je „Vijestima“ izvor iz Inspekcije sigurnosti plovidbe Ministarstva pomorstva i saobraćaja.

On objašanjava da Kapetanija, međutim, ne može zabraniti izgradnju novih ponti, ali mogu i namjeravaju da traže da se one adekvatno obilježe. To se čini obalnim pomorskim svjetlima, koji u mraku treba da upozoravaju nautičare na prepreke u moru.

Projekat koji namjerava realizovati “Serzman” odbili su inače najpozvaniji stručnjaci. Iz Instututa za biologiju mora iz Kotora su septembra prošle godine na njega dali negativno mišljenje, istakavši da na tom lokalitetu postoji zaštićena ribarska posta koju bi izgradnja klupališta uništila, a nasipanje mora šljunkom i pijeskom radi formiranja nove plaže, pogubno bi uticalo na morske organizme koji ovdje obitavaju.

Oni su naveli da bi to „u potpunosti i trajno uništilo živi svijet u moru koji će biti zatrpan ispod novih ponti i plaže, te promijenilo konfiguraciju i karakteristike morskog dna“.

Uprkos tome, Komisija za procjenu elaborata o uticaju realizacije ovog projekta na životnu sredinu u kojoj su umjesto marinskih, bili biolozi iz Podgorice, a čija uža specijalnost nije morski ekosistem, dala je zeleno svjetlo na projekat i radovi bi trebalo da uskoro počnu, sa čim se saglasila i građevinska inspekcija.

Boka nije ničija “privatna prćija”

Na obali ispod kampa u Dobroti u subotu u 11.55 sati održaće se protest građana protiv gradnje novog kupališta, koji organizuje Inicijativa „Bokobran“. Poziv da se pridruže protestu juče je simpatizerima i građanima uputila i lokalna politička stranka “Bokeški forum” izTivta. „Podržavamo ovaj skup jer su u njemu sadržane vrijednosti za koje se i BF više od dvije i po godine bori. Samo skupa možemo zaštititi Boku od daljih devastacija koje se dešavaju zbog sitnosopstveničkih interesa pripadnika moderne kvazielite,“ saopštio je BF, pozivajući „sve kojima je Boka na srcu“ da se pridruže protestu u Dobroti i pokažu „da Boka nije ničija privatna prćija“.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)