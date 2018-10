Koncesionari zbog zarade uništili put: Do sela samo džipovima

Putni pravac Tomaševo-Vukanovići-Sokolac, koji vodi prema Baricama, teritorijalno najvećem selu u bjelopoljskoj opštini, uništili su koncesionari koji iznose milionsko blago iz tih šuma, tvrde mještani Sokolca.

Stanovnik tog kraja koji ima katun u Baricama Milan Bošković, kazao je da često prolazi putem Tomaševo - Barice i da se tuda malim vozilima teško prolazi.

“Oni su trenutno popravili put, ali čim krenu kamioni sa prikolicama i težinom od 50 tona, ubrzo ga unište. Da je sreće da ga, nakon što ga unište izvlačenjem građe vrate u prvobitno stanje, ovako samo ostaje pustoš. Uništen je i put koji dalje vodi prema Baricama, posebno od tog mjesta do Reljina kamena, kuda se može proći samo džipovima”, kazao je Bošković.

Taj putni pravac, koji dalje gravitira prema selima Pisana Jela i Barice, godinama se nalazi u veoma lošem stanju, zbog čega mještani do svojih kuća mogu jedino terenskim vozilima.

Oni su ogorčeni što Opština i dražava umjesto razvoja podstiču izumiranje više sela, zarad šačice koncesionara koji godinama eksploatišu drvnu građu sa područja Sokolca, Pisane Jele i Barica.

Penzioner Novo Zeković kaže da je nesvatljivo da put koji je asfaltiran 1991. godine sada posipa šljunkom, koji ubrzo unište kiše ostavljajući ga u još gorem stanju.

“Stave šljunak, samo da nam drže dušu o nečemu. Čim ga naspu, padne kiša i raznese šljunak a ostanu rupe”, kazao je Zeković.

On navodi da, pored šestoro djece koje pohađa područno odjeljenje u tom selu, desetoro putuje do Osnovne škole u Tomaševu.

“Država nam je ovakva kakav je ovaj put, koji ne liči ni na šta. Sad izgleda gore nego 1988. godine, kada je probijen i rađen ručno. Ovo je strašno”, kazao je Bogdan Garo Madžgalj.

Novo Madžgalj je kazao da je jedino rješenje da se put asfaltira.

“Ovo je bruka i sramota kako uništavaju naša sela. Umjesto da se ulaže u opstanak ljudi na selu, ovako tjeraju ljude da se iseljavaju. Živim u Bijelom Polju i sa porodicom bih mnogo češće izlazio u selo, samo da je bolji put, a isto misle svi ljudi koji su vezani za ovaj živopisni kraj”, kazao je Madžgalj.



Asfaltiranje jedino rješenje

Sekretar za stambeno-komunalne poslove i saobraćaj Dejan Luković je kazao da su u bjelopoljskoj Opštini svjesni da je nasipanje samo privremeno rješenje i da je jedino rješenje asfaltiranje puta.

On je istakao da je predsjednik Opštine Petar Smolović formirao komisiju, koju čine predstavnici Opštine i šumskog preduzeća, zaduženu da prati stanje puteva prije i nakon korišćenja od strane koncesionara.

“Ukoliko se na tim putevima nanese šteta, koncesionarima će biti naloženo da otklone nedostatke na svim lokalnim i šumskim putevima, ili će snositi posljedice.

Upravo zbog toga što su koncesionari zbog pretovara izazivali oštećenja na svim putevima smo postavili vertikalnu signalizaciju i ograničili osovinsko opterećenje, kako bismo spriječili dalje uništavanje puteva”, kazao je Luković.

On je istakao da je putni pravac prema selu Sokolac saniran prije oko mjesec i po dana, da je bio nasut i izravnan, ne isključujući mogućnost da su kiše ponovo uništile neke dijelove.

“Očekujemo da će lokalna Direkcija za izgradnju i investicije programom uređenja prostora planirati asfaltiranje tog puta”, kazao je Luković, dodajući da je to jedino pravo rješenje, ali da će do tada služba kojom on rukovodi održavati taj putni pravac nasipanjem kako bi bio prohodan i bezbjedan.

