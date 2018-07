Kongres DPS-a kasni zbog opštinskih odbora

Kongres Demokratske partije socijalista (DPS) kasniće pola godine jer se prethodno moraju izabrati novi predsjednici opštinskih odbora, izjavio je politički direktor te partije Tarzan Milošević.

Predsjedništvo DPS-a je u srijedu odlučilo da osmi partijski kongres bude održan krajem 2019. godine, pozivajući partijske službe da započnu pripreme za organizaciju kongresa. Prethodni kongres DPS-a održan je krajem juna 2015. godine a na njemu su, između ostalog, ukinute funkcije potpredsjednika stranke dok je Duško Marković izabran za zamjenika predsjednika. Na sedmom kongresu je Milo Đukanović reizabran za šefa stranke.

Milošević je kazao da se kongres odlaže za kraj naredne godine zbog tehničkih razloga. On je kazao da odlaganje nije povezano sa činjenicom da će se već 2020. održati redovni parlamentarni izbori.

Milošević je pojasnio da će se prvo održati opštinske konferencije na kojima će biti izabrani novi opštinski odbori i njihovi predsjednici, što će odložiti izbor partijskog rukovodstva.

“Predlog je, zasada, Predsjedništva prema Glavnom odboru (GO), da se opštinske konferencije održe prije kongresa. Za održavanje opštinskih konferencija potrebno je otprilike dva do tri mjeseca, da bi se prije kongresa izabrali predsjednici opštinskih odbora”, kazao je Milošević “Vijestima”, podsjećajući da predsjednicima lokalnih odbora DPS-a mandat traje četiri godine, odnosno do ljeta 2019. godine. “Treba da se izaberu novi. Negdje stari negdje novi. U svakom slučaju, ovo je predlog predsjedništva o kojem glavnu riječ donosi Glavni odbor i on odlučuje o datumu i mjestu održavanja kongresa, a to će biti definisano do kraja ove godine”, kazao je Milošević.

Foto: Luka Zeković

U Građanskom pokretu URA smatraju da Đukanović neće prepustiti funkciju predsjednika partije na tom kongresu, iako je nepisano pravilo da predsjednik države zamrzne partijsku funkciju. Oni su podsjetili da je to učinio Đukanovićev prethodnik Filip Vujanović.

“Kadrovski, u DPS-u niko ne može da odgovori tom zadatku. Đukanović želi da svu moć koncentriše u sopstvenim rukama. Upravo zbog toga on i ne dozvoljava bilo kome da u partijskoj hijerarhiji toliko uznapreduje kako bi ugrozio njegovu lidersku poziciju”, ocijenio je član Glavnog odbora URA Mileta Radovanić.

On smatra da Đuklanović “ucjenama, strahom i interesnim vezama homogenizuje partiju” i predstavlja sve što je u suprotnosti sa evropskim vrijednostima i demokratskim načelima.

“DPS, odnosno Đukanović su u potpunosti privatizovali državu. Institucije zavise od maltene jednog čovjeka, sistem se bazira na nekoliko porodica a ekonomija zasniva na podobnim tajkunima koji su uvijek u službi DPS-a. To je današnja Crna Gora. Kada dodamo i kriminalne strukture, koja danas već postoje kao organizovane kriminalne grupe u sprezi sa političkim uticajem, jasno je da crnogorsko društvo nije krenulo očekivanim putem demokratizacije društva i njegovog napretka i prosperiteta”, kazao je Radovanić.



SDP bira lidera u martu

Kongres Socijaldemokratske partije (SDP) trebalo bi da bude održan u martu, saznaju “Vijesti”. Posljednji kongres SDP-a održan je u junu 2015. godine, a na njemu je aktuelni predsjednik stranke Ranko Krivokapić za 35 glasova pobijedio protivkandidata Ivana Brajovića. Uoči kongresa između Brajovića i Krivokapića došlo je do neslaganja zbog odnosa prema DPS-u, a nakon poraza, Brajovićeve pristalice formirale su Socijeldemokrate Crne Gore koje su danas dio vladajuće koalicije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (1 glasova)