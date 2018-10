Konstantina uspješno donirala bubreg Iliji: "Ponovo sam rođen"

Nikšićanka Konstantina Nina Maraš uspješno je donirala bubreg sugrađaninu Iliji Bulajiću na klinici "Acibadem" u Turskoj i time ovom tridesetdvogodišnjem momku omogućila da nastavi život bez aparata.

“Ja sam 17. oktobra ponovo rođen zahvaljujući Nini. Nemam riječi i načina na koji bih joj se zahvalio za ovaj gest. Zahvalio bih se njenoj majci koja je tako vaspitala j dobroti učila. Konačno mogu da nastavim normalan život. Konačno nema dijalize", kazao je "Vijestima" Bulajić, diplomirani ekonomista.

Bulajić je prije 20 godina ostao je bez majke, deset godina kasnije preminula mu je sedamnaestogodišnja sestra, a ove godine i otac, tako da Ilija živi sa devedesetčetvorogodišnjom bakom Rosom kojoj je teško bilo da gleda unuka kome ne može pomoći.

Ali, sasvim neočekivano javila se nepoznata Nikšićanka, dvije godine starija od njega, koja je odlučila da mu daruje dio sebe.

"Ponosan sam bio na to kada su nam ljekari sa klinike i komisija sa etičkog odbora saopštili da smo prvi slučaj koji je imao ovakvu priču, a došao na transplataciju. Mi se nikada prije Nininog poziva nismo ni znali, ni sreli. Etički odbor je oduševljen Nininim humanitarnim radom i pozvali su je na dalju saradnju sa raznim klinikama širom Turske", kazao je Bulajić.

Priznaje da mu je sve vrijeme, od kada je krenula priča da će mu Nina donirati bubreg, njena samouvjerenost dala snagu i vjeru da će uspjeti. I uspjeli su. Dobro je podnio transplataciju. Sada slijedi izolacija i oporavak, a nakon toga život bez aparata.

"Ni jednog momenta za ovih pet mjeseci kod Nine se nije osjetila nervoza ili da se pokajala zbog svoje odluke. To mogu samo veliki ljudi. Iskreno, ne znam kako da se zahvalim nekome ko mi je poklonio život i ponovo me ’rodio’. Svim ljudima koji imaju slične probleme poručujem da nikada ne odustaju i ne gube nadu i vjeruju da mogu postići ono što žele", poručio je Bulajić.

Prije nego što je krenuo za Tursku, Ilija je ispunio obećanje i deset hiljada eura uplatio sugrađanki Rosi Knežević kojoj je takođe potrebna transplatacija bubrega.

Nakon što završi sa kontrolama novac koji preostane, a prikupljen je tokom dvomjesečne akcije kojoj su se odazvali ljudi i kompanije širom Crne Gore, Ilija će uplatiti djeci kojoj to bude najpotrebnije u tom trenutku sa "željom da i oni dobiju svoju borbu".

I možda nađu neku "svoju Ninu".

"Osjećam se fantastično. Konačno je sve završeno onako kako smo željeli, mada sam od prvog momenta kad smo krenuli u ovu priču Iliji rekla da ne bude norvozan i da jedan moj bubreg sigurno ide njemu. Ubjeđena sam bila u to. Srećna sam i ponosna što se jedan život zahvaljujući meni nastavlja".

Jedino što joj je teško palo, kako je kazala, to je odvojenost od kćerkice Ive. I dok je ona Ilija dala snagu, Iva je bila ta osoba koja je njoj pomoga da izdrži. Zato jedva čeka da je danas zagrli, jer se danas vraća iz Istanbula, dok će Ilija ostati još neko vrijeme.

"Iliji želim dug i uspješan zivot i da sto prije sebi stvori porodicu. Zahvalila bih se svima koji su mi ovih dana pružali podršku i apelovala na sve ljude da budu humani na bilo koji način. Ovaj je daleko najljepši, jer nekome podariti život nema cijenu. Samo ogromnu toplinu u srcu i radost u duši", poručila je ova humana Nikšićanka.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (2 glasova)