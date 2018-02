Kontroverze sa opraštanjem miliona u Tivtu: Porto se ućutao, Matijevićeva čeka

Kompanija Adriatic Marinas (AM) koja u Tivtu razvija nautičko-turistički kompleks Porto Montenegro, odbila je da odgovori na pitanja “Vijesti” u vezi sa opraštanjem skoro 5,6 miliona eura njenih obaveza prema Opštini Tivat za komunalije.

AM ni nakon 19 dana nije odgovorio na set pitanja, među kojima je ključno ono zbog čega je ta kompanija, koja je počela graditi Porto Montenegro još 2008. godine, tek deset godina kasnije odlučila da zatraži popust na lokalne dažbine na koje smatraju da imaju pravo na osnovu odredbi člana 18C ugovora o prodaji Arsenala iz oktobra 2006. godine.

U ugovoru koji su potpisali tadašnji premijer Milo Đukanović i tadašnji vlasnik AM Piter Mank piše da će se prilikom obračuna komunalija za gradnju Porto Montenegra "imati u vidu" iznosi koje je AM platio za "radove na infrastrukturi, javnim uslugama, komunalijama u Tivtu, sanaciji zemljišta, rušenju objekata koji nemaju građevinsku dozvolu, kao i stvarne površine objekata koji imaju građevinsku dozvolu i stvarne površine objekata izgrađenih prije 1945 godine."

Glasovima samo odbornika DPS-a, tivatski parlament je u januaru usvojio odluku kojom se daje saglasnost da Opština sa tom firmom potpiše ugovor kojim će se otpisati skoro 5,6 miliona eura komunalija na ime njenih ulaganja u sanaciju lokacije, troškova rušenja objekata Arsenala i "površine objekata Arsenala prije 1945", a za što se ne može naći uporišta ni u jednom tada, ali ni sada važećem zakonu u Crnoj Gori.

Specijalno državno tužilaštvo tim povodom je formiralo predmet i započelo izviđaj, a kako "Vijesti" saznaju, specijalna tužiteljka Mira Samardžić kojoj je bio dodijeljen ovaj predmet u međuvremenu je zatražila izuzeće zbog privatnih raznoga jer je ona udajom Tivćanka i u ličnim je prijateljskim odnosima sa nekim od aktera ovog kontroverznog posla. Stoga je predmet prebačen u rad drugoj tužiteljki iz SDT koja je nastavila izviđaj.

U međuvremenu, ova priča postaje i uzrok narastajuće političke krize u vrhu lokalne vlasti i tivatskog DPS-a jer je gradonačelnica Snežana Matijević(DPS) odlučna da ne potpiše ugovor sa Portom zbog bojazni da bi se mogla inkriminisati radi nastanka milionske štete za grad. Ona zvanično tvrdi da neće potpisati ugovor dok se SDT javno ne izjasni o legalnosti cijelog posla na čijem sprovođenju odmah i do kraja, insistira lider tivatske DPS i potpredsjednik Optine Siniša Kusovac koji poručuje da oklijevanje gradonačelnice da potpiše ugovor „šalje lošu poruku o našoj ozbiljnosti prema strateškom stranom partneru“.

Iz kompanije AM nisu odgovorili na pitanja "Vijesti" što se u međuvremenu promijenilo od 2008. kada su počeli graditi Porto Montenegro uredno plaćajući komunalije, do 2015. kada su počeli zatezati sa izmirivanjem tih obaveza prema lokalnoj kasi i pozivati se na član 18C Ugovora o prodaji Arsenala. Bez odgovora ostalo je i pitanje zašto su i od 2015. kada odbijaju platiti dospjele milionske obaveze po osnovu komunalija za zgrade „Aqua“ „Baia“ i novi objekat što se gradi na urbanističkoj parceli UP 1-14, ipak opštini izmirili simbolične iznose komunalija za dva mnogo manja projekta izgradnju tzv. tople veze - zatvorenog mosta koji povezuje hotel Regent i zgradu Aqua, odnosno rekonstrukciju sedam terasa na Regentu.

"Na koji konkretan način će eventualno opraštanje skoro 5,6 miliona eura obaveze AM za komunalije od strane Opštine Tivat, doprinijeti daljem razvoju projekta Porto Montenegro i da li to znači da je on ugrožen ako lokalna uprava bude insistirala na naplati tih potraživanja? Ako da, zbog čega i da li ICD kao isključivi vlasnik AM nema sopstvenih sredstava za dalji razvoj ovog projekta?”, pitanja su na koja iz kompanije, čiji je isključivi vlasnik prebogati državni investicioni fond Dubaija ICD, nisu dali odgovore.

Ako Opština oprosti komunalije da li postaje vlasnik infrastrukture i javnog prostora u marini

AM nije odgovorio ni na pitanja ”Vijesti” da li smatraju da je njihov osnovni ugovor koji su 2006. potpisali sa Đukanovićem zakonit jer u njemu piše da se mogu osloboditi dadžbina po osnovama za koje nema uporišta u tadašnjoj i današnjoj važećoj crnogorskoj legislativi, poput “prebijanja” na račun komunalija, iznosa koje su, na primjer, platili za struju, vodu ili odvoz smeća.

Oćutali su i pitanje da li je za njih prihvatljivo da se opština Tivat uknjiži kao vlasnik infrastrukture koje je AM u međuvremenu sagradio na lokaciji bivšeg Arsenala, ako bi lokalna uprava pristala da se svojih potraživanja na komunalije odrekne na osnovu nespornih ulaganja AM u izgradnju te infrastrukure.

Takva varijanta oprosta dadžbina imala bi uporište u zakonu, ali bi podrazumijevala da opština postaje vlasnik svih saobraćajnica, javnih zelenih površina, elektro, vodovodne i kanalizaciione infratrukture u Portu.

To bi odmah dovelo i do velikih pravnih, ali i tehničkih problema u funkcionisanju Porta jer AM onda više ne bi mogao da sprečava pristup javnosti na mnoge djelove obale i saobraćajnica u Portu što radi sada, a izgubio bi i status licenciranog snabdjevača električnom energijom ili vodom - koji tu robu svojim klijentima može naplaćivati po većim cijenama nego što su one koje važe u ostatku Crne Gore.

Uvoze 52 rasna konja da igraju polo

Da eventualno čašćenje bogatih šeika sa milionima eura novca poreskih obveznika Tivta neće ugroziti razvoj Porto Montenegra govori i činjenica da je AM u međuvremenu pokrenuo procedure uvoza čak 52 skupa rasna grla arapskih konja i realizaciju ideje da se u Portu napravi teren za polo.

Ovaj elitni sport za ultraimućne, ovdje će se po planovima, igrati već naredne godine u saradnji sa jednom specijalizoivanom agencijom iz Velike Britanije i Ujedinjenih arapskih emirata, koja promoviše polo na ekskluzivnim lokacijama širom svijeta.

