Kopitović: Vuković pokušava da liči na svog šefa

Kandidat za odbornika koalicije "Sve za moj grad" Ivan Kopitović rekao je da nosilac liste DPS-a Ivan Vuković pokušava da liči na svog šefa

On je reagovao na izjavu nosioca liste DPS-a Ivana Vukovića, koji je rekao da opozicija Podgoricu vidi kao sredstvo da ugrozi političku stabilnost u Crnoj Gori.

"Izjava nosioca liste DPS-a, Ivana Vukovića, da "opozicija Podgoricu vidi kao sredstvo da ugrozi političku stabilnost'' je pokušaj ovoga novopečenog DPS-ovca da liči na svog šefa, koji i lokalne izbore koristi da se lažno predstavi kao zaštitnik države, u stalnoj paranoičnoj potrazi za neprijateljima. Vuković je ovim priznao i da pojma nema o problemima i potrebama građana Podgorice, i da to pitanja pokušava da eskivira bježanjem u sjenku Đukanovićevih frustracija. Kao što, uostalom, nema pojma ni o politici, što je i sam demonstrirao. Naravno, on nema "kapacitete'' da se po političkim manipulacijama i nonsensima primakne čak ni jednom Mišku Vukoviću, a kamoli majstoru neistina i podvala Milu Đukanoviću", rekao je Kopitović.

Kopitović je rekao da je politička nestabilnost svakako "zaštitni znak'' onih koji "u saradnji sa organizovanim kriminalnim grupama vladaju Crnom Gorom, a to je DPS."

"Možda je Vuković prespavao prethodne godine izučavajući evroatlantske integracije i "neutralnost'' Belgije, ali mi smo tu da ga podsjetimo na sve što je zaboravio ili je prespavao. Takođe, konstatujemo da Ivan Vuković nije dovoljno dobar glumac da zamaskira stvarnu svrhu svog iznenadnog političkog angažmana- on je iznuđeno rješenje DPS-a, koje je, između mnogih piona, silom nametnuo Milo Đukanović kako bi ponizio dva sukobljena klana u opštinskom odboru te partije u Glavnom gradu. Samo se postavljalo pitanje kada će se Vuković pokazati kao neuspio eksperiment, a to se desilo odmah na startu kampanje DPS-a, pošto on nije postavljen za nosioca liste zbog Podgorice i nekih kvaliteta, već kao sredstvo za obračune u toj stranci, što će građani svakako imati u vidu. Ovi izbori su svojevrstan referendum na kome Podgoričani biraju između superiornog programa koji nudi koalicija DF-SNP ,,Sve za moj grad!'', i dosadašnje politike beznađa, neznanja i sukoba koju nameće DPS. Građani biraju između druge gimnazije, gradske bolnice, kvalitetnog gradskog saobraćaja, trgova i parkova u svakom gradskom naselju, i ostalih ponuda koalicije ,,Sve za moj grad!'' i onoga što godinama gledamo od strane DPS-a- pritisaka, ucjena i ponižavanja zaposlenih kao što smo vidjeli prilikom obilaska vatrogasne službe", zaključio je Kopitović.

