Koprivica pozvao Katnića da procesuira "bezobzirno pranje novca DPS-a"

Potpredsjednik Demokrata Momo Koprivica pozvao je glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da "bez sekunde oklijevanja i čekanja" procesuira "bezobzirno pranje novca i stavljanje ilegalnih novčanih fondova u izborni proces u režiji DPS-a" i istakao da u objavljenim nalazima MANS-a stoje alarmantni pokazatelji o karakteru i razmjerama unošenja novca u političke kampanje vladajuće partije.

"Pozivamo Vas da javnosti saopštite da li u ovom slučaju ima osnova za pokretanje istrage. Da li je za Vas uobičajeno da građani koji nažalost žive u velikoj ekonomskoj oskudici mogu davati enormne novčane donacije jednoj političkoj partiji? Odakle ekonomski siromašnim građanima sredstva za pozamašne donacije? Da li za Vas ima osnova sumnje da je neko pozajmio imena nedužne sirotinje i upumpao u političku kampanju sredstva stečena vršenjem raznovrsnog kriminala?", napisano je u saopštenju.

Koprivica je poručio Katniću da ne smije čekati da procesuira, kako kaže, flagrantno pranje novca, budući da raspolaže službenim ovlašćenjima i ima pravo i dužnost da postupa ex officio, po službenoj dužnosti.

Ova afera koju odlikuje "bizarnost i bestidnost", kaže Koprivica, još je jedna od teških mrlja na konto prethodnih parlamentarnih izbora i dokaza da su održani u nefer uslovima i neslobodnoj atmosferi i dodaje da je sve to u osnovi "rušenja ustavnog principa demokratske legitimnosti vlasti".

Domaća i međunarodna javnost svjedok je drastičnih razmjera pranja novca u Crnoj Gori, ali i neefikasnih istraga, poručuje Koprvica i napominje da je Evropski parlament iskazao zabrinutost zbog malog broja osuđujućih presuda u ovoj oblasti u rezolucijama o Crnoj Gori ali i ukazao da nije dovoljno definisati formalni pravni okvir.

"Isto je tako i Komitet Savjeta Evrope za borbu protiv pranja novca (MONEYVAL) ukazivano na potrebu efikasnih i proaktivnih finansijskih istraga. Šta je na tom planu učinjeno? Ništa, osim što je Šarić oslobođen. I to nakon što je lumpovao sa državnim vrhom. Ako se ima u vidu da prevejani mafijaši i perači novca, nakon zajedničkih terevenki sa režimskim i državnim vrhom, bivaju oslobođeni optužbi za pranje novca, i to da navodno klasična ekonomska sirotinja sa Konika i Vrela ribničkih daje enorme donacije vladajućoj partiji, onda se zaključuje da je naša zemlja pretvorena u najveću meku za pranje novca i leglo perača para i to pod državnim kišobranom", kazao je Koprivica.

Donacije koje su se desile uoči parlamentarnih izbora su, kaže Koprivica, "udžbenički primjer pranja novca" i ističe da je iste godine u izvještaju Anti-Money Laundering indeksa Crna Gora bila na 12. mjestu od 152 države rangirane prema stepenu rizičnosti od pranja novca.

"Sad je i bjelodano jasno zašto smo svrstani rame uz rame sa Gvinejom, Gvatemalom i Jamajkom. I zaista ako sirotinja sa Konika daje enormne donacije, ne treba da čudi što je nasoj zemlji Gvineja sestra po pranju novca. Dok se Kalić i Šarić oslobađaju, a sirotinja sa Konika i Vrela ribničkih daje enormne donacije DPS-u, ne može se govoriti o Crnoj Gori drugačije do kao besudnoj zemlji", poručio je potpredsjednik Demokrata.

Prema njegovim riječima, poznato je i to da je Global Financial Integrity predočio procjene da je iz Crne Gore za nepunu deceniju inijeto 2,5 milijarde eura čime se ozbiljno doveo u pitanje kredibilitet države i srozao kvalitet poslovnog ambijenta i privrednih prilika.

"Ako ne postupite hitno i po službenoj dužnosti, onda ćete cjelokupnoj domaćoj i međunarodnoj javnosti poslati užasnu i zabrinjavajuću poruku: da ne važe isti aršini za sve i da nisu svi jednaki pred zakonom. U tom slučaju preuzećete ulogu štitonoše za pranje novca", zaključio je Koprivica.

Podaci o donacijama koji su bili dostupni Istraživačkom centru MANS-a pokazuju da nijedna donacija stanovnika ovog naselja za parlamentarne izbore 2016. nije iznosila ispod 500 eura

