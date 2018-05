Kosović: Mini deponije se mogu vidjeti na svakom koraku u Baru

Kandidat za odbornika koalicije “Bar za 21. vijek” Željko Kosović saopštio je danas da su ekološki problemi jedni od najvećih problema u Baru i da o tome jasno govore mini deponije smeća koje se mogu vidjeti na svakom koraku.

“Aktuelna vlast nije zainteresovana za rješavanje svakodnevnih problema građana Bara, vec isključivo na očuvanje njihovih pozicija i po koju "akciju ukrašavanja i spašavanja grada" . To se najbolje vidi u predizbornim mjesecima, kada se pokušava, silom na sramotu, uraditi nešto bez ikakvog plana i smisla. Na našu ogromnu žalost, i ove godine ćemo dočekati turiste sa deponijama smeća na svakom koraku. Opet ćemo one koji odvajaju značajna sredstva tokom cijele godine da bi svoj odmor proveli kod nas "nagraditi" otpadom đe god krenuli... Ta "razglednica" je slika svih nas koji živimo u Baru”, kazao je on.

Kosović je naglasio i da će rješavanje crne ekološke slike grada biti zadatak nove vlasti koalicije “Bar za 21. vijek”.

“Gradu je potrebno što više komunalnog inventara (kontejnera i korpa za smeće) i uredno odvoženje otpada od strane Komunalnog preduzeća. Takođe, izgradnjom reciklažnog centra stvorićemo uslovi da onima koji su spremni da uredno odvajaju otpad budu smanjeni računi za odlaganje istog a samim tim i ovo malo pitomine bi se sačuvalo od ekološke katastrofe”, kazao je Kosović.

Foto: Bar za 21. vijek

Dodaje i da ova priča nema smisla ukoliko ne dođe do smjene vlasti koja zahvaljujući i ovakvim primjerima dokazuje da ne radi ništa za dobrobit građana od kojih primaju plate.

“Novac svih nas, prema kojem se ophode kao da je njihov, nemilice se troši u predizbornim mjesecima sa samo jednim ciljem - očuvanje pozicija i stvaranje pozitivnog ambijenta isključivo za svoje istomišljenike i nadređene iz Podgorice. Međutim đe je Bar i njegovi građani u svemu tome?”, zaključio je Kosović.

