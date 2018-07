Kostić neće lako do većinskog udjela u Budvanskoj rivijeri

Detalji strogo povjerljive procjene najvrednije državne hotelske kompanije, Budvanske rivijere, pokazuju da vlasnik MK grupe Miodrag Kostić neće lako moći, bez kupovine akcija na berzi ili državnog paketa na tenderu, da stekne većinsko vlasništvo u toj kompaniji nakon njenog restrukturiranja.

U procjeni, u koju su “Vijesti” imale uvid, revizorska kuća PricewaterhouseCoopers Consulting iz Beograda navela je da kompleks Sveti Stefan i Miločer, zbog dugoročnog zakupa do 2049. godine, realno tržišno vrijedi svega oko 60,64 miliona eura (ili u rasponu 54,7 miliona do 66,54 miliona eura) i da se očekuje da će nakon investicija, do isteka zakupa, njihova vrijednost postepeno rasti i kroz četiri moguća scenarija na kraju će biti oko 200 ili čak više od 250 miliona eura.

Najvredniji crnogorski kompleks, da nije opterećen dugoročnim zakupom, vrijedio bi na tržištu najmanje dvostruko više. U toj varijanti, ali i prema svakoj drugoj procjeni Svetog Stefana i Miločera na iznos od, na primjer, oko 100 miliona eura ili malo manje, Kostićeva AIK banka i njen klijent iz Stratex grupe (koji sad posjeduju zajedno 30,5 odsto Budvanske rivijere), nakon restrukturiranja kompanije, postali bi i bez tendera većinski vlasnici preostalog dijela imovine.

Skupština akcionara HG Budvanska rivijera prošle sedmice je usvojila procjenu imovine od ukupno 209,4 miliona eura. Od toga kad se oduzmu dugovi od oko 18 miliona eura i sudski sporovi vrijedni 3,8 miliona, ukupni kapital Budvanske rivijere na posljednji dan prošle godine realno vrijedi 187,53 miliona.

Prodaja Vladinih i akcija državnih fondova u Budvanskoj rivijeri, nakon restrukturiranja i izdvajanja Svetog Stefana i Miločera, koji ostaju u stoodstotnom vlasništvu države, je u ovogodišnjem Planu privatizacije. Državni fondovi i Vlada sada u jedinstvenoj firmi posjeduju oko 58,73 odsto akcija, AIK banka oko 15 odsto, Stratex Development devet odsto, Stratex hospitality Beograd šest odsto, a ostali manjinski akcionari 10,8 odsto akcija Budvanske rivijere.

Iz MK grupe su prije par mjeseci saopštili da žele da kupe većinsko vlasništvo Budvanske rivijere.

Izdvajanje najvrednijeg kompleksa, koji želi da zadrži država, po procijenjenoj vrijednosti od oko 60,6 miliona eura imaće za posljedicu promjenu vlasničke strukture Budvanske rivijere, u kojoj će Kostiću i partneru iz Stratexa, prema gruboj računici, udio porasti na oko 43 odsto vlasništva preostale imovine, državi (i fondovima) pasti na oko 42 odsto, dok će udio manjinskih akcionara u tom slučaju porasti na oko 15 odsto.

Na berzi je posljednji put 23. jula ove godine trgovano akcijama Budvanske rivijere po prosječnoj cijeni od 6,22 eura. Na berzi nema veće trgovine ovim dionicama jer su očekivanja manjinskih akcionara velika u susret predstojećem tenderu.

Kada se ukupna procjena imovine Pwc-a podijeli sa ukupnim brojem 8,11 miliona akcija, dolazi se do prosječne tržišne fer vrijednosti koja se kreće od 23,12 eura (uključujući dugove firme) do 25,8 eura po akciji. Stratex grupa Neila Emilfarba prije četiri godine kupovala je akcije manjinskih dioničara jedinstvene Budvanske rivijere na berzi i po cijeni od 20 eura, i stekla na kraju 30 odsto vlasništva, od kojeg su, u međuvremenu, polovinu prepustili Kostiću.

Slovenska plaža vrjednija od Svetog Stefana

Prema procjeni Pwc-a hotel Slovenska plaža (sa 156.552 kvadrata zemljišta, površine objekata 34.885 kvadrata i 1.016 smještajnih jedinica) procijenjen je da na tržištu vrijedi čak 68,1 milion eura, ili oko 24 miliona više od neto knjigovodstvene vrijednost.

Hotel Aleksandar je procijenjen na oko 12,46 miliona, Mogren na 7,25 miliona, Palas na oko 13 miliona, Castellastva na 8,69 miliona, Crystal Palas u izgradnji na 5,96 miliona, zemljište, magacin i restoran na plaži Lučice 3,57 miliona, itd.

Pwc je napomenuo da je izvještaj zasnovan na pretpostavkama, a uz fer tržišnu vrijednost imovine dat je i njen mogući raspon. Vrijednosti nepokretnosti i opreme su bazirane na podacima od 30. septembra 2017, dok su procjene djelično usklađene prema dostupnim podacima i obavezama kompanije na posljednji dan 2017.

