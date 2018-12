Kotor pred prinudnom upravom i izborima, odluka možda u srijedu

Vlada bi mogla uvesti prinudnu upravu u Opštinu Kotor ukoliko se lokalni parlament ne sastane do kraja mjeseca, a da li će se to desiti moglo bi se znati sjutra kada su konsultacije kolegijuma predsjednice Skupštine. Nakon prinudne uprave, opštini slijede i novi lokalni izbori.

Nastavak sjednice SO Kotor koja je prekinuta u junu i početak nove na kojoj bi trebalo da se, pored ostaloga, odlučuje i o potvrđivanju 14 odluka koje je u međuvremenu donio gradonačelnik Vladimir Jokić (Demokrate), juče nije održan kao što je najavljeno. Predsjednica lokalnog parlamenta Dragica Perović (DSS) otkazala je sjednicu zbog „nemogućnosti prisustvovanja dijela odbornika vladajuće koalicije.”

Na sjutrašnjem kolegijumu bi trebalo da se definiše da li će se lokalni parlament uopšte više sastajati do 29. decembra. Tada ističe rok od pola godine u kojem po zakonu, ako nema sjednice SO, Vlada uvodi prinudnu upravu u Opštinu, kao uvod u vanredne lokalne izbore.

Vladajuća koalicija (Demokrate, DF, URA i SDP) u SO Kotor, uz parlamentarnu podršku SNP, ima 17 glasova odbornika, dok opozicija koju čine DPS i njemu bliske stranke ima 16 odbornika.

Kotorski parlament posljednji put zasjedao je 29. juna, kada je sjednica prekinuta naknon što nisu izglasane odluke o kupovini nekretnina Jugopetrola u Škaljarima i u industrijskoj zoni, jer su protiv toga bili DF i SDP.

Od kraja juna parlament je praktično u blokadi zbog neslaganja među akterima lokalne vlasti, prevenstveno Demokratama i URA sa jedne strane i SDP sa druge. SDP je povukao podršku u kupovini nekretnina Jugopetrola, na kojoj su i njeni kadrovi radili od početka tog posla ocijenjenog kao veoma bitnog za dalji razvoj Kotora.

Gradonačelniku Vladimiru Jokiću SDP zamjera da “uzurpira osnovno ustavno i zakonsko pravo odbornika Skupštine opštine da odlučuju, ne sazivajući ih”, te da je u međuvremenu navodno donio niz nezakonitih odluka. Jokić je “Vijestima” ranije rekao da na to po zakonu ima pravo i da mu je to dužnost u situaciji kada je blokiran rad lokalnog parlamenta.

SDP Jokića optužuje i da “kao oruđe otpadnice iz SNP-a Snežane Jonice”, u UO lokalnih javnih preduzeća smjenjuje kadrove SNP-a i na njihova mjesta imenuje Jonicu ili njene saradnike sa kojima ona navodno, pravi novu partiju.

“Za nas je primarni interes poštovanje zakona i volje birača koji su jasno stavili do znanja da izvršna vlast mora raditi u interesu građana“, naveli su iz kotorskog SDP-a.

SDP se osjetio ugroženo jer je iz krugova bliskih Jonici najavljena moguća smjena Mladena Lučića (SDP) sa mjesta direktora Komunalnog, odnosno Safeta Lukovića sa pozicije direktora preduzeća “Vodovod i kanalizacija”.

SDP je kadrovima DF-a i Joničinog krila SNP-a koje kontroliše sve odbornike SNP-a u kotorskom parlamentu, već morao prepustiti nekoliko značajnih mjesta u opštinskom preduzeću Luka Kotor.

Iz DPS-a se još nisu izjasnili hoće li formalno podnijeti inicijativu za izglasavanje nepovjerenja Jokiću jer nisu sigurni da li imaju odlučujući 17-ti glas za to među odbornicima stranaka koje su na državnom nivou opozicija DPS-u.

SDP insistira na zakonitosti u radu lokalne vlasti

Iz SDP Kotora potvrdili su da će prisustvovati kolegijumu predsjednice u srijedu.

„Ponovo ćemo zatražili da se vrati zakonitost u radu lokalne samouprave i napokon održi sjednica koja bi odlučivala o odlukama što su donijete u njeno ime,“ rekli su “Vijestima” u opštinskom odboru SDP-a.

