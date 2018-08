Kovačević Šušteru: Davno je natpis "no pasaran" stavljen u državnim firmama na zaposlenje Srba i opoziciono orijentisanih građana

Stefan Šušter, portparol buntovničke stranke SD-a, koja iz revolta prema poštenom životu i normalnim građanima, svuda gdje stiže, zapošljava svoje kadrove po partijskoj liniji, koristi novac javnih preduzeća kao svoj, juriša sa Ivanom Mašulovićem, Antom Gotovinom i njima sličnima na nas očigledno, što kaže Matija Bećković " kivan jer smo ih prepoznali", saopštio je danas Marko Kovačević, portparol Nove srpske demokratije.

On je reagovao na jučerašnje saopštenje Šuštera.

"Gospodin Šušter elementarnom logikom može da zaključi da je on jedini pomenuo ime autora Mein Kampfa, a ne mi. Isto tako, može da zaključi, da njegova stranka podržava slanje oficira iz Crne Gore na proslavu zločinačke "Oluje", nedvosmisleno pojašnjavajući čija politika je politika konc logora i progona srpskog naroda. Znamo da Šušter štiti prljav novac koji on i njegova stranka sa većim koalicionim partnerom godinama uzimaju iz džepa građana. Davno je natpis "no pasaran" stavljen u državnim firmama na zaposlenje Srba i građana koji su opoziciono orijentisani. Čudo je kako se u svrhu zaštite fotelja i sitnih privilegija budi buntovnički duh kod mladih SD-ovaca. Sigurno se nije probudio kada je njihov funkcioner platio njihov skup u Ramadi novcem Zeljeznice. Njihova dva temeljna politička principa su ustaštvo i krađa državnog novca", istakao je Kovačević.

Portparol NSD je kazao da su Šušter i njegova stranka oličenje njemačkih okupatora, koji su oružjem razarali našu zemlju i privredu.

"A oni to rade krađom i rasprodajom njenih resursa. To je njihova borba. Bećkovićevi stihovi ih u potpunosti razobličavaju. Otud bijes i nemoć. Jer su Bećkovići a ne Šušteri proslavili Crnu Goru", zaključio je Kovačević.

