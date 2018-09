Kovačević: Zašto DPS i Milo Đukanović žele da se miješaju u unutrašnja pitanja SPC?

Portparol Nove srpske demokratije (NOVA), Marko Kovačević rekao je da predsjednik DPS-a, Milo Đukanović najbolje zna kako je to govoriti o ugroženosti Srba zbog političkih poena.

On je reaogovao na izjavu poslanika DPS, Marka Nikolića, koji je kazao da "DF zbog političkog profiterstva ponavlja propalu tezu o ugroženosti Srba"

"Kako je to govoriti o ugroženosti Srba zbog političkih poena najbolje zna Milo Đukanović, koji je govorio svojevremeno da se "ne može mahati grančicama mira dok se srpski narod kolje i proganja u Krajini'' a danas šalje oficire Vojske Crne Gore da proslavaju zločinačku "Oluju'' sa onima koji su kasapili i ubijali naše vojnike iz Nikšićko-šavničke grupe u logoru Lora. U jednom od perioda njegovanja "ideje o obnovi državnosti'' govorio je kako upravo granice velike srpske države treba da budu povučene pravednije nego što su to uradili "priučeni boljševički kartografi''. Upravo je on govorio 1998. godine da je Jugoslavija sigurna i stabilna ukoliko njeno postojanje bude zavisilo od njega i od DPS-a, kao što sada govori da je Crna Gora stabilna sa njim i njegovom partijom na vlasti. Da li je Crna Gora sa spoljnim dugom od preko 3 milijarde evra nezavisna država ? Da li su je propale privatizacije ekonomski uzdigle? U kom smjeru vode državnu nezavisnost neprestana zaduživanja", piše u saopštenju Kovačevića.

Kovačević pita zašto je "rezultat prve godine članstva u NATO paktu, kao "pečata nezavisnosti'', predaja djela teritorije tzv. državi Kosovo i privremenim vlastima u Prištini prilikom demarkacije?"

"Zašto su Srbi koji su zaposleni u državnim institucijama incidentna pojava? Koji je direktor neke od osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori danas Srbin? Zašto srpski jezik koji je maternji većini građana ne može da bude službeni jezik? Zašto se smanjio broj Srba i ljudi koji srpski jezik smatraju maternjim između dva popisa stanovništva? Zašto DPS i Milo Đukanović žele da se miješaju u unutrašnja pitanja Srpske pravoslavne crkve? Ne zbog toga jer im je bitno pravoslavlje i hrišćanstvo, već zbog toga jer im smeta naziv naše pomjesne Crkve. Kao što veliki broj Srba živi u državi koja se zove Crna Gora a nisu Crnogorci, tako i veliki broj Crnogoraca su vjernici Srpske pravoslavne crkve iako se ne smatraju Srbima. Samo što oni sa nama Srbima, kao i svi drugi narodi, u Crkvi imaju ravnopravan položaj, dok Srbi u okviru države Crne Gore nemaju ravnopravnost sa drugim narodima. DPS i Milo Đukanović preuzeli su na sebe zadatak da na svaki način raspolute pravoslavno biće u Crnoj Gori i pri tom u potpunosti unište srpski narod koji ovdje živi a Crnogorce odvoje od svega onoga što nam je zajedničko. Pri tom su slijepi i nijemi na velikoalbanske manifestacije u Ulcinju, Rožajama, Svaču, na Romaniji kao i na činjenice da su članovi stranaka koje su njihovi koalicioni partneri bili dio paravojnih formacija Islamske države i još mnogo toga što je opasno po teritorijalni integritet i suverenitet Crne Gore.

Najvažnije je upregnuti zarobljene institucije sistema da se obračunavaju sa DF-om i da diskriminišu srpski narod i opoziciono orijentisane građane. Dok se pojedinci iz vlasti bogate arčeći potencijale ove zemlje kao da su njihova prćija i slave zločinačku "Oluju'' sa onima koji baštine nasleđe jasenovačkih koljača. Samo zaustavljanje diskriminacije jednog od dva najbrojnija naroda u našoj zemlji može spriječiti pljačku i vratiti Crnu Goru sa puta nestanka kojim je DPS vodi", zaključio je Kovačević.

