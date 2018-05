Krajem dana kiša i pljuskovi

Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 6 do 17, najviša dnevna 15 do 26 stepeni

U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo oblačno, u južnim predjelima sa dužim sunčanim intervalima. Prijepodne uglavnom suvo, a poslijepodne i tokom noći kiša, pljuskovi i grmljavina, naročito na sjeveru zemlje. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha 6 do 17, najviša dnevna 15 do 26 stepeni. Podgorica: Promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana ili u večernjim satima kiša, ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 16, najviša dnevna do 25 stepeni.