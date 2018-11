Krapović: Bio sam tu da odam počast, neće mi DPS, SDP i DF držati lekcije

Predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović reagovao je na stavove koje su iznijele pojedine političke partije, zbog njegovog prisustva skupu u tom gradu u organizaciji udruženja “Srpski narod Boke”.

Njegovo reagovanje prenosimo integralno.

"Obzirom na brojne reakcije, prije svega onih koji žele preko mojih ličnih odluka da nanesu političku štetu partiji i ideji kojoj pripadam, bez namjere da se bilo kome pravdam a pogotovo ne onima čija su saopštenja i djelovanje praktično isti kao i djelovanje drugih koji su pokušali da zloupotrijebe skup povodom 100 godina od Velikog rata.

Kao prvo, Boka i primorije iz 1918-te godine nemaju veze sa Podgoričkom skupštinom koju niti sam proslavljao, niti ću proslavljati, niti me to interesuje. Na skupu nisam predstavljao ni partiju, ni opštinu Budva, niti sam izdvajan i najavljivan oficijelno. Predstavljao sam sebe lično i bio sam tamo da odam počast 1049 Budvana koju su učestvovali u Velikom ratu, od kojih su neki i moji preci. Opšte je poznata činjenica da nismo dozvolili da Opština učestvuje u ovakvim proslavama jer nisu svi građani Budve i Crne Gore blagonakloni prema tome.

Takođe, nijedan jedini cent građana Budve nije otišao na ovu proslavu. To što su organizatori dozvolili da jedan dio učesnika zloupotrijebi ovaj jubilej i uputi neprimjerene poruke, sa kojima se ne slažem, to je njihov problem. Zbog funkcije koju pokrivam u mnogim prilikama sam slušao mnogo toga što mi se ne sviđa lično ali nisam ustajao i uskraćivao bilo kome pravo da to kaže.

Lično, nemam problem ni sa ondašnjom Crnom Gorom, ni sa današnjom. Ako mene želite da pitate za stav, reći ću vam da je za mene Budva i more pod Budvom crnogorsko i nema potrebe da ga bilo ko oslobađa. Međutim, ne treba zaboraviti da je Crna Gora država svih njenih naroda jednako, pa tako i Srba. Što se mene tiče, apsolutno i u svakoj prilici poštujem državu Crnu Goru, jedinu državu koju imam i smatram da sam svojim službovanjem na mjestu predsjednika Opštine potvrdio lojalnost Crnoj Gori.

Jesu li to uradili DPS-ovi predsjednici opština tokom zadnjih 20-tak godina? Je li patriotizam to što su oni radili? Kome vi to upućujete gospodo iz DPS-a? Je li Dragan Krapović jurišao na Dobrovnik, deportovao ljude u smrt, prodavao gorivo po ratnoj Bosni europejci? Je li tvorac "rata za mir"?

Ne znam šta bih rekao o SDP-u i njihovom pokušaju da uvuku gospodina Bečića u ovu priču koje nema veze sa njim i Demokratama. Njihovo političko strvinarenje i pokušaj sticanja jeftinih poena neću komentarisati, ali im poručujem da ako im nešto nije jasno neka dođu da me pitaju, što bi naši stari rekli "u po dana, u po noći", na raspolaganju sam im! Ako me pitate o nekim ljudima koji su bili na skupu, moram reći da sa njima nemam ništa, kada god moram biti u njihovom prisustvu trudim se da to bude što kraće.

Neki od prisutnih sinoć i dio poruka sa skupa, nažalost ružnih i neprimjerenih poruka je potpuno identičan današniim saopštenjima i porukama koje su poslate iz DPS-a. Imam svoj stav koji kao normalan čovjek neću nametati bilo kome, ali ću ja držati do njega bez uvijanja i licemjerstva. Dakle, da zaključim, ja mislim da nisu u pravu ni DPS i Milo Đukanović na jednoj, ni njihovi bivši dugogodišnji koalicioni partneri SDP i Ranko Krivokapić, ali ni oni budući poput Andrije Mandića i DF-a na drugoj strani i niko mi neće držati lekcije iz morala, a pogotovo ne oni", navodi se u reagovanju Krapovića.

