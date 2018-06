Krapović Medojeviću: Politika, javna funkcija i javni istupi su za ozbiljne i stabilne ljude

Predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović saopštio je danas da jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Nebojša Medojević po ko zna koji put napada lično njega.

"I po pravilu je to na osnovu nekih njegovih saznanja, itd itd... Što se tiče gospodina Medojevića, moram da kažem da ono što je izjavio nije tačno, vidi se da je načuo ponešto pa je požurio da uhvati koji politički poen, ali vidi se da nema pojma o čemu priča. Odavno sam imun na smješne istupe gospodina Medojevića, ali iako je praktično politički marginalac ipak mu ovim putem poručujem da je politika, a pogotovo javna funkcija i javni istupi za ozbiljne i stabilne ljude. Realno, vrijeme je da odmori", istakao je Krapović reagujući na ranije saopštenje Medojevića.

Krapović je dodao da ne osjeća potrebu da odgovara Medojeviću.

"Ali obzirom da i dalje dobija medijski prostor obavezan sam da odgovorim, čisto zbog javnosti. Sve vezano za problem sa upravljanjem otpadnim vodama i potencijalno rješenje istog javnost će čuti na već zakazanom presu u utorak 5. juna 2018. godine u 11 i 30. Na konferenciji za štampu javnosti će se obratiti moja malenkost, potpredsjednik Opštine Budva Mihailo Đurović, nadležni sekretar Sekretarijata za investicije Božo Vavić kao i pravi zastupnik Opštine Budva u ovom predmetu advokat Goran Rodić", poručio je Krapović.

On je rekao i da takođe želi da naglasi da je on izabran za predsjednika Opštine Budva da rješava probleme građana Budve i da to radi.

"Problem projekta zbrinjavanja otpadnih voda u Budvi je vrlo kompleksan i najveći je projekat i problem u istoriji Budve. Tačno je da je došlo da pomaka kod ovog problema i mogu da kažem građanima Budve i Crne Gore da neće doći da protesta državne garancije u iznosu 29,2 miliona eura, niti će WTE napustiti postrojenje, a da Budva ne bude spremna da ga preuzme. Od samog početka mog mandata radim sa svojim timom na rješavanju ovog velikog problema i više puta sam isticao da nema potrebe za panikom i spekulacijama, da smo kadri da ovo riješimo i da ćemo to uraditi. Dakle,da umirim sve, neće doći do pada garancije, neće trpjeti građani i država Crna Gora, sezona nije ugrožena, nećemo plivati u fekalijama već smo nadomak rješenja ovog vrlo kao što sam rekao vrlo kompleksnog problema", kazao je Krapović.

