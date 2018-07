Krapović: Nemam problem da me Carević zamijeni

Predsjednik Opštine Budva Dragan Krapović kazao je da se ne osjeća krivim zbog krize vlasti u Budvi, navodeći da je “šizofrena politika nezavisnog odbornika Stevana Džakovića dovela Budvu pred uvođenje prinudne uprave”. On je odbacio navode da Demokrate raspisivanjem vanrednih izbora žele da spriječe funkcionera Demokratskog fronta (DF) Marka Bata Carevića da u decembru preuzme funkciju gradonačelnika.

“Ne osjećam se ni najmanje krivim zbog krize vlasti u Budvi. Od samog početka činio sam sve kako bi život u Budvi funkcionisao što harmoničnije i bolje. Naravno, tu podrazumijevam i politički život. Koalicija koju predvodim je jako heterogena, personalno i politički, u kojoj svako ima svoj stav i prepoznatljivost. Često su ti stavovi skoro nepomirljivi u političkom, ideološkom i u mnogim drugim aspektima, ali i pored toga uspjeli smo da nađemo zajednički jezik i donesemo boljitak građanima. Smatram to najvećim uspjehom ove vlasti”, kazao je Krapović u razgovoru za “VIjesti”, navodeći da budvanska opozicija vodi destruktivnu politiku dok u Crnogorskoj “postoji jedan broj mladih, kvalitetnih ljudi”.

“Nažalost, odluke i procese tamo očigledno diktiraju neki kojima upravljaju neformalni centri moći. Da li će to i dalje biti tako, ostaje da vidimo. Poseban faktor u cijeloj priči je Džaković. Njegova šizofrena politika, odsustvo stabilnosti i jasnih stavova, kao i bespotrebno konfrontiranje sa ostatkom koalicije glavni je uzrok krize vlasti u Budvi. Da budem potpuno iskren, smatram da svi nosimo dio odgovornosti, ali i pored toga, ne osjećam se krivim, jer ukoliko neko želi da se proda ili da igra političke igrokaze, onda je taj politički subjekat ili pojedinac kriv”.

Kako komentarišete spekulacije da su Demokrate namjerno izazvale krizu i predlažu izbore, kako ne bi došlo do rotacije na mjestu predsjednika Opštine koje u decembru treba da preuzme Carević?

Takve spekulacije su usmjerene na produbljivanje krize i podijele među nama u Budvi i to nije ozbiljna priča. To je više kuloarska priča i jedna od brojnih šaptačkih diverzija kojima pokušavaju unijeti razdor u koaliciju na vlasti. Bezbroj puta do sada sam jasno rekao da smo ozbiljni ljudi i da držimo do date riječi i potpisa. Demokrate nisu namjerno izazvale krizu, niti su nam izbori u Budvi interes. Takođe, potpuno smo posvećeni ispunjenju koalicionog sporazuma o vršenju vlasti u Budvi po kojem 29. decembra ističe moj mandat i nakon toga se obavlja rotacija između Demokrata i Fronta na mjestima predsjednika Opštine i predsjednika SO Budva. Ostajemo pri svakom slovu potpisanog sporazuma i insistiraćemo na onome što nam po koalicionom sporazumu pripada. Što se nas tiče, data riječ i potpis su zakon i jedini način da tako ne bude je da neko od drugih potpisnika sruši dogovor. Demokrate to sigurno neće uraditi.

Koliko ovakvim raspletom situacije i krizom u kojoj se našla gradska vlast šaljete lošu poruku biračima, jer se time praktično gubi još jedna opoziciona opština?

Ja se nadam da će ipak na kraju preovladati razum i da ćemo održati ovu vlast u Budvi. Vlast koja je u jako teškim okolnostima ipak pokazala svima da može mnogo bolje i da, iako je Budva poharana i dovedena u jako teško stanje od strane Demokratske partije socijalista (DPS), ipak ima nade i da se može pošteno, nepristrasno i domaćinski voditi grad i donositi odluke na bazi opšteg, a ne pojedinačnog interesa. Ukoliko uspijemo, Budva može biti putokaz političkim subjektima i građanima šta i kako uraditi da dobijemo slobodnu Crnu Goru. Ukoliko uspijemo Budva, građani i društvo u cijelini time dobijaju mnogo, a ukoliko se to ne desi poruka koju šaljemo je poražavajuća i obeshrabrujuća za sve nas. Pogotovo za birače. Ovako nešto ne može iznijeti sam pojedinac ili politički subjekat. To je stvar ukupne emancipacije i napretka društva, i mi koji učestvujemo i javnom životu i pokrivamo značajne funkcije imamo obavezu da se za to svakodnevno borimo. Mislim da se u svakom slučaju DPS neće vratiti na vlast u Budvi, osim u slučaju da se neko od odbornika proda DPS-u. Ako se tako nešto desi, odgovornost za lošu poruku i sve druge posljedice je na onome koji se prodao.

Ukoliko ne bude održana sjednica lokalnog parlamenta, na koji način namjeravate da spriječite Vladu da ne uvede prinudnu upravu?

Ukoliko sjednica ne bude održana i dobijemo upozorenje Vlade, treba Skuštini uputiti predlog za skraćenje mandata kako bi izbjegli poniženje koje donosi uvođenje prinudne uprave. Ukoliko takav prijedlog ne dobije podršku ili ne bude kvoruma onda je potpuno jasno da je prinudna uprava volja odbornika i političkih subjekata koji su u opoziciji, ali ništa manje i Džakovića. Takođe, to bi nas dovelo u do sada nezabilježenu situaciju da opozicija glasa protiv ili uskrati kvorum za raspisivanje izbora. Mislim da ne treba da elaboriram koliko bi takav razvoj situacije bio apsurdan i smatram da bi tako nešto bilo finalna potvrda da se DPS i ostali koji trenutno ne participiraju u radu SO Budva boje izbor. Čak i sa sadašnjim zloupotrebama koje DPS i Socijaldemokrate obilato sprovode i koriste gdje god su izbori u Crnoj Gori. Za nas su izbori zadnja opcija, ali ipak su daleko bolje rješenje od ponižavajućeg uvođenja prinudne uprave. Uvjeren sam da će Vlada i Ministarstvo javne uprave biti jako ažurni. Sjednica je jako blizu i više se neće odlagati, tako da će ubrzo sve biti vrlo jasno.

Medojević i Radulović ne zaslužuju polemike

Kako komentarišete prepucavanja Demokrata i DF-a, na lokalnom i na državnom nivou? I sami ste bili na meti lidera čelnika Fronta...

Nisam inicirao nijednu od neprimjerenih razmjena koje smo imali. Isključivo sam odgovarao i to ne svaki put, već samo kada sam bio primoran i kada je polemika imala smisla. U jednom broju slučajeva odgovor je bio potpuno nepotreban jer su istupi kolega govorili dovoljno sami za sebe. Na lokalnom nivou je i pored, nekad naizgled drastičnih javnih manifestacija naših sukoba i razlika, ipak mnogo drugačije. Imamo međusobno poštovanje i zajedničke ciljeve, a i međuljudski odnosi su relativno dobri, pa ta prepucavanja otpisujem na dnevnu politiku i na političko neiskustvo jednog broja kolega, gdje uključujem i sebe. Što se tiče razmjena sa gospodom iz Pokreta za promjene, to se teško može racionalno objasniti. Očigledno imaju potrebu da nanesu političku štetu Demokratama, ali i da targetiraju mene lično, pa čak i članove moje porodice.

Iako sam odgovorio nekoliko puta, sada se pitam da li je bilo potrebe za tako nečim jer su u pitanju ljudi čije riječi više nemaju nikakvu težinu. Nebojša Medojević je multipraktik ekspert za ekonomiju, bezbjednost, transnacionalni kriminal i teorije zavjere. On se dopisuje sam sa sobom po društvenim mrežama i portalima dok Branko Radulović vodi svoje male ratove sa okruženjem zgrade u kojoj ima stan i umjesto da se u Skupštini Crne Gore bavi predstavljanjem građana koji su mu dali glas i kritikom DPS-ovih katastrofalnih rješenja i predloga, on se bavi Draganom Krapovićem i Demokratama.

