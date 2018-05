Krapović: Tenzije u opoziciji ciljano rastu u susret izborima

Optužbe Nebojše Medojevića su pokazatelj da, kao prvo, nije upoznat sa predmetom o kojem priča, a drugo da po svaku cijenu želi da nanese političku i ličnu štetu, kazao je predsjednik Opštine Budva, Dragan Krapović.

Medojević je optužio Krapovića da je "lično odgovoran za pljačku građana od strane njemačke firme WTE".

"Pozivam sve da prosude koliko je svrsishodno i uopšte pošteno u ovom trenutku izaći sa tezom da sam ja lično kriv za problem sa WTE-om. Gospodin Medojević, kojem ovo nije prvi put da mi pripisuje nešto sa čime nemam veze, je pokazao dvije stvari po mom skromnom mišljenju. Prvo je da nema blage veze sa predmetom o kojem priča, a drugo je da po svaku cijenu želi da nanese političku i ličnu štetu meni i Demokratama. Ne DPS-u, već meni i Demokratama. Zašto to radi - samo on zna. Što se tiče pristupa koji je meni sugerisao, to jeste opcija koja je dostupna u svakom trenutku, pa i sada. Međutim, problem je vrlo kompleksan i ima nekoliko podjednako značajnih aspekata. U pitanju je najveći projekat u istoriji Budve i, istovremeno, najveći problem u istoriji Budve, i mišljenja sam da ga treba riješiti saglasijem volja ugovornih strana, ukoliko je ikako moguće, jer je sve ostalo loš epilog za građane Budve i Crne Gore! Do sada sam posvetio ogromno vrijeme i energiju ovom problem. I pored svega, ipak ću reći da sam optimista i da ćemo na kraju u jednom dijelu anulirati katastrofu koju je Budvi donio DPS i OKG", kazao je Krapović.

Krapoviću, kako je kazao, nije jasno zašto Demokratski front insistira na prozivkama i opozicionim svađama.

"Šta je motiv gotovo istovremenog napada i sa lokala i iz centrale DF-a, i to 12. maja, na veliki crkveni praznik, praznik koji nas poziva na slogu i jedinstvo? Kako da sebi objasnimo direktan napad na mene lično, ali i na partiju i lokalni odbor u Budvi? Kontinuirano nas stavljate u poziciju da u cilju pobjede nad DPS-om ili prećutimo vrlo neutemeljene napade, što bi moglo da se protumači kao prihvatanje rečenog, ili da odgovorimo onako kako znamo, argumentovano i snažno!" ističe Krapović.

Reagujući na izjavu lidera budvanskog DF-a, Marka Bata Carevića, koji je uputio oštru kritiku aktuelnoj opštinskoj upravi na čijem je čelu Krapović da se „previše priča, a malo se radi“, Krapović kaže da to nije prvi put ga da Carević i neki od članova budvanskog DF-a pokušavaju poniziti i urušiti mu "autoritet i lični i profesionalni integritet".

"Što se tiče gospodina Carevića i njegovog istupa, ni njemu ni još jednom malom broju ljudi u i oko DF-a Budva nije prvi put da me pokušavaju poniziti i urušiti mi autoritet i lični i profesionalni integritet. Na samom početku, to jest pri kraju pregovora o vlasti u Budvi, gospodin Carević je dao jako neodmjerenu izjavu o meni lično i mojim sposobostima da vodim grad, a slično se desilo nekoliko puta kasnije. Vjerujem da i kolege i građani vide i moje i naše skromne kapacite, da cijene šta i koliko radimo za ovaj grad i državu, tako da me to ne dotiče mnogo. Međutim, ono što brine je motiv za takvo kontinuirano ponašanje i istupanje. Vjerovatno gospodin Carević smatra da je bolji, što je potpuno legitimno, ali to ipak treba ostaviti javnosti i građanima da procijene i ocijene! Možda su i pitanju i neki drugi motivi – vidjećemo u bliskoj budućnosti", kazao je Krapović.

Jedno je sigurno, ističe on, a to je da takvim pristupom gube svi, "a najviše građani koji s pravom očekuju od nas više!"

"Nekako ciljano tenzije u opoziciji rastu kako se približavaju neki izbori, pa je tako i ovog puta. Ja obećavam građanima da ćemo se truditi da prećutimo, da progutamo sve što možemo, kako bismo nakon Budve, Kotora, Novog, Berana nastavili sa Podgoricom, Pljevljima, Kolašinom, Barom itd, . . Kako bismo im donijeli jedinstvo, mir, danas toliko potrebnu bezbjednost, slobodne medije i slobodno društvo. Vjerujem u ovu generaciju, vjerujem da smo dovoljno odmjereni, ozbiljni i spremni da se i lično žrtvujemo za te ideale, da se ako treba ugrizemo za jezik, jer pad DPS-a nema alternative. Da su sve pozlatili, 30 godina je dosta! Nadam se samo da će ovo moje istupanje naići na odobravanje, da nas kolege neće iskušavati do krajnjih granica, da će ukapirati da sve ima svoj kraj, pa i naše strpljenje. Već sam jednom rekao i time završavam: ova generacija nema pravo da podlegne neobuzdanim političkim strastima - iskorak i stvaranje modernog građanskog društva nam je svima obaveza!" zaključuje Krapović.

