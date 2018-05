Krivokapić: Crna Gora na nivou afričke ekonomije, postajemo sirovinska baza za Albaniju

Predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP) Ranko Krivokapić ocjenio je danas da je Crna Gora u posljednjih 30 godina od srednje razvijene industrijeke ekonomije došla na nivo afričke ekonomije.

"Nedavno izašli podatak da smo bili bliže evropskom prosjeku 1989. na 52 procenta, a sada smo na 30. To pokazuje kako smo ovih 30 godina ekonomski išli nazad. To i stalno tvrdimo i zato je to pohara privrednih dobara. Sramota je da mi izvozimo drvo u Albaniju a da Albanija pravi namještaj. Postajemo sirovinska baza za Albaniju koja je ekonomski bila iza nas pola vijeka. Da ne govorimo o rudi koja se danas ovdje izvozi i svemu onome što Crnu Goru pravi afričkom ekonomijom koja izvozi prirodna dobra a najgore od svega izvozi mladost. Izgubili smo 25 odsto stanovništva za 25 godina i to je najveća osuda i najveća kazna za svaku politiku kada gubi ljude i narode“, rekao je Krivokapić na konferenciji za novinare u Pljevljima.

Pljevlja su, tvrdi on jedan od gradova koji to najbolje osjećaju.

Kao izlaz iz takve situacije Krivokapić vidi u okupljanju svih progresivnih snaga u Crnoj Gori.

"Vrijeme podjela mora biti iza nas. Riješena su i državna pitanja i strateška pitanja. Crna Gora mora okupiti sve progresivno da pokušamo napraviti plan razvoja, a deset godina koje će obavezati više vlada i partija da uz pomoć Evropske unije stvorimo nešto što će se iz vremena nazadovanja pretvoriti u vrijeme razvoja i napretka", rekao je Krivokapić.

On je, danas položio cvijeće na spomenik na Stražici, gdje je prisustvovao svečanosti obilježavanja 9. maja, Dana pobjede nad fašizmom i Dana Evrope.

