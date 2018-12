Krivokapić: Ni tokom rata nisu hapsili poslanike

Lider Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić rekao je da je u Crnoj Gori urušen parlament i time ustavni sistem podjele vlasti, hapšenjem poslanika Nebojše Medojevića, koga je štitio imunitet. Ni Milan Knežević po logici dešavanja, objašnjava bivši predsjednik Skupštine, nije zaštićen u zgradi parlamenta od nasilja sudsko - tužilačke vlasti.

“Nikad se nije desilo da se poslanici lišavaju slobode, čak ni u novijoj posleratnoj istoriji Crne Gore, a da o tome ne odlučuje parlament. Kada smo pisali Ustav trudio sam se da držimo iste formulacije kao iz Ustava iz prethodnih ustava kako bismo pokazivali ustavni kontinuitet Crne Gore i potpuni imunitet poslanika, osim u jednom slučaju, ako je zatečen u krivičnom djelu koje je kažnjivo preko pet godina”, rekao je Krivokapić “Vijestima”.

On navodi da je odluka Višeg suda da se Medojević i Milan Knežević pošalju u zatvor dio procesa “zatvaranja javnosti”, koji je započeo izjavama iz vrha DPS-a o “parlamentarnoj dikataturi”.

“Parlamet ne čine zidovi zgrade već duh koji u njemu vlada, njegova snaga je u onome što je narodna volja prenešena na poslanike koji mogu da govore slobodno i ono što glasno ne smiju reći građani. Pogotovu u zarobljenim državama po nalazu EU i u auotiokratijama kakva je Crna Gora već izvjestan period.

Cilj rušenja parlamenta je iskazan kroz već čuvenu formulaciju DPS-a da vlada “parlamentarna dikatura”, jer je on samostalno donosio odluke oko Tare, Termoelektrane…, kad je spriječavana pohara narodnih dobara Crne Gore. I cilj je ostvaren kroz parlamentarnu korupciju najprije kupovinom dijelova SDP-a i posle uništenja Pozitivne i kupovine Darka Pajovića. To su dva primjera najdrastičnije političke korupcije”, rekao je lider SDP-a i poslanik te partije.

Krivokapić navodi da “parlament više ne funkcioniše kao nezavisna, ključna grana vlasti, jedina koja je neposredno birana”:

”Skupština je sada kao radno tijelo DPS-a, odnosno aminuje sve odluke koje se donesu u okviru DPS-a, a poslanici su svedeni da diskutuju ali ne odlučuju - ukrasnu ulogu. Neizbježna je onda sledeća faza - ovaj obračun sa opozicijom kršenjem Ustava. Očigledno je da nisu imali hrabrosti da paralament odluči o imunitetu, ni formalno parlamentrana većina ne smije pustiti ni raspravu a kamoli braniti ustavnu dužnost Skupštine Cren Gore. Parlament gubi i tu posljednju odbranu institucije od drugih moćnijih grana vlasti koje posjeduju silu i novac, sada sve više van ikakve stvarne ustavne kontrole. Ustav kao riječ i znači ustaviti samovolju bilo koje vlasti”, kaže Krivokapić.

On navodi da je posebno paradoksalno što se ovakve stvari nisu dešavale ni u vrijeme 90-ih:

“U Beogradu 1994. godine, kad je Šešelj imao 40 pod oružjem poslanika, njemu ste mogli reći da je ratni zločinac a da ni jedan sudija i tužilac Miloševića nije razmišljao da pokrene postupak protiv poslanika SDP-a i to ‘separatističkih poslanika’ koji zagovaraju nezavisnost Crne Gore. Kod Miloševića se nije moglo desiti ovo što se sad dešava u ustavnom i pravnom sistemu Crne Gore. Demokrartija u Crnoj Gori rapidno nazaduje Crna Gora iz jedne meke autokrarije prelazi u čvrstu autokratiju sile. Zarobljena država sile i nasilja protiv slobodne javne riječi, to su te opasnosti ka kojima se Crna Gora kreće u magnovenju ove vlasti. Kad pogledate čitav Balkan, videćete ina poslednjem Samitu EU u Sofijie - da je srž svih problema urušavanaje demokartije i vladavine prava, borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Tu se dokazuje patriotizam jer ne zavisi boljitak naših država ni od koga nego od stvaranje demoratske - poštene društvene elite - prije svega vlasti,”, kaže on.

Upitan da li je Milan Knežević bezbjedan u Skupštini od hapšenja, biši šef parlamenta dogovara odrečno:

“U normalnoj zemlji formalno - pravno ne postoji njegova zaštita, niti treba da postoji. Ali, parlament je svuda suverena teritorija u koju se ne ulazi bez odobrenja Skupštine. Ali pošto Skupština ne postoji kao prava ustavna institucija nego forma. Skupština neme snage ni da glasa o nečemu, a kamoli da spriječi autokratu - nijedan predstavnik naroda nije bezbjedan u Skupštini. Takav paralament nije postojao ni u zlim vremenima kada je predsjedavao Svetozar Marović”.

SDP će, navodi on, insistirati da se Skupština o tome odredi, na bilo koji način.

“Kome je odgovaralo da se posle najdužeg bojkota u istoriji crnogorskog parlamentarizma uruši dogovor? Jedno od mogućih objašnjenja je da DPS je samo izveo taktički potez da bi se mogla dobiti ulaznica u Brisel, a kada je ona potrošena, onda se ponovo vratilo na skrelozu vlasti na golu silu van Ustava. Ali to je kratktopametna igra, čiji račun plaćaju građani Crne Gore. Država je u nazadovanju, naš dug sve više raste. Vlast troši vrijeme mjesto na refrome koje traži EU na progone neistomišljenika. Naša ekonomska situacija traži dogovor a ne sukobe. Ulazimo u kovitlac dugova, sama neizbježna promjena kamata na evropskom tržištu će nas dovosti u situciju da ne možemo da redovno izmirirujemo obaveze.A sljedeća faza je Grčki model samo je Grčka članica EU i velesila za nas. Poslije pohare slijedi rasprodaja svega što nam je ostalo”.

Kriokapić kaže da će će pitanje imuniteta i hapšenja Medojevića “nužno ostati vruće, jer je porušena temeljna odbrana suvereniteta građana kroz slobodu obraćanja poslanika”.

“Jer ako parlamenta nema, ne postoji ustavni sistem, ako nema slobode govora. To je i bio cilj autokratije, takozvano rušenje parlamentarne diktature. Samo su on i Venecuelanski predsjednk Maduro parlamentarnu demokratiju nazvali parlamentarnom dikaturom.

Civilni sektor na sreći je to vrijeme nazvao - zlatno doba crnogorskog parlamentarizma”, kazao je kaže lider SDP-a.

Medojevićeva sudbina može stići presjednika i premijera

“Ovo što se danas dešava poslaniku Medojeviću može se desiti predsjedniku Vlade, Države, ministrima, tužiocu …., jer će međunarodni i nacionalni sudovi drugih država, imajući u vidu i ugovor koje smo sklopili sa Italijom i nekim drugim zemljama, na isti način mogu tumačiti imunitet predsjednika Vlade i Države Crne Gore… Jer, ako se može hapsiti poslanik bez odluke Skupštine, mogu i presjednik države i Vlade. Drugi sudovi se mogu pozvati na odluke naših sudova kada budu odlučivali o imunitetu i oni otvaraju Pandorinu kutuju da se Crna Gora ne pita o imunitetu svojih poslanika, predsjednika, premijera... nego strani sudovi na ovaj način”, rekao je lider SDP-a.

Neki poslanici opravdano u strahu od tužilačko-sudske vlasti

“Parlament je urušen kao institucija a sada treba sprečiti i slobodu govora poslanika. I ovo je upravo pokušaj zastrašivanja poslanika, jer ako njih zastrašite sledeći su novinari. Strahovladanje da na javnoj sceni niko ne može slobodno govoriti. Jer ovakav način vladanja može se produžiti samo po cijenu – ugašene javnosti. Javni servis je prva žrtva tog novog naleta bezakonja. Evropski partneri moraju shvatati težinu ove prijetnje i brzo reagovarti. Po prvi put Skupština nije u stanju da odbrani svoju ustavnu funkciju do nivoa elemanarnog dostojanstva predstavnika naroda. Očekivano jer su neki ključni poslanici opravdano u strahu od tužilačko - sudske vlasti pa ne mogu odbraniti ni sebe a kamoli Skupštinu,” kaže Krivokapić.

