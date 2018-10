Krivokapić: Za četvrt vijeka zemlju napustilo 140.000 ljudi

Crna Gora je među tri najgore države u Evropi po stopi nezaposlenosti mladih, kao i po opštoj nezaposlenosti, rekao je predsjednik Socijaldemokratske partije (SDP), Ranko Krivokapić, i dodao da je, prema podacima nevladinog sektora, za 25 godina iz države otišlo 140 hiljada ljudi.



SDP je, na današnjoj konferenciji za novinare, predstavio predlog aktivne razvojne populacione politike za unapređenje života ljudi i izgradnju miroljubivih društava okrenutih djeci i mladima.



Krivokapić je kazao da su se okupili oko projekta četiri države, uz podršku Laburističke partije Velike Britanije.



„Crna Gora, Srbija, Bosna i Hercegovina i Makedonija, mlade socijaldemokrate, ljevičari, zajedno su krenuli u borbu protiv najteže posledice ekonomsko-socijalne devastacije na Zapadnom Balkanu, a to je odlazak mladih“, kazao je Krivokapić.



On je naveo da su mladi najvažniji dio svakog društva, osnov i kritična masa za društvenu reformu i budućnost svake države od njenog postanka.



„Projekat koji sprovodimo ima višestruki značaj. Opšta politička ocjena je zarobljenost država koje ga sprovode, a mlade socijaldemokrate i ljevičari ove četiri države hoće da ponude rješenja“, rekao je Krivokapić.



Prema njegovim riječima, odlazak mladih je vrh ledenog brijega koji pokazuje dubinu problema u tim državama.



On je kazao da je Crna Gora među tri najgore zemlje u Evropi po stopi nezaposlenosti mladih, kao i po opštoj nezaposlenosti.



„Nevladina organizacija COD je prije nekoliko mjeseci upozorila da je za 25 godina iz Crne Gore otišlo 140 hiljada ljudi, što je četvrtina onog što imamo sada u državi i to je najveća osuda i vlasti i opozicije“, rekao je Krivokapić.



Prema njegovim riječima, nekad su odlazili nevoljnici zbog rata i nemaštine, a sad odlazi i najperspektivniji dio Crne Gore – obrazovani mladi ljudi.



„I sad se odlazi zbog nisko plaćenih poslova koji se nude na tržištu rada. Postajemo zemlja akcijske strukture ekonomije, sa nisko plaćenim poslovima u turizmu i uslugama“, kazao je Krivokapić.



On je naveo da je najperspektivniji dio budućnost Crne Gore, koja se može naslutiti ako se ne zaustavi odlazak.



„Mladi odlaze jer nemaju nadu i vjeru u perspektivu države. Kad odlaze najobrazovaniji, oni osjećaju da nema reda, zakona i razvoja koji može obezbijediti perspektivu“, rekao je Krivokapić.



Prema njegovim riječima, nekad su odlazile glave kuće, dok sad odlaze čitave porodice, a to znači da nema povratka.



„SDP-ova mjera uspješnosti Crne Gore jeste zaustavljanje odlaska ljudi i njihov povratak u državu. Taj problem ima i Bosna, Srbija, Makedonija i ostali na Zapadnom Balkanu, ali nas najteže pogađa, jer smo najmanji“, naveo je Krivokapić.



On je kazao da je jedan čovjek koji ode iz Crne Gore mnogo više od onog koji ode iz druge države, jer su zbog malobrojnosti teže posljedice.



„Zato naši mladi kreću u projekat zajedništva i okupljanja oko krovnog problema koji pokazuje slabost država u kojim živimo, i traže konsenzus okupljanja Crne Gore i regiona oko rešavanja uzroka odlaska najperspektivnijeg dijela naših država“, rekao je Krivokapić.



On je zahvalio Laburističkoj partiji Velike Britanije na pomoći, ali i ideji borbe za socijalnu pravdu, jednakost i reintegraciju Zapadnog Balkana.



„Posebno sam zahvalan mladima SDP-a, što čuvaju tradiciju patrtije, zajedništva u regionu i što se auoritet SDP-a pokazuje kao strateška prednost Crne Gore i dalje na Zapadnom Balkanu“, kazao je Krivokapić.



On je naveo da je teško procijeniti koliko je mladih otišlo iz Crne Gore jer se ne odjavljuju, ali da je 11 hiljada mladih ljudi sa fakultetskim obrazovanjem školovano da ode.



„Za hjihovo znanje i struku nema potrebe u Crnoj Gori. Razvijamo bogaćenje na njima i podlažemo njihov odlazak, šaljući ih nespremne u inostranstvo“, kazao je Krivokapić.



Prema njegovim riječima, nikad nije bio veći stepen nezaposlenosti visokoobrazovanih, koji su, kako je naveo, najperspektivniji dio države.



„Visokoobrazovani ljudi su u svakoj državi nosioci reforme, a mi gubimo kritičnu masu za reforme. Kad odlazi znanje, to je poslednja faza devastacije države i njenog pustošenja u ljudskom smislu“, kazao je Krivokapić.



On je naveo da je zadatak političkih partija da se okupe i riješe pitanje odlaska mladih.



Ivana Aničić iz Foruma mladih SDP-a je rekla da bi želje za ostankom u rodnim gradovima mogle postati stvarnost za generaciju koja se zalaže da Crna Gora postane država za sve svoje građane.



„Aktuelna državna populaciona politika ne predstavlja ništa do deklarativno zalaganje. Dokument koji je pripremio Forum mladih SDP-a daje ideju „od mladih za mlade“ i nabraja načine da život za njih u Crnoj Gori bude poželjan u svakom mjestu“, kazala je Aničić.



Ona je navela da je ideja Foruma mladih da obiđu sve gradove u Crnoj Gori, pogotovo na sjeveru i razgovaraju sa porodicama onih koji su otišli iz države i onih koji to planiraju.



„Naš motiv je da pokažemo da postoji nada i rješenje za lijep život u Crnoj Gori, kao i ljudi koji bi to ostvarili sprovođenjem svojih ideja“, rekla je Aničić.



Predsjednik Foruma mladih SDP-a, Emir Hadžimušović, kazao je da gradovi na sjeveru Crne Gore i ove godine bilježe odliv stanovništva, pa je za prvih pola godine u tom regionu, razlika između doseljenih i odseljenih 1.125 u korist onih koji su otišli.



„Prema statistici, sa sjevera se dnevno u prosjeku odseli deset građana. Negativan migracioni saldo se bilježi u 13 pd 23 opštine. Greška u ovim podacima je što većina odseljenih osoba to nikad nije administrativno registrovala, pa oni koji odu u inostranstvo i dalje formalno imaju prebivalište u Crnoj Gori“, rekao je Hadžimušović.

