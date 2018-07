Krivolovci ubiju i do 197.000 zaštićenih ptica u Crnoj Gori

Krivolovci svake godine u Crnoj Gori ubiju od 64 do 197.000 zaštićenih vrsta ptica.

To pokazuje nedavno objavljeni izvještaj partnerstva za zaštitu ptica BirdLife International - “The Killing 2.0 - A view to a kill”, u čijoj je izradi, podacima i procjenama učestvovao i Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP).

Direktorica CZIP-a Jovana Janjušević, kazala je “Vijestima” da se u Crnoj Gori krivolovi između 64 i 197 hiljada ptica sa prosječnom, odnosno, srednjom vrijednosti od 130 hiljada jedinki. U svijetu ta cifra, kako je kazala, godišnje iznosi i do 25 miliona ptica.

“Naše iskustvo pokazuje da se najviše krivolove ptice vodenih staništa (prepelice koje se love vabilicama, patka martovka, glavoč, šljuka, bekasine) iako su grabljivice pretrpjele najveću štetu, jer su mnoge čak i istrijebljene poput bijele kanje, bjeloglavog supa ili sivog sokola”, istakla je Janjuševićeva.

Zakonom o divljači i lovstvu, u Crnoj Gori lovostajem su zaštićeni fazan, prepelica, divlja guska, nekoliko vrsta patki, šumska šljuka, grlica, gugutka, bekasina, crna liska, golub grivnjaš i pećinar, dok je posebnom Vladinom uredbom potpuno zabranjen lov jarebice kamenjarke do kraja 2018. godine. Kazne za krivolov zaštićenih vrsta pernate divljači za pravna lica iznose do 15.000 eura, a za fizička do 800 eura.

Janjušević je kazala da je CZIP prošle godine podnio sedam krivičnih prijava i to protiv identifikovanih lica, čime je uveliko olakšan posao Tužilaštvu, s obzirom na to da njihovo iskustvo vezano za prijave protiv NN lica pokazuje da one ne budu adekvatno obrađene u predistražnom postupku.

Janjušević Foto: Privatna arhiva

“Još uvijek čekamo na odluku suda u vezi sa mučenjem čaplje Živke, trovanja sivog sokola i velike ušare bojnim otrovom furadanom uz izazivanje opšte opasnosti, nezakonito hvatanje štiglića, kao i postupanje Tužilaštva u slučaju prodaje mišara na društvenim mrežama”, istakla je Janjuševićeva.

Kao pozitivan primjer navodi novčanu kaznu za krivolovce koji su uperili pušku na kolegu iz CZIP-a na Ulcinjskoj solani, kao i novčanu kaznu za nezakonito držanje sova.

“Međutim, bilo je i slučajeva odbacivanja prijava uz apsolutno povjerenje u počinioca koji je, na primjer, tvrdio da je ubijena patka fotošopirana radi bolje prodaje puške ili da se optuženi samo fotografisao sa ubijenom žutom čapljom u NP “Skadarsko jezero” koju je pozajmio radi fotografisanja od kolega”, kazala je Janjuševićeva.

Ona je istakla da je sud “odbacio ovaj slučaj kao neosnovan, a da nije ni pokušao utvrditi činjenično stanje obzirom da su de facto imali krivolov u samom Nacionalnom parku”.

“Vijestima” je iz Uprave za inspekcijske poslove saopšteno da je Lovna inspekcija, koja je nadležna i za divljač koja je zaštićena i lovostajem i trajnom zabranom, u nekoliko proteklih godina, podnijela devet krivičnih prijava zbog krivolova.

„U toku protekle tri godine Inspekcija za šumarstvo i lovstvo izvršila je ukupno 583 pregleda u oblasti lovstva. Na osnovu počinjenih prekršaja, u pomenutom periodu inspektori su izdali 22 prekršajna naloga sa novčanim kaznama u ukupnom iznosu od 7.700 eura“, saopšteno je iz Uprave.

Foto: Mihailo Jovićević

Pored izdatih prekršajnih naloga, inspektori su sudovima za prekršaje podnijeli i 19 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

„Inspektori su nadležnim tužilaštvima podnijeli i devet krivičnih prijava zbog bespravnog lova. U ovom periodu inspekcija je izdala i dva naloga o privremenom oduzimanju sredstava i predmeta koji potiču iz bespravnih radnji i oduzela 50 prepelica i 22 šljuke“, saopšteno je iz Uprave.

U Upravi, kako je odgovoreno, nemaju podatke o ishodu postupaka po podnesenim krivičnim prijavama.

Iz Ministarstva za poljoprivredu „Vijestima“ nije odgovoreno na koji način taj resor štiti zakonom zaštićene vrste ptica od krivolovaca i da li će biti produžena Uredba o zabrani lova na jarebicu kamenjarku nakon isteka trogodišnjeg zabrana, krajem 2018. godine.



Nijedna krivična prijava protiv inostranih lovaca

Lovna inspekcija u proteklih nekoliko godina nije podnijela nijednu krivičnu prijavu protiv inostranih lovaca, koji na našoj teritoriji love zaštićene vrste ptica.

“Ino lovcima su izdata dva prekršajna naloga zbog bespravnog prometa ptica i oduzeto je 50 prepelica i 22 šljuke“, odgovoreno je iz Uprave za inspekcijske poslove.

Iz Uprave policije “Vijesti” nijesu dobile odgovor koliko slučajeva krijumčarenja zakonom zaštićenih ptica iz Crne Gore je u poslednjih nekoliko godina zabilježila granična policija, na koji način su krivolovci pokušali da prošvercuju odstrijeljene ptice i iz kojih zemalja su najčešće bili krivolovci.



Oslobođen optužbi, jer je tvrdio da se fotografisao sa zaštićenim pticama iz zabave

Janjuševićeva je kazala da je najfrapantniji slučaj, prijava protiv sugrađanina, koji je oslobođen, jer je izjavio da su desetine zaštićenih ptica sa kojima se fotografisao kao i vožnja čamcem sa fantomkom i teškim naoružanjem po jezeru, stvar zabave.

On je, pojašnjava Janjuševićeva, objasnio, a sud prihvatio kao opravdanu informaciju, da je samo želio da se pohvali pred prijateljima na društvenim mrežama, a da je 30 zaštićenih i ubijenih pataka kupio na Ulcinjskoj pijaci kako bi majka napravila za njega i prijatelje ručak.



